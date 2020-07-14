ТрВ № 14 (308) за 2020 г.: Янтарь раздора

14.07.2020 / № 308 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив / 282 просм., 282 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 308 от 14 июля 2020 года в PDF (24 Загрузки)

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Анонс номера

Коронавирусные грызуны
Нариман Баттулин рассказывает, как в Новосибирске вывели трансгенных мышей, восприимчивых к COVID-19, — стр. 3

Перебор на 27 миллионов
Традиционный анализ итогов всенародного голосования от Сергея Шпилькина — стр. 4–5

Манипуляции с предлогом
Ирина Левонтина разбирает грамматику выражения «голосовать за Конституцию» — стр. 6

Идентификация по произношению
Колонка Аси Перельцвайг о многообразии акцентов — стр. 7

Частица, прошивающая миллиард солнц
Подробное интервью с Дмитрием Наумовым (ОИЯИ) о физике нейтрино — стр. 8–9

Бугровщики и коллекционеры
Очерк Павла Колосницына о зарождении археологии на почве поисков золота в древних захоронениях — стр. 10–11

Малабарская цивета выходит на прогулку
Василий Яблоков («Гринпис») приводит хит-парад хороших новостей об очищении планеты благодаря карантину — стр. 11

На заре светописи
Дмитрий Сергиенко повествует об изобретении фотографии и коллизии с дагеротипами декабристов — стр. 12–13

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