Новый конкурс «а»: «по сути издевательство»

Итак, новый конкурс инициативных проектов РФФИ (конкурс «а») объявлен, хоть и с трехмесячным опозданием. Руководители Миннауки и РФФИ, упорно хранившие молчание о судьбе самой массовой и успешной программы поддержки российской науки, решили ее сохранить. Усилия Президиума РАН, академического профсоюза, Общества научных работников, многих ученых, выступивших в защиту конкурса «а», не прошли даром. Здравый смысл вроде бы восторжествовал. Но увы…

Почитаем внимательно условия нового конкурса. Он будет проходить с 25 ноября 2020-го по 31 марта 2021 года, а финансирование победивших проектов начнется с января 2022 года. То есть те, у кого проекты заканчиваются в 2020 году, на весь следующий год остаются без грантов.

Но подобная участь ждет не только их. Теперь подавать заявки на конкурс можно только после сдачи итогового отчета. Это значит, что тот, у кого грант заканчивается в 2021 году, может подать заявку лишь весной 2022 года и, если всё будет хорошо, получить грант только с января 2023 года. Годовое безденежье гарантировано и ему. Но и это не всё.

Новые гранты «а» даются на два года, а не на три, как было раньше. Это плохо, поскольку за столь короткий срок проблематично провести осмысленное исследование и опубликовать его результаты. Но это было бы не так страшно, если бы не одно коварное обстоятельство — каждый проект реализуется теперь в два этапа: первый длится с января 2022-го по январь 2023 года, второй — с апреля 2023-го по апрель 2024 года. Между ними — четыре месяца «неоплачиваемого отпуска». Итоговый отчет по проекту подается в апреле-мае 2024 года. А до сдачи отчета нельзя участвовать в новом конкурсе.

Это значит, что при сохранении объявленных правил и сроков победители нынешнего конкурса не смогут подать новую заявку весной 2024 года. Они имеют право это сделать лишь на следующий год, и, если всё сложится удачно, то свои гранты они получат лишь в начале 2026 года. Иными словами, они останутся без денег на ДВА года! Причем такая схема (два года с грантом и два — без денег) заложена в нынешних правилах и на последующие годы.

При таком раскладе ученым помогла бы кооперация с коллегами, которые могли бы подавать заявки заблаговременно, помогая друг другу пережить безденежный период. Увы, эта возможность исключена: руководство проектом теперь нельзя совмещать с участием в других проектах, поддержанных грантами «а», даже в качестве исполнителя. Так, по крайней мере, я понял пункт 2.2 Правил конкурса.

Невольно вспоминается классик марксизма: «Формально правильно, а по сути издевательство». Двухлетнее безденежье фактически ставит крест на развитии и обнародовании тех результатов, которые получены за два предыдущих года. Ведь покупка реактивов и приборов, поездки в поле и на конференции, а также многие другие расходы, необходимые для проведения исследований, в сложившейся системе финансирования покрываются в основном из грантов. Именно поэтому гранты «а» жизненно важны для тысяч исследователей, не вовлеченных в разного рода мегапроекты: в этой нише им замены просто нет. И не предвидится. Как работать — непонятно.

Видимо, произошло то, чего так опасались ученые: конкурс инициативных проектов РФФИ в его нормальном формате ликвидирован. Новые гранты «а», которые можно получать с интервалом в два года, уже не смогут полноценно поддерживать исследовательский процесс. По всей видимости, за этими нововведениями стоит резкое урезание бюджета конкурса «а». Очень жаль, что те, кто принимал это решение, не учли: они убивают не просто один из грантовых конкурсов, а незаменимый элемент национальной научной инфраструктуры. Причем такой элемент, который работал эффективнее и успешнее многих других и явно не нуждался в серьезном реформировании.

Возможно, впрочем, что мои опасения напрасны, и конкурс «а» в последующие годы будет проводиться в другое время и по другим правилам. Что ж, буду рад ошибиться. Хотелось бы поскорее получить разъяснения о дальнейшей судьбе конкурса инициативных проектов от руководства РФФИ. Увы, министр Валерий Фальков и другие должностные лица, ответственные за российскую науку, до сих пор успешно уходили от любых конкретных обсуждений этого вопроса, столь волнующего ученых в нашей стране. Так что оптимизма я пока не испытываю.

Алексей Оскольский