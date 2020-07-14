Что происходит с планетой, пока мы сидим дома?

Многие слышали, что природа очистилась, пока мы сидели дома на карантине. Будто бы дельфины и лебеди приплыли в Венецию, а жители Северной Индии впервые за десятилетия увидели Гималаи. Как представитель «Гринпис» я скажу вам: «Молодцы, мы справились, спасибо за внимание». Но действительно ли карантин решил экологические проблемы?

Хорошие новости

Начнем с хорошего. Ниже перед вами хит-парад очистившейся планеты.

По данным Министерства экологии Китая, количество дней с нормативным качеством воздуха в феврале увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Это также связывают с сокращением использования транспорта и энергии от угольных электростанций. Вынужденная изоляция привела к улучшению качества воздуха в крупных городах и промышленных центрах не только в Китае, но и в российских городах, да и по всему миру.

Жители Пенджаба в Индии впервые за многие десятилетия увидели Гималаи. Возможно, некоторые и не подозревали, какая красота у них за окном. Хотя говорят, что это не надолго.

Кто почувствовал себя совсем хорошо — так это дикие животные. Например, в индийском штате Керала вышла прогуляться малабарская цивета. Ее очень давно не видели, особенно вблизи городов.

В Уэльсе горные козлы начали жевать изгородь паба, и хозяину пришлось вызвать полицию.

В японском городе Нара олени покинули свой родной парк в поисках пищи и решили расширить свою географию на территорию подземки.

К сожалению, неправда, что в каналах Венеции нашли дельфинов (якобы настолько там очистилась вода). Зато было придумано много мемов: например, некоторые шутят, что природа настолько очистилась, что на Русь вернулись половцы и печенеги.

Малабарская цивета, она же малабарская виверра, лат. Viverra civettina, живет в Южной и Юго-Восточной Азии. Ареал обитания — Индия, Филиппины, Борнео, Южный Китай. Это животное представляет собой один из редчайших видов хищных млекопитающих в мире; общая численность популяции менее 250 взрослых особей, численность отдельных популяций не превышает 50 особей. Вид имеет статус «находящийся на грани исчезновения» (critically endangered). В условия вымирания этот вид ставит деградация лесной среды обитания — животные этого вида могут скрываться на плантациях кешью, которые вырубают для посадки каучуковых деревьев, а охраняемых территорий в области распространения вида не создано — слишком высока плотность населения в этих областях. Разведение в неволе рассматривается как одна из стратегий защиты.

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Плохие новости

Пока происходили локальные улучшения в связи с остановкой транспорта и некоторых производств, изменение климата не останавливалось. Я говорю не про те изменения, которые происходили на протяжении всей истории Земли по естественным причинам: в связи с солнечными циклами, извержениями вулканов и так далее. Речь идет о быстром изменении климата в последние сто лет, когда наблюдается беспрецедентный рост концентрации углекислого газа в атмосфере и, как следствие, повышение температуры. Самые теплые годы за всю историю метеонаблюдений отмечены в XXI веке.

В 2020 году уже неоднократно наб­людались отклонения от климатической нормы по всему миру. И локдаун этого года не особенно повлияет на ситуацию. Климатологи прогнозируют, что лето в 2020 году будет одним из самых жарких, несмотря на то что сейчас в европейской части холоднее обычного.

Изменение климата опасно не столько потеплением, сколько тем, что оно вызывает сбои в привычной «программе» погоды. Жара вдруг становится невыносимее, холода — суровее, ветер оборачивается ураганом, а дождь — потопом.

Многие страны предпринимают систематические действия по борьбе с изменением климата и даже в нынешних условиях заявляют, что приоритетом при выходе из кризиса будет переход на зеленые технологии и отказ от сжигания ископаемого топлива. Именно последнее является основной причиной быстрых климатических изменений в мире. И кстати, тут будет уместно сказать, что на днях Австрия закрыла последнюю угольную электростанцию.

На международном уровне политики активно обсуждают, как удержать рост глобальной температуры в пределах полутора градусов. В этом и заключается суть Парижского соглашения ООН по климату, к которому в прошлом году присоединилась Россия. Но к нынешнему моменту планета, между тем, потеплела уже на один градус.

Инструкция к действию

Сейчас мы ведем себя ответственно и делаем всё, чтобы остановить пандемию. Нам необходимо проявить такую же ответственность, чтобы не допустить уничтожения нашей природы. Есть очевидные аналогии между ограничениями, которые помогают сгладить нагрузку на систему здравоохранения сейчас, и ограничениями, связанными с возможностями планеты. Понятно, что многое зависит от государств и крупного бизнеса. Но что мы, обычные люди, можем сделать в этих условиях?

В нынешней ситуации мы можем помочь планете и самим себе в будущем, если будем осознанно подходить к потреблению и снизим свой экологический след. А когда всё больше людей будет относиться к природе ответственно, подтянется и бизнес. Что касается персонального экоследа, то в первую очередь это транспорт, еда и коммунальные услуги. Возможно, больше компаний могут перейти на дистанционные методы работы, что в том числе значительно сократит транспортное загрязнение.

Если говорить о еде, люди могут сделать выбор в пользу продуктов, не только полезных для здоровья, но и приносящих минимальный вред окружающей среде (в принципе, это одни и те же продукты). В первую очередь стоит увеличить в рационе количество сезонных растительных продуктов. Особенно хорошо, если они будут еще и локальными, например с вашего же подоконника.

Все мы за время карантина «подсели» на онлайн-магазины и хорошо знаем, что курьерская служба заворачивает в невероятное количество слоев даже маленькую коробочку. Но одноразовый пластик не спасает от вируса. Зато он опасен для природы. Попробуйте в магазинах заказывать еду без упаковки. Сократите использование одноразовых вещей. Ведь чрезмерное потребление также негативно влияет на климат.

Наконец, сидя дома, стоит экономить воду и электричество. Это не только ваши сэкономленные деньги, но еще и непотраченные ресурсы планеты. Превратите обычную квартиру в экодом — инструкций, как это сделать, в сети Интернет довольно много.

За время карантина у нас появилось много новых привычек. Кто-то научился готовить, рисовать, выучил новый язык, полюбил и разлюбил вебинары и начал эффективно работать на удаленке. Сейчас мы можем завести новую привычку — заботиться о нашей планете, знать, что с ней происходит. С каждым днем она всё больше нуждается в нашей помощи.

Василий Яблоков,

руководитель климатического проекта «Гринпис» в России

Видеозапись полной версии доклада можно посмотреть здесь:

ted.com/talks/jun_2020_e27c063f-36ed-4ea0-87ec-4a79084b49a4

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