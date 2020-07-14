Что происходит с планетой, пока мы сидим дома?

14.07.2020 / № 308 / с. 11 /  Василий Яблоков /  Экология / 33 просм., 33 — сегодня /  Комментариев нет

Многие слышали, что природа очистилась, пока мы сидели дома на карантине. Будто бы дельфины и лебеди приплыли в Венецию, а жители Северной Индии впервые за десятилетия увидели Гималаи. Как представитель «Гринпис» я скажу вам: «Молодцы, мы справились, спасибо за внимание». Но действительно ли карантин решил экологические проблемы?

Хорошие новости

Начнем с хорошего. Ниже перед вами хит-парад очистившейся планеты.

По данным Министерства экологии Китая, количество дней с нормативным качеством воздуха в феврале увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Это также связывают с сокращением использования транспорта и энергии от угольных электростанций. Вынужденная изоляция привела к улучшению качества воздуха в крупных городах и промышленных центрах не только в Китае, но и в российских городах, да и по всему миру.

Жители Пенджаба в Индии впервые за многие десятилетия увидели Гималаи. Возможно, некоторые и не подозревали, какая красота у них за окном. Хотя говорят, что это не надолго.

Кто почувствовал себя совсем хорошо — так это дикие животные. Например, в индийском штате Керала вышла прогуляться малабарская цивета. Ее очень давно не видели, особенно вблизи городов.

В Уэльсе горные козлы начали жевать изгородь паба, и хозяину пришлось вызвать полицию.

В японском городе Нара олени покинули свой родной парк в поисках пищи и решили расширить свою географию на территорию подземки.

К сожалению, неправда, что в каналах Венеции нашли дельфинов (якобы настолько там очистилась вода). Зато было придумано много мемов: например, некоторые шутят, что природа настолько очистилась, что на Русь вернулись половцы и печенеги.

Ранее малабарская цивета (Viverra civettina) рассматривалась как подвид крупнопятнистой циветы (Viverra megaspila). Рисунок из ежегодника «Труды Зоологического общества Лондона» за 1876 год
Ранее малабарская цивета (Viverra civettina) рассматривалась как подвид крупнопятнистой циветы (Viverra megaspila). Рисунок из ежегодника «Труды Зоологического общества Лондона» за 1876 год

Малабарская цивета, она же малабарская виверра, лат. Viverra civettina, живет в Южной и Юго-Восточной Азии. Ареал обитания — Индия, Филиппины, Борнео, Южный Китай. Это животное представляет собой один из редчайших видов хищных млекопитающих в мире; общая численность популяции менее 250 взрослых особей, численность отдельных популяций не превышает 50 особей. Вид имеет статус «находящийся на грани исчезновения» (critically endangered). В условия вымирания этот вид ставит деградация лесной среды обитания — животные этого вида могут скрываться на плантациях кешью, которые вырубают для посадки каучуковых деревьев, а охраняемых территорий в области распространения вида не создано — слишком высока плотность населения в этих областях. Разведение в неволе рассматривается как одна из стратегий защиты.

Плохие новости

Пока происходили локальные улучшения в связи с остановкой транспорта и некоторых производств, изменение климата не останавливалось. Я говорю не про те изменения, которые происходили на протяжении всей истории Земли по естественным причинам: в связи с солнечными циклами, извержениями вулканов и так далее. Речь идет о быстром изменении климата в последние сто лет, когда наблюдается беспрецедентный рост концентрации углекислого газа в атмосфере и, как следствие, повышение температуры. Самые теплые годы за всю историю метеонаблюдений отмечены в XXI веке.

В 2020 году уже неоднократно наб­людались отклонения от климатической нормы по всему миру. И локдаун этого года не особенно повлияет на ситуацию. Климатологи прогнозируют, что лето в 2020 году будет одним из самых жарких, несмотря на то что сейчас в европейской части холоднее обычного.

Изменение климата опасно не столько потеплением, сколько тем, что оно вызывает сбои в привычной «программе» погоды. Жара вдруг становится невыносимее, холода — суровее, ветер оборачивается ураганом, а дождь — потопом.

Многие страны предпринимают систематические действия по борьбе с изменением климата и даже в нынешних условиях заявляют, что приоритетом при выходе из кризиса будет переход на зеленые технологии и отказ от сжигания ископаемого топлива. Именно последнее является основной причиной быстрых климатических изменений в мире. И кстати, тут будет уместно сказать, что на днях Австрия закрыла последнюю угольную электростанцию.

На международном уровне политики активно обсуждают, как удержать рост глобальной температуры в пределах полутора градусов. В этом и заключается суть Парижского соглашения ООН по климату, к которому в прошлом году присоединилась Россия. Но к нынешнему моменту планета, между тем, потеплела уже на один градус.

Инструкция к действию

Сейчас мы ведем себя ответственно и делаем всё, чтобы остановить пандемию. Нам необходимо проявить такую же ответственность, чтобы не допустить уничтожения нашей природы. Есть очевидные аналогии между ограничениями, которые помогают сгладить нагрузку на систему здравоохранения сейчас, и ограничениями, связанными с возможностями планеты. Понятно, что многое зависит от государств и крупного бизнеса. Но что мы, обычные люди, можем сделать в этих условиях?

В нынешней ситуации мы можем помочь планете и самим себе в будущем, если будем осознанно подходить к потреблению и снизим свой экологический след. А когда всё больше людей будет относиться к природе ответственно, подтянется и бизнес. Что касается персонального экоследа, то в первую очередь это транспорт, еда и коммунальные услуги. Возможно, больше компаний могут перейти на дистанционные методы работы, что в том числе значительно сократит транспортное загрязнение.

Если говорить о еде, люди могут сделать выбор в пользу продуктов, не только полезных для здоровья, но и приносящих минимальный вред окружающей среде (в принципе, это одни и те же продукты). В первую очередь стоит увеличить в рационе количество сезонных растительных продуктов. Особенно хорошо, если они будут еще и локальными, например с вашего же подоконника.

Все мы за время карантина «подсели» на онлайн-магазины и хорошо знаем, что курьерская служба заворачивает в невероятное количество слоев даже маленькую коробочку. Но одноразовый пластик не спасает от вируса. Зато он опасен для природы. Попробуйте в магазинах заказывать еду без упаковки. Сократите использование одноразовых вещей. Ведь чрезмерное потребление также негативно влияет на климат.

Наконец, сидя дома, стоит экономить воду и электричество. Это не только ваши сэкономленные деньги, но еще и непотраченные ресурсы планеты. Превратите обычную квартиру в экодом — инструкций, как это сделать, в сети Интернет довольно много.

За время карантина у нас появилось много новых привычек. Кто-то научился готовить, рисовать, выучил новый язык, полюбил и разлюбил вебинары и начал эффективно работать на удаленке. Сейчас мы можем завести новую привычку — заботиться о нашей планете, знать, что с ней происходит. С каждым днем она всё больше нуждается в нашей помощи.

Василий Яблоков,
руководитель климатического проекта «Гринпис» в России

Видеозапись полной версии доклада можно посмотреть здесь:
ted.com/talks/jun_2020_e27c063f-36ed-4ea0-87ec-4a79084b49a4

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