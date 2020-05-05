ТрВ № 9 (303) за 2020 г.: Разгадать «формулу» света

05.05.2020 / № 303 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив / 172 просм., 172 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 303 от 5 мая 2020 года в PDF

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Анонс номера

Разгадать «формулу» света
Илья Ямпольский и Александра Борисова о создании светящихся растений — стр. 1–2

В списках не значится
Имя Тимофеева-Ресовского исчезло с карты Екатеринбурга — стр. 3

Вузы на удаленке
Ксения Гилярова (РГГУ), Сергей Голунов (МГИМО), Александр Шень (ИППИ РАН), Мария Фаликман и Илья Щуров (ВШЭ) об опыте онлайн-преподавания — стр. 3, 6–7

Машина времени
Алексей Екайкин, Артём Коржиманов, Ольга Соломина и др. об Антарктиде, лазерах и географии будущего — стр. 4, 11, 13

«Не выдумывайте Швецию»
Пётр Савельев сопоставляет публикации в СМИ и открытые данные статистики — стр. 5

«Даже Жуков не знал»
Любовь Сумм о книге Елены Ржевской: обнаружение трупа Гитлера в мае 1945-го и последующие годы умолчания — стр. 8–9

Популяризация науки
Полина Кривых и Марк Абрахамс о научно-популярных комиксах и Ig Nobel Prize — стр. 14

Личность
Режиссер Владимир Мирзоев о визионерстве и расколдовывании табу — стр. 16

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