Digital-победители

17 сентября стали известны лауреаты II сезона премии «Просветитель.Digital» фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Гран-при получил YouTube-канал «Микитко сын Алексеев» с плейлистом «Речевой нюанс». Обладателями трех специальных призов стали YouTube-канал «ТОПЛЕС», YouTube-канал «Физика от Побединского» и подкаст «Зачем я это увидел?» радио Аrzamas. ТрВ-Наука поздравила победителей и попросила их рассказать об этих digital-проектах: когда они были созданы, на какую аудитория рассчитаны, кто участвует в их подготовке и какой выпуск авторы считают самым удачным.

Никита Сафронов, автор YouTube-канала «Микитко сын Алексеев»:

Первые видео у меня на канале появились в декабре ­2014-го. Но большинство из них сейчас удалены. Да и выходили они очень редко. Активно за работу над каналом я взялся в марте 2018 года.

В узком смысле мой канал рассчитан на всех, кто интересуется языкознанием, историей русского языка, но кому не хватает времени или разумения самостоятельно изучать специальную литературу. Эдакий научпоп по лингвистике и славянскому языкознанию. Но вообще я не люблю, когда меня называют популяризатором науки. Мой канал — творческий. Для меня лично значительная часть моих роликов — это не информационные видео, но художественное высказывание. Так что это даже по-своему забавно, что мне дали именно премию «Просветитель».

Наиболее удачным я назову свой ролик о Пушкине [1]. У него не самое большое количество просмотров. Там есть некоторые мелкие ошибки. Но зато я его считаю самым выдающимся и красивым из того, что выходило на канале. Я сам отдельные моменты пересматриваю уже второй год. Очень нравится, как мы всё сделали. Я постарался максимально встроить ролик в традицию осмысления Пушкина в русской культуре: начиная от «Пушкинской речи» Достоевского и анекдотов XIX века, заканчивая «Заповедником» Довлатова и перестроечным фарсовым фильмом «Бакенбарды». С точки зрения информации ролик тоже хорош: вроде бы ничего нового, ученым-языковедам давно и в деталях известно, что на самом деле дал Пушкин русскому литературному языку. Однако в массовом сознании есть другой образ Пушкина, с которым мы и работали, и другое, мифологизированное представление о его деятельности вкупе со слабым пониманием, как вообще развиваются и устный, и письменный языки.

Подавляющее большинство выпусков я делаю полностью сам — от подготовки текста до монтажа и релиза. У меня нет команды. Но для некоторых роликов, конечно, нужны «сессионные» участники. Так, в передаче «Языкофронт» как актриса участвует моя подруга Александра. В уроках польского языка со мной снимается носительница Natalia Wąsik, в составлении уроков помогал мой приятель Георгий Милин. С недавнего времени со мной работают монтажеры, которые монтируют те ролики, где дизайн по шаблону.

Дмитрий Побединский, автор YouTube-канала «Физика от Побединского»:

Канал создан 6 лет назад. Рассчитан на всех, кто увлекается физикой и интересуется устройством мира вокруг.

Выпуски делаю в основном я, но часто прибегаю к помощи оператора, моушн-дизайнера и других специалистов. Идеи появляются после прочтения комментариев, общения с аудиторией, поиска интересных фактов в Интернете.

Самый удачный выпуск — наверное тот, у которого больше просмотров.

Ян Лапотков, автор YouTube-канала «ТОПЛЕС»:

Канал был создан в 2013 году. Наша основная аудитория — мужчины 20–35 лет, которые знают, что мир интереснее, чем кажется на первый взгляд. Хотя есть и подростки, которые фанатеют и активно комментируют каждое видео, и люди постарше, которые молча ставят лайк и смотрят нас с самого создания канала. Фактически, большая часть аудитории взрослеет вместе с нами. Это касается не только возраста, но и интересов. Каждый год мы повышаем качество и сложность нашего контента, чтобы удовлетворять запросы аудитории.

В нашей команде девять человек. Каждый отвечает за свои задачи: сценарий, съемки, монтаж, продюсирование, звук. Также несколько человек работают удаленно, создавая фирменный стиль канала.

Одним из самых удачных выпусков мы считаем «Тайный смысл симметрии». Это наглядный пример того, как идти от простого к сложному — от формы раковины улитки к вопросам зарождения Вселенной [2].

Беседовала Наталия Демина