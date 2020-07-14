ТрВ № 14 (308) за 2020 г.: Янтарь раздора

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Анонс номера

Коронавирусные грызуны

Нариман Баттулин рассказывает, как в Новосибирске вывели трансгенных мышей, восприимчивых к COVID-19, — стр. 3

Перебор на 27 миллионов

Традиционный анализ итогов всенародного голосования от Сергея Шпилькина — стр. 4–5

Манипуляции с предлогом

Ирина Левонтина разбирает грамматику выражения «голосовать за Конституцию» — стр. 6

Идентификация по произношению

Колонка Аси Перельцвайг о многообразии акцентов — стр. 7

Частица, прошивающая миллиард солнц

Подробное интервью с Дмитрием Наумовым (ОИЯИ) о физике нейтрино — стр. 8–9

Бугровщики и коллекционеры

Очерк Павла Колосницына о зарождении археологии на почве поисков золота в древних захоронениях — стр. 10–11

Малабарская цивета выходит на прогулку

Василий Яблоков («Гринпис») приводит хит-парад хороших новостей об очищении планеты благодаря карантину — стр. 11

На заре светописи

Дмитрий Сергиенко повествует об изобретении фотографии и коллизии с дагеротипами декабристов — стр. 12–13

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