Объявлены лауреаты премии RASA-America

Премия RASA-America им. Г. А. Гамова за 2020 год присуждена Юрию Георгиевичу Гогоци, профессору Университета Дрекселя, за открытие и синтез наноматериалов с варьируемой структурой и многолетний вклад в развитие международного научного сотрудничества и Михаилу Дмитриевичу Лукину, профессору Гарвардского университета, за оригинальные разработки в области квантовой физики, включая квантовый компьютер, а также за вклад в организацию Российского квантового центра.

Премии будут вручены 5–6 декабря 2020 года на виртуальной всемирной конференции RASA, где выступят представители научной диаспоры со всего мира.

«Я выходец из СССР, как и Георгий Гамов. Более того, мы оба родились в Украине — он в Одессе (мой дедушка из Одессы), а я в Киеве, и построили научную карьеру в США. Я защитил дипломную работу и кандидатскую диссертацию в Киевском политехническом институте и уехал по гумбольдтовской стипендии в Германию в 1990-м, еще во времена СССР. Но когда человек окунается в мир науки, границы исчезают — научные открытия доступны всему человечеству. Мне близко то, что RASA-America объединяет выходцев из стран бывшего Советского Союза вне зависимости от их национальности и политических взглядов. Мой соотечественник Игорь Сикорский построил свой вертолет в США, но его имя сейчас носит мой alma mater в Киеве — Киевский политехнический институт. Я сейчас участвую в европейском проекте с коллегами из Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии. У меня в группе были аспиранты и постдоки из Украины, Армении, России и Казахстана (а также более 20 других стран). Я верю в объединяющую силу науки!» — сказал Юрий Гогоци.

«Судьба и научное наследие Георгия Гамова — которое по праву принадлежит всему человечеству — действительно вдохновляющий пример для молодых ученых со всего мира», — добавил Михаил Лукин.

Юрий Гогоци — выпускник Киевского политехнического института, там же он защитил кандидатскую диссертацию и затем — докторскую диссертацию в НАН Украины. Заслуженный профессор материаловедения в Университете Дрекселя, директор Дрексельского институтa наноматериалов. Среди научных достижений — разработка новых методов синтеза наноструктурированных углеродов избирательным травлением карбидов металлов, первые микроскопические исследования воды в углеродных нанотрубках. Он также внес вклад в открытие двумерных карбидов и нитридов переходных металлов (максенов). Соавтор более 600 научных публикаций и множества наград, включая Rusnanoprize и премию лауреата цитирования по физике от Clarivate Analytics. Действительный член Американской ассоциации содействия развитию науки, Европейской академии наук и Всемирной академии керамики, и многих других профессиональных обществ, заместитель главного редактора ACS Nano.

Михаил Лукин окончил Московский физико-технический институт и аспирантуру Техасского университета А&М. Профессор физического факультета Гарвардского университета, один из директоров совместного Центра ультрахолодных атомов Гарварда и MIT, а также Гарвардского квантового центра. Его научные исследования включают квантовую оптику, квантовое манипулирование атомами и твердотельными наносистемами, квантовую метрологию, нанофотонику и квантовую информатику. Он соавтор более 400 научных пуб­ликаций и лауреат многочисленных премий. Является почетным членом Американского физического общества и Американской ассоциации содействия развитию науки и членом Национальной академии наук США.

Премия RASA-America учреждена Российско-Aмериканской ассоциацией ученых (Russian-American Science Association) в память о выдающемся советском и американскoм физике-теоретике, астрофизике и популяризаторе науки профессоре Георгии Антоновиче Гамове (1904–1968). С 2015 года в целях поощрения членов русскоязычной научной диаспоры она вручается за выдающиеся достижения, признанные широким научным сообществом. В прошлом году ее лауреатами стали математик Вера Серганова и химик Валерий Фокин. Среди других лауреатов — эволюционный генетик Евгений Кунин, физики Андрей Линде и Роальд Сагдеев, нейроанестезиолог Владимир Зельман.

По материалам пресс-релиза RASA-America