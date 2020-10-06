Под следствием — история

Недавно в Интернете появилась новость, что при Следственном комитете РФ создается особый отдел по борьбе с фальсификациями истории. Это удивительное сообщение вызывает целый ряд вопросов. Прежде всего: будут ли следователи, работающие в этом отделе, переучиваться на историков и получать дополнительное образование? Ведь настоящий историк обучается годами на специализированных кафедрах и факультетах при институтах и университетах. И набор предметов и дисциплин, изучаемых следователями и историками, совершенно различный.

Или сотрудники СК будут полагаться, как уже не раз было во времена СССР, на мнение привлекаемых экспертов-историков? Например, когда КГБ заводил дело на диссидента Андрея Амальрика в 1970-е годы, в вину ему собирались в числе прочего поставить его историческую работу «Норманны и Киевская Русь», написанную в 1960-е годы, и переписку по поводу этих исследований с датским историком-славистом А. Стендер-Петерсеном. Для оценки книги, не будучи специалистами и ничего не понимая в области истории Древней Руси, Комитет привлек историка Б. А. Сутырина в качестве эксперта, и он, что тоже вполне понятно, дал свое заключение по поводу этой работы в желательном для власти ключе, судя по всему, устроившее КГБ [1].

Нет ничего страшнее вторжения неподготовленных «специалистов»-дилетантов, не считающих историю наукой. Полагающих, что у нее нет своих законов и что любой, без особой подготовки, может делать «открытия», опровергать установленные факты, и вообще, что история — вещь субъективная и всё здесь определяется поставленными исследователем целями.

Очень интересный вопрос: насколько следователи этого отдела будут погружаться в историческую науку с целью выявления «фальсификаций»? Будут интересоваться в основном нашим временем? Вопросами истории Второй мировой войны? Реабилитацией И. В. Сталина и НКВД? Или уйдут вглубь и займутся реабилитацией Ивана Грозного? Будут отрицать роль Орды в истории Руси? Или станут копать еще глубже: займутся «варяжским вопросом» и происхождением Рюрика?

Попробовал представить себе отчет такого следователя-«историка» о фальсификациях, обнаруженных в составе «Илиады» Гомера или в «Эпосе о Гильгамеше». Абсурдность этого подхода к науке очевидна.

Интересно, что комиссия с почти аналогичным наименованием «Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» уже создавалась однажды и просуществовала ровно три года (2009–2012). Само название этого органа вызывало массу насмешек среди специалистов: выходило, что фальсификации истории в пользу интересов России вполне допустимы. Кто смог бы сформулировать, в чем заключаются интересы России, — видимо, все те же силовики?

В защиту прошлой, прекратившей свое существование, комиссии, в составе которой было около 23 человек, можно сказать, что помимо силовиков из органов и чиновников всех уровней в нее все же были включены два или три историка. Но вопросы создания той истории, «которая нам нужна», вместо объективных исследований, проводящихся учеными-профессионалами, как видим, продолжают будоражить умы госслужащих.

Собственно, подобное уже случалось в других областях науки, например, в генетике, которая была разгромлена под предлогом борьбы с «вейсманизмом-морганизмом» представителями «мичуринской науки» во главе с «народным академиком» Т. Д. Лысенко. В результате генетика в СССР, достигшая уровня мировых стандартов, была отброшена назад на долгие десятилетия.

Остается задаться вопросом, не возникнет ли в России, как в 1930-х, новое «академическое дело» (дело Платонова-Тарле) [2], после которого историческая наука в нашей стране точно так же будет отброшена на десятилетия назад. Тогда многие историки были вынуждены каяться на общественных собраниях, отрекаться от результатов своих исследований, теряли работу, а некоторые сгинули в ГУЛАГе.

Так, историк М. И. Артамонов после известной статьи «Об одной ошибочной концепции» некоего Иванова (псевдоним И. В. Сталина), напечатанной в 1951 году в газете «Правда», не мог опубликовать свое исследование «История хазар». Книга вышла в свет только в 1962 году после того, как автора принудили «пересмотреть свои взгляды» и отдать должное «патриотической идеологии», включив в издание вставку о переоценке и идеализации роли и влияния хазар в «буржуазной науке», в которой в том числе было указано, что «изучение истории хазар в СССР отнюдь не прервалось в 1951 году, как это представляется иностранной печатью в результате вмешательства в науку некомпетентных лиц» [3].

Точно так же замечательный ученый-скандинавист Е. А. Рыдзевская, проходившая по «академическому делу», потеряла работу историка и вынуждена была в основном работать в стол, а ее статьи были опубликованы в виде сборника для широкой публики только в 1978 году [4].

Можно только надеяться, что новый отдел Следственного комитета в скором времени разделит судьбу предшествующей комиссии. В противном случае историкам не позавидуешь.

Олег Губарев

Амальрик А. А. Норманны и Киевская Русь. М.: Новое Литературное Обозрение. 2018. С. 215–218. «Академическое дело 1929–1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Вып. 9. Ч. 1–3: Обвинение. Приговор. Реабилитация». Отв. ред. В. П. Леонов. СПб., 2015. Артамонов М. И. История Хазар. Издательство Государственного Эрмитажа. Ленинград. 1962. С. 37. Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. (материалы и исследования) / Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1978 г. / М.: Издательство «Наука», 1978.