Под предлогом

Благодаря «поправкам в Конституцию» все вспомнили о лингвистах, даже почти выучили, что в Москве два института русского языка, и сейчас самое время обсудить еще один связанный с поправками лингвистический сюжет — пока вся история еще свежа в памяти. Речь идет о грамматике выражения голосовать за Конституцию. Дело в том, что слова голосовать, голосование подразумевают, что человеку предлагается некая альтернатива и возможность сделать выбор. Это может быть выбор между несколькими кандидатами или выбор между возможностью поддержать некоторое предложение, отвергнуть его, а иногда есть и третий вариант — воздержаться. Соответственно, при словах голосовать, голосование есть две так называемые валентности — слоты, которые можно заполнить: указание на то, в чем состоит альтернатива (вопрос, должность), и указание на тот вариант, который человек предпочитает.

Приведем фрагмент описания глагола голосовать в Активном словаре русского языка1:

голосовать 1

Голосовать за проект <за социалистов>; проголосовать против смертной казни.

ЗНАЧЕНИЕ. А1 голосует по А2 за А3 ‘Участвуя в специальной процедуре принятия решения по общественно важному вопросу А2, лицо А1 выбирает из предложенных вариантов решения вариант А3’.

<…>

УПРАВЛЕНИЕ.

А1 • ИМ: Ученый совет проголосовал (единогласно).

А2 • ВИН: Это предложение голосовали (дважды).

поДАТ: По этому вопросу (уже) голосовали.



А3 • за ВИН: голосовать за исключение (из клуба).

против РОД: голосовать против исключения (из клуба). за то, чтобы ИНФ: голосовать за то, чтобы исключить его (из правления). против того, чтобы ИНФ: голосовать против того, чтобы его исключили. КАК: Как ты голосовал?



Мы видим, что значение слова отражается в так называемой модели управления: кто голосует (переменная А1), по какому вопросу голосует (переменная А2) и какой вариант выбирает (переменная А3). Это, таким образом, трехвалентное слово — то есть слово, имеющее при себе три определенным образом заполняемых грамматических позиции.

Нередко похожие валентности выражаются при словах одинаково и различить их бывает непросто. Например, во фразе Он рассказал о вашем приезде сочетание о приезде выражает валентность содержания (то есть он сообщил, что вы приехали), а в сходной фразе Он рассказал о ваших приключениях сочетание о приключениях выражает валентность темы (он рассказал какие-то истории на тему ваших приключений). Во фразе же Он рассказал много интересного (содержание) о ваших приключениях (тема) заполнены обе валентности.

Однако в случае с голосованием две валентности в норме как раз вполне хорошо различаются. Указание на вопрос, по которому делается выбор, стандартно оформляется предлогом по (голосование по кандидатуре председателя, голосование по законопроекту), а то, какой выбор делает голосующий, оформляется предлогами за или против (голосовать за законопроект, голосовать против законопроекта).

Приведем примеры использования предлогов по и за при слове голосование (на материале Национального корпуса русского языка2). Начнем с предлога по:

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» устанавливает «что референдум — всенародное голосование по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения» [Александр Фролов. За народное право // «Советская Россия», 2003.05.15]3.

Результат думского голосования по вотуму — это тревожный звонок для партии власти [Евгений Жеребенков. Партийная Антанта // «Итоги», 2003.06.24].

Для голосования по премии ФТП привлек около двухсот поэтов, в то время как в ­Москве их, по данным одной только его писательской организации, насчитывается свыше двух тысяч [Илья Кукулин. Фонд Творческих Проектов // «Неприкосновенный запас», 2004.01.15].

Традиционно свободно использовалось и сочетание голосование по поправкам (например, к различным законам):

Перед голосованием по поправкам к самому объемистому закону — «Об электро­энергетике» — зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи Юрий Липатов сообщил, что они касались прежде всего мер контроля реформы и ответственности за нее правительства [Михаил Классон. Триумф Чубайса — Грефа // «Время МН», 2003].

Представители КПРФ всячески пытались доказать то, что в момент голосования по поправкам к закону о референдуме центристами был совершен подлог, ибо число доверенностей на карточки для голосования не совпадает с реальным числом голосовавших [Георгий Ковалев. Зорькин тряхнет стариной // «ПОЛИТКОМ. РУ», 2003.05.14].

Кроме предлога по могут, конечно, использоваться сочетания с ним — по поводу, по вопросу:

Я считаю, что голосование по поводу объяснения министра Риттиха должно быть произведено сегодня [Стенограммы заседаний Государственной Думы. Заседание двадцать пятое 25 февраля 1917 г. Прения… (1917)].

Большинство судей КС сочло процедуру голосования по вопросу принятия поправок к закону о референдуме легальной [­Георгий Ковалев. Зорькин уже не тот // «­ПОЛИТКОМ. РУ», 2003.06.11].

А с глаголом голосовать встречается еще и винительный падеж без предлога (голосовать предложение), но это управление стилистически отмечено:

— Мы уже все привыкли к его высказываниям, — возмутился депутат Илюхин предложением коллеги голосовать вопрос без обсуждения [Сюзанна Фаризова. Ваша инициатива — туфта! // «Коммерсантъ-Daily», 2003].

Теперь посмотрим, как используется в этом случае предлог за (мы, разумеется, оставляем в стороне случаи, когда под голосованием за кого-то подразумевается голосование вместо другого — его бюллетенем или карточкой).

На сегодняшний день за Малика Сайдуллаева готовы проголосовать 20, 1% готовых прийти к урнам для голосования, за Руслана Хасбулатова — 19, 62%, за Асламбека Аслаханова — 17, 6%, за и. о. президента ЧР Ахмада Кадырова — 12, 5% [Георгий Ковалев. Чеченское лото // «ПОЛИТКОМ. РУ», 2003.07.25].

Свою политику Жириновский и его партия высказывали не только в устной форме, произнося похвальные оды, но и путем голосования за все те законодательные инициативы, которые исходили от Кремля и Белого дома [Л. Н. Швец. Без права на ошибку // «Советская Россия», 2003.01.15].

Прекрасна филиппика из «Правды» 1930 года о том, как власти, неспособные победить в честной борьбе, просто не допускают оппозицию к выборам. Такое безобразие, конечно, происходит не у нас:

Там, где властям не удалось принудить широкие массы к голосованию за список Пилсудского, они применили другую тактику; не позволили голосовать за аннулированные антифашистские списки [Выборы под угрозой тюрьмы и фашистской дубины // «Правда», 1930].

Важно, однако, отметить, что в небрежной речи за иногда используется и для указания на совокупность вариантов, из которых выбирают: Голосуем за счетную комиссию; Будем голосовать за каждое предложение отдельно; После голосования за состав президиума выберем председательствующего. В письменных текстах такое встречается редко:

Большие выборы — это голосование за главу региона, местную думу или депутата Госдумы [Ирина Подлесова. Большинство колебалось. В воскресенье москвичи выбирали городскую думу // «Известия», 2001.12.16].

Поэтому иногда может возникать неоднозначность, как в следующем характерном примере:

Тут в зал стремительно вошел не остывший еще после торга с «Отечеством» Козак. Председательствующий, глядя на него с нескрываемым сочувствием, объявил, что фракция «Единство» приняла решение о консолидированном голосовании за законопроекты. «Это значит, что все без исключения (Резник обвел строгим взглядом зал) будут голосовать «за» [Максим Блант. Хождения по Думе // «Еженедельный журнал», 2003.06.17].

Здесь Козак сначала говорит о консолидированном голосовании за законопроекты, а потом уточняет, что речь идет не просто об одинаковом голосовании по законопроектам, а именно об определенном выборе — одинаковом голосовании «за», то есть в поддержку законопроектов. Отметим здесь особое употребление за с пропущенным существительным. На письме оно обычно оформляется кавычками. Такое употребление возможно только в смысле «в поддержку». Кроме того, за понимается исключительно в смысле «в поддержку», когда оно несет главное фразовое ударение: Я буду голосовать ЗА проект.

Совершенно замечателен фрагмент письма Фёдора Раскольникова Сталину:

Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя [Ф. Ф. Раскольников. Открытое письмо Сталину (1939)].

Здесь хорошо видно, как применительно к ситуации подневольных выборов при отсутствии реального выбора сливаются, перестают различаться две валентности слова голосование и становится непонятно: голосование за одну единственную кандидатуру — это еще голосование по этой кандидатуре (за или против) или уже имеется в виду голосование исключительно в ее поддержку?

В «информационной» кампании, которая, как подразумевалось, должна была просто пригласить граждан к участию в голосовании (агитация ни в поддержку, ни против поправок регламентом не предусматривалась), довольно регулярно использовался вариант голосовать / голосование за поправки: Голосование за поправки в Конституцию РФ; Голосуй за поправки в Конституцию! Здесь эксплуатируется то, что, в силу особенностей предлога за, хотя теоретически за поправки может пониматься и в смысле «по поправкам», то есть «за или против», но при естественном прочтении понимается как «в поддержку поправок». При этом нейтральными для выражения призыва принять участие в голосовании являются выражения голосование по поправкам или по поводу поправок.

Так, в скандальном ролике медиагруппы «Патриот», в котором показано, как в 2035 году ребенка из детдома усыновляет семья геев, звучит голос за кадром:

Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны! Голосуй за поправки в Конституцию!

Этот ролик понимается однозначно: зрителя призывают не просто проголосовать, но именно проголосовать ЗА, то есть поддержать поправки (в частности, имеется в виду поправка о семье как союзе именно мужчины и женщины).

Точно так же и в вирусном видео про спасение культуры:

Хотите спасти церкви, театры и библиотеки по всей стране? Голосование за поправки в Конституцию РФ!

Олег Газманов в рекламном ролике прямо говорит, что он поддерживает поправки:

И я буду голосовать за те поправки к Конституции, которые не дадут и шанса исказить нашу историю, попрать память о наших героях, глумиться над могилами моих предков.

А вот рекламная (ах да, информационная) брошюра:

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Посмотрим, за какие предложения нам предстоит проголосовать.

Здесь снова используется выражение голосовать за, причем в контексте нам предстоит проголосовать за, то есть голосование в поддержку представлено как дело решенное — как, кстати, и во фразе Мы принимаем поправки из другого «информационного» материала.

Разумеется, дело тут не только в грамматике. Помимо хитрого предлога, в рекламе поправок неоднократно использован манипулятивный прием: если вам дорог суверенитет / если вы хотите, чтобы были построены новые больницы / если вы тоже любите русский язык и русскую культуру, то поддержите поправки (как говорила героиня Фаины Раневской: девочка, что ты хочешь — ехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову); в инструкции «Голосуем онлайн 25–30 июня» изображен телефон, на экране которого написано «ДА», глава ЦИК сообщает, что поправки уже приняты, а голосование имеет только справочный характер, и т. п. Не говоря уже о своеобразных методах дискуссии с организаторами кампании «Нет».

Я же, рассказывая о манипуляциях с предлогом, просто хотела на актуальном примере показать, как работает грамматика.

Ирина Левонтина

1 Активный словарь русского языка / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М., 2014. — Т. 2. В—Г. — Статья составлена М. Я. Гловинской.

2 ruscorpora.ru/new

3 Здесь и далее ссылки на источники приводятся по НКРЯ. — Ред.

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