ТрВ № 14 (308) за 2020 г.: Янтарь раздора

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 308 от 14 июля 2020 года в PDF (24 Загрузки)
Анонс номера
Коронавирусные грызуны
Нариман Баттулин рассказывает, как в Новосибирске вывели трансгенных мышей, восприимчивых к COVID-19, — стр. 3
Перебор на 27 миллионов
Традиционный анализ итогов всенародного голосования от Сергея Шпилькина — стр. 4–5
Манипуляции с предлогом
Ирина Левонтина разбирает грамматику выражения «голосовать за Конституцию» — стр. 6
Идентификация по произношению
Колонка Аси Перельцвайг о многообразии акцентов — стр. 7
Частица, прошивающая миллиард солнц
Подробное интервью с Дмитрием Наумовым (ОИЯИ) о физике нейтрино — стр. 8–9
Бугровщики и коллекционеры
Очерк Павла Колосницына о зарождении археологии на почве поисков золота в древних захоронениях — стр. 10–11
Малабарская цивета выходит на прогулку
Василий Яблоков («Гринпис») приводит хит-парад хороших новостей об очищении планеты благодаря карантину — стр. 11
На заре светописи
Дмитрий Сергиенко повествует об изобретении фотографии и коллизии с дагеротипами декабристов — стр. 12–13