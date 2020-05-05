О переименовании улицы Тимофеева-Ресовского в Екатеринбурге

В редакцию пришло письмо двух ученых, рассказывающее о тревожном событии: улица одного из крупнейших научных центров России — города Екатеринбурга потеряла имя выдающегося российского генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Начат сбор подписей против этого решения главы Екатеринбурга А. Г. Высокинского. Этим письмом редакция обращается к руководству города с вопросом: уважаемый Александр Геннадьевич, что происходит? Почему с улицы города стерто имя замечательного ученого и гражданина?

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский является одним из крупнейших генетиков и эволюционистов XX века, создателем количественной радиобиологии и основоположником радиационной биогеоценологии. В течение 20 лет он работал на Урале, сначала в системе Средмаша в Лаборатории «Б», где возглавлял биофизический отдел. Тогда, еще до первых радиационных инцидентов и кыштымской катастрофы 1957 года, он решил важнейшую задачу защиты территорий от радиационного загрязнения за счет депонирования радиоактивности стоков предприятий атомного промышленного комплекса специальными каскадами водоемов с соответственно подобранной биотой.

Далее Н. В. Тимофеев-Ресовский работал в Свердловске (Екатеринбурге) в качестве заведующего лабораторией радиационной биогеоценологии и биофизики Института биологии УФАН (ныне Института экологии растений и животных УрО РАН ИЭРиЖ), где создал мощную научную школу по радиационной биогеоценологии (радиоэкологии) и биофизическую станцию Миассово в Ильменском заповеднике.

В 1976 году его ученик и преемник Н. В. Куликов организовал отдел континентальной радиоэкологии ИЭРиЖ при Белоярской АЭС. Сейчас этот отдел возглавляет А. В. Трапезников. На этих стационарах теория о путях миграции радиоактивных элементов в биологических цепочках и способах ее блокирования поверялась практикой, что стало архивостребованным в Чернобыле. Таким образом, именно на Урале, под руководством Н. В. Тимофеева-Ресовского, были выполнены приоритетные в мировой науке исследования по действию радиации на биогеоценозы (природные экосистемы).

Н. В. Тимофеев-Ресовский — ученый первого круга в мировой научной иерархии. Он впервые установил размеры гена и на этой основе развил представления о самовоспроизведении с изменениями ДНК (конвариантной репликации), ввел в генетику понятия экспрессивности и пенетрантности. По сути, он заложил основы молекулярной генетики и является одним из основоположников биофизики.

Именно по причине своих успехов и опережения отечественной школы в области генетики и экологии (Н. И. Вавилов, С. К. Кольцов и др.) в 1925 году Н. В. Тимофеев-Ресовский был приглашен Оскаром Фогтом, чтобы развивать эти направления в Германии. Там он фактически стал одним из мировых научных лидеров в генетике — «лицом советской науки», более чем достойно представляя ее достижения в международном научном сообществе. В итоге в начале 1950-х ученый был выдвинут на Нобелевскую премию за исследования мутаций, но при обращении Нобелевского комитета со стандартным процедурным вопросом «Жив ли он?» от представителей СССР не получили ответа — и по протоколу вынуждены были снять его кандидатуру. Тем не менее в 1969 году «за открытия, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов», крайне актуальные в свете нынешних событий, Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил его ученик Макс Дельбрюк, а несколько ранее (в 1962 году) — Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, за расшифровку двойной спирали ДНК.

С началом сталинских репрессий в 1930-е годы, последующим разгулом лысенковщины и запретом на генетические исследования в СССР Н. В. Тимофеев-Ресовский, по предупреждениям коллег и своего учителя, великого отечественного биолога Н. К. Кольцова, продолжил жить и вести свои исследования в Германии. С установлением в Германии диктатуры Гитлера он оказался, как иностранный подданный, интернированным в ней. В 1946 году органы НКВД и суд вменили ему наказание как «невозвращенцу», а лысенковцы в своих злых намерениях объявили его чуть ли не главным нацистом.

Сам ученый, соблюдая традиции своих великих предков и учителей, руководствуясь высокой моралью и порядочностью, не считал пристойным ввязываться с ними в политиканские дискуссии и отвечать на их измышления. Будучи христианином и живя по совести и заповедям — не собственного блага для, а для людей, — он и мерилом своей ответственности считал ответ перед Богом, за что навсегда снискал уважение своих многочисленных учеников и сподвижников, стал мерилом значимости не только по научным заслугам, но и по высочайшим морально-этическим качествам!

Неслучайно в 1980-е годы, с появлением знаменитой повести о нем — «Зубр», Николай Владимирович стал легендарным Зубром. Все клеветнические измышления и злостные умыслы стали достоянием широкой общественной гласности после выхода на экраны кинотрилогии Е. С. Саканян «Рядом с Зубром», «Охота на Зубра», «Герои и предатели». Окончательно Тимофеев-Ресовский был реабилитирован в 1992 году.

Н. В. Тимофеевым-Ресовским была поставлена фундаментальная проблема для будущего общества — биосфера и человечество. В 2000 году «в память о выдающемся ученом, учителе, верном сыне России, гуманисте мирового масштаба» была учреждена медаль «Биосфера и человечество» имени Тимофеева-Ресовского, среди лауреатов которой ряд известных генетиков. По инициативе ЮНЕСКО в честь столетия ученого 2000 год был объявлен годом Тимофеева-Ресовского. В период с 1990 года по настоящее время вышел целый ряд изданий о Николае Владимировиче, его научные труды. Среди этих книг и «Н. В. Тимофеев-Ресовский на Урале. Воспоминания» (1998), изданная его учениками и сподвижниками в Екатеринбурге.

Ныне мемориальные доски с именем ученого установлены на здании облисполкома в Челябинске, на домах в Обнинске и Снежинске. В честь Н. В. Тимофеева-Ресовского в Центре молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка в Берлине назван целый исследовательский корпус с памятником великому ученому возле него. О широком международном признании Н. В. Тимофеева-Ресовского со всей очевидностью говорит тот факт, что он был избран действительным членом (академиком) Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» в Галле (ГДР), почетным членом Американской академии искусств и наук в Бостоне (США), почетным членом Итальянского общества экспериментальной биологии, почетным членом Менделевского общества в Лунде (Швеция), почетным членом Британского генетического общества в Лидсе (Великобритания), членом Общества Макса Планка (ФРГ), действительным членом Лондонского Линнеевского общества. Н. В. Тимофеев-Ресовский — лауреат медалей и премий Ладзаро Спалланцани (Италия), Дарвиновской (ГДР), Менделевской (ЧССР и ГДР), Кимберовской (США).

Екатеринбург в этом отношении оказался исключением! К сожалению, нет ни памятника великому ученому, ни мемориальной доски на доме, где он жил по адресу: ул. Малышева, 129.

Новое событие произошло в марте 2020 года. Суть в том, что в начале 2000-х, со строительством Академического микрорайона в ­Екатеринбурге, одну из улиц было решено назвать именем Тимофеева-Ресовского. Она появилась на всех картах и во всех документах Екатеринбурга. Однако через несколько лет, когда на улице Тимофеева-Ресовского стали появляться первые дома и заселяться жильцы, возник какой-то необъяснимый сбой. Согласно Постановлению № 525 от 18.03.2020, подписанному главой Екатеринбурга А. Г. Высокинским, улицу переименовали в ул. Академика Парина, при этом без объяснения причин. Анализ местных СМИ показывает, что акт переименования улицы Тимофеева-Ресовского проведен на основании предварительно опубликованных в прессе фейков, недостоверных, неоднократно, в том числе и официально, опровергнутых и оскорбительных для чести и памяти ученого слухов.

Этот факт «оптимизации» имени Тимофеева-Ресовского в названии улицы вызвал озабоченность и недоумение у горожан и академического сообщества, обращения в инстанции разных рангов. В частности, Всесоюзное общество генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, ученые Екатеринбурга небезосновательно беспокоятся не только за создание такими действиями неблагоприятного имиджа города в глазах мировой и отечественной научной общественности, но и за отношение к ученым и научному сообществу в нашем городе.

8 апреля 2020 года начался сбор подписей против переименования улицы Тимофеева-Ресовского [1]. В этой связи хотелось бы знать, что за мотивы повлияли на принятие данного решения, насколько компетентны лица, принимавшие данное решение, в части истинных заслуг Н. В. Тимофеева-Ресовского, есть ли вообще в топонимической комиссии представители УрО РАН?

В настоящих непростых условиях, с появлением такой страшной напасти, как пандемия коронавирусной инфекции, следовало бы использовать все ресурсы для мобилизации не только материальных, но и духовных активов общества, поднимать настроение ученых, от которых прежде всего зависит подлинное решение возникшей проблемы. Увы, действия городской администрации по переименованию улицы Н. В. Тимофеева-Ресовского этому не способствуют. Справедливость, честное имя, патриотизм в России — фундаментальные понятия, на уровне национальной идеи.

Соответственно, хотелось бы знать мнение о переименовании улицы Тимофеева-Ресовского не только горожан Екатеринбурга, но и широкого круга читателей, всех тех, кому дорого наше историческое наследие и место ученого в современном обществе!

В. В. Литовский, докт. геогр. наук, зав. сектором Института экономики УрО РАН;

С. Н. Куликов, канд. мед. наук, доцент Уральского государственного

медицинского университета

Свою подпись против переименования можно поставить на странице

change.org/p/мэр-города-против-ликвидации-имени-тимофеева-ресовского-в-названии-улицы-в-екатеринбурге/u/26300302

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