Объявлены лауреаты премии RASA-America

06.10.2020 / № 314 / с. 9 /  По материалам пресс-релиза RASA-America /  Премии / 376 просм., 67 — сегодня /  Комментариев нет

Премия RASA-America им. Г. А. Гамова за 2020 год присуждена Юрию Георгиевичу Гогоци, профессору Университета Дрекселя, за открытие и синтез наноматериалов с варьируемой структурой и многолетний вклад в развитие международного научного сотрудничества и Михаилу Дмитриевичу Лукину, профессору Гарвардского университета, за оригинальные разработки в области квантовой физики, включая квантовый компьютер, а также за вклад в организацию Российского квантового центра.

Премии будут вручены 5–6 декабря 2020 года на виртуальной всемирной конференции RASA, где выступят представители научной диаспоры со всего мира.

Юрий Гогоци
Юрий Гогоци

«Я выходец из СССР, как и Георгий Гамов. Более того, мы оба родились в Украине — он в Одессе (мой дедушка из Одессы), а я в Киеве, и построили научную карьеру в США. Я защитил дипломную работу и кандидатскую диссертацию в Киевском политехническом институте и уехал по гумбольдтовской стипендии в Германию в 1990-м, еще во времена СССР. Но когда человек окунается в мир науки, границы исчезают — научные открытия доступны всему человечеству. Мне близко то, что RASA-America объединяет выходцев из стран бывшего Советского Союза вне зависимости от их национальности и политических взглядов. Мой соотечественник Игорь Сикорский построил свой вертолет в США, но его имя сейчас носит мой alma mater в Киеве — Киевский политехнический институт. Я сейчас участвую в европейском проекте с коллегами из Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии. У меня в группе были аспиранты и постдоки из Украины, Армении, России и Казахстана (а также более 20 других стран). Я верю в объединяющую силу науки!» — сказал Юрий Гогоци.

Михаил Лукин
Михаил Лукин

«Судьба и научное наследие Георгия Гамова — которое по праву принадлежит всему человечеству — действительно вдохновляющий пример для молодых ученых со всего мира», — добавил Михаил Лукин.

Юрий Гогоци — выпускник Киевского политехнического института, там же он защитил кандидатскую диссертацию и затем — докторскую диссертацию в НАН Украины. Заслуженный профессор материаловедения в Университете Дрекселя, директор Дрексельского институтa наноматериалов. Среди научных достижений — разработка новых методов синтеза наноструктурированных углеродов избирательным травлением карбидов металлов, первые микроскопические исследования воды в углеродных нанотрубках. Он также внес вклад в открытие двумерных карбидов и нитридов переходных металлов (максенов). Соавтор более 600 научных публикаций и множества наград, включая Rusnanoprize и премию лауреата цитирования по физике от Clarivate Analytics. Действительный член Американской ассоциации содействия развитию науки, Европейской академии наук и Всемирной академии керамики, и многих других профессиональных обществ, заместитель главного редактора ACS Nano.

Михаил Лукин окончил Московский физико-технический институт и аспирантуру Техасского университета А&М. Профессор физического факультета Гарвардского университета, один из директоров совместного Центра ультрахолодных атомов Гарварда и MIT, а также Гарвардского квантового центра. Его научные исследования включают квантовую оптику, квантовое манипулирование атомами и твердотельными наносистемами, квантовую метрологию, нанофотонику и квантовую информатику. Он соавтор более 400 научных пуб­ликаций и лауреат многочисленных премий. Является почетным членом Американского физического общества и Американской ассоциации содействия развитию науки и членом Национальной академии наук США.

Премия RASA-America учреждена Российско-Aмериканской ассоциацией ученых (Russian-American Science Association) в память о выдающемся советском и американскoм физике-теоретике, астрофизике и популяризаторе науки профессоре Георгии Антоновиче Гамове (1904–1968). С 2015 года в целях поощрения членов русскоязычной научной диаспоры она вручается за выдающиеся достижения, признанные широким научным сообществом. В прошлом году ее лауреатами стали математик Вера Серганова и химик Валерий Фокин. Среди других лауреатов — эволюционный генетик Евгений Кунин, физики Андрей Линде и Роальд Сагдеев, нейроанестезиолог Владимир Зельман.

По материалам пресс-релиза RASA-America

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