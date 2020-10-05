ТрВ № 20 (314) за 2020 г.: Человеческое достоинство стоит дорого

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 314 от 6 октября 2020 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Коллектив ТрВ-Наука выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам замечательного журналиста Ирины Славиной, главного редактора нижегородского издания koza.press. 2 октября Ирина подожгла себя у здания МВД Нижнего Новгорода, написав перед этим в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — стр. 1, 3

От слесаря до членкора

Интервью с Леонидом Кравчуком, экс-директором ИЯИ РАН, — стр. 2–3

Кино и космос

Чем обернется кинопроект Роскосмоса и «Первого канала» для российской науки. Мнение Александра Хохлова — стр. 4–5

По сути издевательство

Алексей Оскольский о новых правилах конкурса «а» — стр. 5

Копать отсюда и до…

Как Следственный комитет будет бороться с фальсификациями истории, размышляет Олег Губарев — стр. 6

Точки приложения SPD

О проекте Spin Physics Detector рассказал его руководитель Алексей Гуськов — стр. 7

Финалисты, лауреаты — просветители!

О результатах конкурса премий фонда Дмитрия Зимина и не только — стр. 8–9

К столетию Давида Самойлова

Очерк Виктора Тумаркина о выдающемся поэте второй половины XX века — стр. 11, 13

Мистификация зашла далеко

Автор стихотворения «Валенки» — Ион Деген. Евгений Беркович предлагает поставить точку в этом вопросе — стр. 12–13

Родной язык Иисуса — арамейский

К такому выводу пришел Сергей Лёзов — стр. 14–15