Все эти разношерстные акценты

Что такое акцент с научной точки зрения? Когда и почему русские дети перестают улавливать разницу между «овцой» и «кораблем» по-английски? Зачем Маргарет Тэтчер сменила свой акцент, а Берни Сандерс всячески подчеркивает свой? На эти вопросы отвечает Ася Перельцвайг, лингвист, учитель английского с многолетним стажем, в прошлом преподаватель Стэнфордского университета.

Как часто бывает в области языка, бытовое и научное понимание термина «акцент» очень разнится. Обыватели обычно под «акцентом» имеют в виду произношение человека, для которого данный язык не является родным. Согласно стереотипам, грузины или американцы говорят по-русски с ярко выраженным акцентом. Для лингвистов же «акцент» — это образ говорения, определенное произношение. И неважно, родной это для человека язык или нет. В таком понимании акцент есть у всех. Люди из Вологды или Брянска говорят по-русски с акцентом, несмотря на то что и для тех и для других русский — родной язык. Точно так же американцы, англичане, австралийцы, новозеландцы и прочие носители английского языка говорят с акцентом, причем каждый со своим. Акцентов в английском на деле гораздо больше, чем стран, где на нем говорят. Жители Йоркшира или Ньюкасла говорят со своими (разными!) акцентами, как и выходцы из Ливерпуля, Бирмингема или Эдинбурга. И всё это британские акценты. А в США есть акценты, по которым можно отличить жителя Бостона от техасца или выходца из Алабамы.

Акцент зависит не только от места жительства или места рождения, но и от других факторов, таких как возраст или социоэкономическое положение. Например, в своем знаменитом исследовании, которое положило начало социолингвистике, Уильям Лабов показал, что жители Нью-Йорка тем более склонны опускать [r] в словах типа fourth и floor, чем ниже их социоэкономическое положение. Недавно результаты этого исследования были подтверждены на материале американского реалити-шоу “Say Yes To The Dress”: была обнаружена корреляция между произношением [r] в подобных словах и ценой свадебного платья, которое в итоге покупала невеста. Чем больше [r], тем на более дорогой наряд раскошеливалась девушка.

Бывают ли акценты «хорошие» и «плохие»? Если мы под акцентом понимаем иностранный акцент, то понятно, что такой акцент плохой, хотя бы потому что носители могут вас не понимать. Если вы путаете sheep и ship, или dad и dead, или pot и pod, вас будут элементарно не понимать. Если же мы под акцентом понимаем любое произношение, то вопрос становится более сложным. С одной стороны, вас могут не понять, но точно так же носители одного акцента могут не понять другого носителя английского с необычным для слушающего произношением. Я неоднократно проводила такой эксперимент на своих лекциях в США: проигрывала записи некоторых британских акцентов и спрашивала, о чем там говорилось; многие записи действительно оставались загадкой для носителей американского английского!

Но помимо вопроса о понимании, есть еще и психолого-эстетическая сторона вопроса, и она тоже много исследовалась. Нравится кому-то или нет, но носители английского по-разному относятся к людям в зависимости от их (родного!) акцента. В одном из исследований, проводимых в США, экспериментаторы звонили по объявлениям о сдаче квартир и говорили с акцентом афроамериканцев, латинос или с «обычным» (стандартным) американским английским акцентом. А потом у людей спрашивали их мнение о звонивших. И хотя звонили одни и те же люди, квартирные хозяева не только «вычисляли» их якобы расовую принадлежность (фиктивную, соответствующую акценту), но и приписывали им такие характеристики, как рост (!), внешняя привлекательность, социальный статус, интеллект, уровень образования, черты характера, надежность и даже склонность к преступной деятельности.

Подобные исследования проводились и в Великобритании. Тот британский акцент, который часто преподают в российских школах, называется RP, или Received Pronunciation (он связан с Южной Англией и аристократическим положением). Согласно исследованиям, 31% британцев считает его привлекательным, хотя на нем говорят всего 2% населения туманного Альбиона. Правда, это не самый привлекательный в их глазах акцент: 42% британцев считают приятным акцент жителей Ирландии. А вот акцент жителей Северной Ирландии «заценили» только 5% британцев. Среди других акцентов, признанных привлекательными, можно увидеть акценты Уэльса, Йоркшира и Ньюкасла. А вот типы произношения жителей Бирмингема, Ливерпуля, Манчестера и Глазго были признаны неприятными. Другие ­британские ­исследования показали, что бирмингемский акцент придает его носителям оттенок криминальности, а 28% британцев почувствовали на своем опыте дискриминацию из-за акцента. Ужас? Да.

В связи с этим возникает вопрос: а может ли взрослый человек поменять свой акцент? Согласно научным исследованиям, ответить нужно «да».

Возможно, вы слышали о научных исследованиях, которые показывают, что дети на первом году жизни слышат контрасты между звуками, которые «не слышат» (а точнее, на которые не обращают внимания) взрослые носители языка. Например, по-русски «п» и «б» — это два разных звука, и нам понятно, что «папа» и «баба» — два разных слова. А вот носителям арабского это не очевидно. Для них «папа» и «баба» — одно и то же, так же как для носителей русского sheep и ship кажутся звучащими одинаково. Однако маленькие арабские детки различают «папа» и «баба», а маленькие русские детки различают sheep и ship. Однако примерно к концу первого года жизни ребенок перестает обращать внимание на те звуковые контрасты, которые не играют смыслоразличительной роли в их родном языке. Арабские детки перестают обращать внимание на разницу между «п» и «б», а мы перестаем обращать внимание на разницу между «напряженным [и]» и «расслабленным [и]» в словах sheep и ship.

Однако это не значит, что мы больше не можем слышать эти звуки. Язык заставляет нас обращать внимание на какую-либо информацию или позволяет игнорировать ее: носители русского языка обращают внимание на насыщенность цвета между зеленым и фиолетовым, чтобы различать «синий» и «голубой», а для носителей английского эта разница без надобности. Но и те и другие вполне могут, например, из группы одинаковых синих квад­ратиков выбрать один, отличающийся по оттенку в сторону голубого. Итак, «не слушаем» или «не обращаем внимания» не означает «теряем способность слышать».

Если мы (при определенном усилии) можем слышать различия между звуками, не несущие смыслоразличительной функции в нашем родном языке или акценте, то можно и научиться говорить с другим, «неродным» акцентом. Например, те из вас, кто смотрел британский детективный сериал про инспектора Морса (“Inspector Morse”), вспомнят сержанта Льюиса, выходца из Ньюкасла, говорящего с соответствующим акцентом, который называется Geordie. А вот в продолжении сериала (“Inspector Lewis”), где Льюис становится инспектором, этот же персонаж (которого играет тот же актер, Кевин Уэйтли) говорит уже с другим (южно-британским) акцентом. Что вполне оправданно, так как теперь он уже давно живет в Оксфорде, долго общался с Морсом, да и в должности был повышен, а следовательно, и социально подрос. И никто из зрителей не закидал телевидение письмами «так не бывает, почему Льюис поменял акцент, это же невозможно!». Да и сам Кевин Уэйтли, выходец из Нортумберленда в Северной Англии, прекрасно справился с обоими «неродными» для себя акцентами.

Меняют акценты не только персонажи сериалов или актеры, но и политики. Например, Маргарет Тэтчер поменяла свой акцент уроженки Линкольншира (Восточная Англия) на Received Pronunciation. Тони Блэр, наоборот, ввел в свою речь элементы акцента кокни, характерного для рабочих районов Лондона. Почему они так поступили, думаю, вы догадаетесь сами.

Американские политики тоже не отстают от своих британских коллег по части смены акцента. Например, Майкл Блумберг избавился от бостонского акцента, а Берни Сандерс свой акцент всячески подчеркивает — он говорит типично для жителей Нью-Йорка еврейского происхождения. (Заметим в скобках, ньюйоркцы итальянского происхождения говорят немного иначе; их акцент можно услышать в сериале “The Sopranos”.)

Коротко говоря, акцент поменять можно, хотя для этого нужно приложить определенные усилия. Но теоретически любой человек может научиться говорить с любым акцентом.

Ася Перельцвайг

