Математики Франции выступили в поддержку Азата Мифтахова

14 ноября 2020 года произошло знаковое событие в борьбе за освобождение молодого математика Азата Мифтахова: математическое общество Франции выступило с заявлением, касающимся его дела [1].
Французское математическое общество — известная организация со 150-летней историей. Ее президентами в свое время были такие ученые, как Мари Жордан, Анри Пуанкаре, Анри Лебег. На сайте общества было опубликовано следующее заявление.
Азат Мифтахов по-прежнему находится в заключении в России
Математическое общество Франции выражает глубокую озабоченность содержанием под стражей с 1 февраля 2019 года российского математика Азата Мифтахова.
Он признан политическим заключенным правозащитным центром «Мемориал» [2], в заявлении которого говорится, что 1 февраля 2019 года Мифтахов, аспирант МГУ и политический активист, был задержан правоохранительными органами, подвергнут пыткам и обвинен в производстве взрывчатых веществ. От обвинения отказались через несколько дней. Мифтахов был освобожден, а затем снова арестован и обвинен в том, что он был в группе активистов, разбивших окно офиса политической партии.
С тех пор суд продолжает продлевать срок его содержания под стражей. Процесс над ним начался 8 июля 2020 года; Азат заявляет о несогласии с предъявленным обвинением.
Тесные связи между французской и русской математическими школами воплощаются во многих совместных проектах, поэтому принципиально важно, чтобы права человека в отношении математиков в России полностью соблюдались и защищались законом.
Математическое общество Франции подтверждает свою приверженность основополагающим правам и свободам в отношении математиков. Оно следит за развитием судебного процесса над Мифтаховым и призывает к гуманному обращению с ним на протяжении всего срока его содержания под стражей и к справедливому, равноправному и прозрачному судебному разбирательству.
Напомню, что ранее, в феврале 2020 года, Американское математическое общество выступило с заявлением [3], в котором обратило внимание на пытки, примененные в отношении Азата, и несоразмерность его положения сути предъявленных обвинений. Также в разное время за освобождение Азата Мифтахова выступали ученые Ноам Хомски [4], Дэвид Грэбер и многие другие.
Год назад более тысячи студентов и преподавателей МГУ и других вузов написали личные поручительства за освобождение Азата Мифтахова из СИЗО. В числе поручителей были профессор Сколтеха Михаил Финкельберг и академик РАН Борис Кашин, возглавляющий кафедру мехмата МГУ, на которой учился Азат.
Сейчас, когда «дело об окне» выходит на завершающий этап рассмотрения в суде, всему академическому сообществу необходимо мобилизоваться для спасения молодого математика, которому грозит несколько лет исправительной колонии, по сути, за политические взгляды.
Михаил Лобанов, математик, доцент МГУ,
член профсоюза «Университетская солидарность»
- smf.emath.fr/actualites-smf/141120-azat-miftakhov-toujours-emprisonne-en-russie
- memohrc.org/ru/news_old/mathematician-and-anarchist-azat-miftakhov-political-prisoner-memorial-says
- trv-science.ru/2020/02/free-azat/#ams
- freeazat.org/2019/10/24/noam-homskij-peredal-pismo-podderzhki-azatu