Кино вместо науки

В конце сентября стало известно, что Госкорпорация «Роскосмос» и «Первый канал» договорились о съемке осенью 2021 года художественного фильма на борту Международной космической станции [1]. В пресс-службе Роскосмоса утверждают, что эта картина будет способствовать популяризации российской космонавтики и героизации профессии космонавта. Детали проекта пока обсуждаются сторонами-участниками, а мы попробуем разобраться в этой новости с точки зрения организации космических полетов и состояния дел в отечественной космонавтике.

2021-й, кроме юбилея полета Юрия Гагарина, интересен несколькими фактами в программе МКС и в пилотируемой космонавтике в целом.

Во-первых, это первый год, когда NASA самостоятельно доставит всех своих астронавтов на борт станции, используя американские пилотируемые корабли Crew Dragon (производства компании SpaceX) и Starliner (производства корпорации Boeing) [2]. Последний контракт между США и Россией касается доставки на МКС Кэтлин Рубинс на корабле «Союз МС-17» 14 октября 2020 года. За этот полет космическая администрация США заплатит более 90,25 млн долл. Также в течение 2,5 лет NASA дополнительно доставит на МКС 800 кг российских грузов. Эта сделка гарантировала Штатам наличие осенью 2020 года — весной 2021 года астронавта на борту станции — на случай неудачных испытаний Crew Dragon. Полет миссии Demo-2 состоялся и был успешным [3], и это резко повысило уверенность американской космической администрации в силах компании SpaceX. Как следствие, необходимость заключать контракт с Рос­космосом на весну следующего года отпала. Таким образом, корабль «Союз МС-18» (старт в апреле 2021 года) лишился потенциального третьего члена экипажа в «правом кресле» бортинженера-2. По логике вещей, пора назначать на это место российского космонавта, тем более что в связи с пандемией COVID-19 подготовку в Центре им. Ю. А. Гагарина прошел дополнительный второй дублирующий экипаж.

Во-вторых, ориентировочно на апрель 2021 года запланирован старт многострадального российского многоцелевого лабораторного модуля — усовершенствованного (МЛМ-У) «Наука». Это событие, которое откладывалось несколько лет [4]. Для интеграции модуля в состав МКС потребуется около 10 выходов в открытый космос, как до, так и после стыковки [5]. МЛМ-У «Наука» станет четвертой научной лабораторией на станции после американской лаборатории Destiny, европейской Columbus и японской Kibo.

В-третьих, 2021 год станет ренессансом космического туризма, взявшего паузу в 2009-м из-за логистических ограничений, т. е. отсутствия свободных мест в космических кораблях. Американская компания Space Adventures заключила контракт с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» им. С. П. Королёва (входит в ГК «Роскосмос») на полет двух туристов на российский сегмент МКС в конце 2021 года на отдельном корабле «Союз МС-20», а затем еще по кораблю в 2022 и 2023 годах. Кроме того, Space Adventures заказала автономный полет туристов на корабле Crew Dragon у компании SpaceX. Астронавты полетят не на МКС, а на более высокую орбиту, чтобы увидеть Землю с большего расстояния.

Другая американская компания, Axiom Space, заключившая соглашение с NASA о создании предположительно в 2024 году коммерческого сегмента на МКС, также подписала контракт со SpaceX, но для полета туристов на американский сегмент станции в 2021 году. Уже известно, что командиром коммерческого корабля Crew Dragon станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, совершивший четыре полета в космос. Покинув в 2012 году отряд астронавтов, он два года был президентом Федерации коммерческих космических полетов США, готовя почву для коммерциализации пилотируемой космонавтики.

Планируется, что на этом или на следующем корабле Crew Dragon полетит Том Круз для съемки первого художественного фильма в космосе. Режиссер ленты — Даг Лайман (автор картин «Мистер и миссис Смит», «Грань будущего»). Очевидно, что этот факт мотивировал Роскосмос и «Первый канал» вступить в космическую гонку с США в части космического же кино.

Возглавить идеологический фронт Роскосмоса поручили режиссеру Климу Шипенко, который ранее снял сомнительный по достоверности «космический блокбастер» «Салют-7» [6] и успешный в российском прокате фильм «Холоп». Неудивительно, что с таким опытом его позвали делать первое российское кино про космический полет и одновременно реалити-шоу на «Первом канале». Можно догадаться, что в фильме с рабочим названием «Вызов» покажут процесс подготовки космонавтов в Центре им. Ю. А. Гагарина и сам короткий полет (предположительно 10 суток) в космос.

Однако попробуем раскрыть контекст этой новости, рассмотрев ее с точки зрения организации современных космических полетов.

В 2021 году основные экипажи МКС будут доставляться на борт следующим образом. В марте-апреле к станции стартуют Crew Dragon с четырьмя астронавтами и «Союз МС-18», на котором изначально должно было быть три члена экипажа. Позже, в апреле, к станции должен отправиться и произвести стыковку МЛМ-У «Наука». Летом на МКС запланирован первый испытательный полет с астронавтами пилотируемого корабля Starliner.

Затем, в сентябре, на станцию вновь прилетят члены следующей основной экспедиции: четверо на Crew Dragon и трое на «Союз МС-19». Год завершат два коммерческих полета: Crew Dragon с экипажем из четырех человек (Axiom Space) и «Союз МС-20», на котором будет командир, профессиональный космонавт Роскосмоса, и два туриста от Space Adventures.

Также к МКС для ее снабжения отправятся грузовые корабли: российские «Прогрессы» (РКК «Энергия») и американские Dragon (SpaceX) и Cygnus (Northrop Grumman).

Как отразится на программе МКС «кинематографическая космическая гонка»? Американец Том Круз полетит на полностью коммерческом корабле, изготовленном специально для этой цели компанией SpaceX по контракту с Axiom Space [7]. Это никак не повлияет на научную программу NASA: весь год на орбите будет работать штатный экипаж из четырех человек, усиленный экипажем дополнительного кораб­ля Starliner.

В случае России всё абсолютно не так. Для съемки фильма в космосе в 2021 году невозможно использовать еще один, специальный, корабль, так как на изготовление «Союза» требуется два года. (Контракт на дополнительный полет для Space Adventures был подписан в начале 2019 года, чтобы успеть построить на заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия» соответствующий корабль.) Отправить осенью 2021-го на МКС актера можно только одним способом: сократить экипаж весеннего «Союз МС-18» до двух человек, оставив «правое кресло» свободным; тогда в сентябре на станцию стартует «Союз МС-19» с двумя профессиональными космонавтами (Антоном Шкаплеровым и Андреем Бабкиным) и актером; по завершении пересменки, 7–10 дней, во время которых и будут снимать вышеупомянутый фильм «Вызов», актер вернется на Землю на корабле «Союз МС-18» в «правом кресле»; а на борту останутся два российских члена экипажа, и будет доступна опция полета космического туриста или космонавта третьих стран весной 2022 года на «Союзе МС-21». Таким образом директор Рос­космоса Дмитрий Рогозин и «Первый канал» опередят Тома Круза примерно на месяц и выиграют «воображаемую космическую гонку».

Но выиграет ли от этого российская космонавтика и наука?

Даже если Роскосмос получит от продюсеров фильма финансовую компенсацию за полет актера и мифическую героизацию профессии космонавта, в сухом остатке будет следующее: два молодых космонавта России, которые ждали своего полета больше восьми лет, не отправятся в космос в 2021 году (один на кораб­ле «Союз МС-18», другой — на «Союзе МС-19»). Ученые, которые проводят на борту российского сегмента МКС эксперименты, недополучат двух испытателей и лишатся дополнительных рабочих рук на станции [8].

Плохо еще то, что прибывшие в апреле на станцию Олег Новицкий и Пётр Дубров из-за кино останутся без помощника, который очень бы пригодился в их работе по интеграции МЛМ-У «Наука» в состав МКС. Весной-летом 2021 года запланировано большое количество выходов в открытый космос — для подключения кабелей, трубопроводов, переноса и отладки научной шлюзовой камеры МЛМ-У и т. д. Каждый выход требует нескольких дней для подготовки. Несомненно, американские астронавты подстрахуют наших ребят по необходимости — взаимовыручку и сотрудничество никто не отменял только потому, что экипажи теперь будут летать на разных кораблях. Но из-за большой нагрузки по модулю «Наука» пострадают космические исследования на российском сегменте, на них останется мало времени.

Но хуже всего то, что Роскосмос нарушит данное в 2016 году обещание. Тогда госкорпорация объявила, что сокращение российского экипажа с трех до двух человек связано исключительно с тем, что модуль «Наука» еще не на МКС, было сказано также, что к его старту на станцию российский экипаж снова будет состоять из троих человек [9]. Репутационные потери от невыполненного обещания (зафиксированного в официальных документах Рос­космоса) могут многократно превысить дивиденды от ожидаемо посредственного фильма.

Можно предположить, что для героизации профессии нужно просто дать космонавтам полноценно работать с новыми интересными задачами для полетов и с обширной научной программой в разных областях знаний. А также научить пресс-службу Роскосмоса интересно, правдиво и ярко об этом рассказывать.

Существующая же практика свидетельствует об обратном. Наглядный пример, который усвоили россияне, — судьба молодого космонавта Николая Тихонова, который пришел в отряд в 2006 году [10]. Он дважды включался в основной экипаж МКС и проходил полную подготовку, но всякий раз исключался по независящим от него причинам. Как было указано выше, Рос­космос объявил, что первоначальный его вывод из экипажей был связан с неготовностью МЛМ-У «Наука». А в 2020 году Тихонов вышел из экипажа и отряда по здоровью после 14 лет карьеры космонавта.

Важно отметить, что реальными причинами того, что Николай Тихонов за 14 лет так и не слетал в космос, стали долг РКК «Энергия» перед корпорацией Boeing за космодром «Морской старт», погашение этого долга пятью местами в кораблях «Союз» [11] и сокращение в 2017 году количества грузовых кораблей «Прогресс» с четырех до трех в год из-за ошибочного планирования Федеральной космической программы (ФКП) 2016–2025 годов [12].

В очередной раз мы подходим к пониманию, что ликвидация президентом Владимиром Путиным в 2015 году указом № 666 Федерального космического агентства была серьезной стратегической ошибкой [13]. Национальное агентство могло бы регулировать космическую деятельность исходя из интересов России, т. е. контролировало бы исполнение ФКП, чтобы деньги налогоплательщиков шли на пользу общества, на интересные космические полеты, ставя в приоритет науку, просвещение и образование, а для коммерческих проектов использовались бы дополнительные мощности. Никто не мешает снимать художественные фильмы в космосе, просто для этого нужно искать деньги и строить дополнительный корабль, а не использовать тот, что сделан на бюджетные средства ФКП.

Отдельный важный момент — медицинский аспект. Всё время своего короткого путешествия актер будет испытывать острую адаптацию к условиям космического полета. Во время своих коротких полетов космонавты-исследователи как раз занимались изучением фактора адаптации к невесомости, влияющего на работоспособность операторов в космосе на начальном этапе. Даже относительно серьезные отбор и подготовка не могут гарантировать, что человек, выбранный для роли и полета, будет чувствовать себя достаточно адекватно для актерской работы в космосе. Тому Крузу, кстати, тоже может быть некомфортно в космосе — не все миссии выполнимы легко. Например, когда в 2000 году планировались первые, не состоявшиеся, съемки художественного фильма «Последнее путешествие» с Владимиром Стекловым на орбитальной станции «Мир», он прошел длительную подготовку и должен был находиться на станции не несколько дней, а 2,5 месяца, чтобы привыкнуть к невесомости и полноценно отыграть свою роль. К сожалению, тогда продюсеры не нашли полную сумму, необходимую на этот проект, и полет актера не состоялся.

На МКС снималось множество документальных фильмов. Три самых известных из них: «Космическая станция 3D» и «Прекрасная планета», которые показывали в кинотеатрах IMAX, и «Первая орбита» (2011), посвященный юбилею полета Юрия Гагарина.

Александр Хохлов,

экс-сотрудник главной оперативной группы управления ЦУП-М, популяризатор космонавтики,

член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ