ТрВ № 20 (314) за 2020 г.: Человеческое достоинство стоит дорого

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 314 от 6 октября 2020 года в PDF
Анонс номера
Коллектив ТрВ-Наука выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам замечательного журналиста Ирины Славиной, главного редактора нижегородского издания koza.press. 2 октября Ирина подожгла себя у здания МВД Нижнего Новгорода, написав перед этим в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — стр. 1, 3
От слесаря до членкора
Интервью с Леонидом Кравчуком, экс-директором ИЯИ РАН, — стр. 2–3
Кино и космос
Чем обернется кинопроект Роскосмоса и «Первого канала» для российской науки. Мнение Александра Хохлова — стр. 4–5
По сути издевательство
Алексей Оскольский о новых правилах конкурса «а» — стр. 5
Копать отсюда и до…
Как Следственный комитет будет бороться с фальсификациями истории, размышляет Олег Губарев — стр. 6
Точки приложения SPD
О проекте Spin Physics Detector рассказал его руководитель Алексей Гуськов — стр. 7
Финалисты, лауреаты — просветители!
О результатах конкурса премий фонда Дмитрия Зимина и не только — стр. 8–9
К столетию Давида Самойлова
Очерк Виктора Тумаркина о выдающемся поэте второй половины XX века — стр. 11, 13
Мистификация зашла далеко
Автор стихотворения «Валенки» — Ион Деген. Евгений Беркович предлагает поставить точку в этом вопросе — стр. 12–13
Родной язык Иисуса — арамейский
К такому выводу пришел Сергей Лёзов — стр. 14–15