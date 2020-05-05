Психология — очень живая и забавная наука

Научно-популярная книга комиксов? Да, такой жанр — в оригинальном, а не переводном виде — теперь появился на рынке российской научно-популярной литературы. Полина Кривых, психофизиолог, лектор, рассказала нашей газете о своей книге комиксов «Где мои очки, и другие истории о нашей памяти» (М.: Бомбора, 2020), подготовленной совместно с замечательной художницей Мариной Евлановой, а также о новом проекте, посвященном Ig Nobel Prize. У нас название этой премии чаще всего переводится как Шнобелевская, что не очень удачно раскрывает замысел ее создателей — не только высмеять «достижения» гомеопатии или антинаучные эффекты типа «памяти воды», но и рассказать о нетривиальных научных результатах вроде левитации лягушек (работа будущего Нобелевского лауреата Андрея Гейма).

Идея нашей книжки со скетчами возникла совершенно случайно. Мы живем в эпоху мемов и делимся мыслями и впечатлениями с помощью смешных картинок в социальных сетях. Сначала я, как и многие, использовала мемы в своих презентациях к лекциям. Как известно, информация, представленная в виде картинки с текстом, запоминается лучше, чем просто текст. Банальные картинки брать не хотелось, поэтому я обратилась к знакомым художникам. Естественно, вспомнила про Марину Евланову, с которой мы вместе учились в школе, — уже там она начала рисовать свои первые комиксы.

После лекций слушатели часто просили меня прислать презентацию, говоря, что яркие скетчи помогают лучше запоминать информацию. И я подумала: почему бы не собрать такие скетчи в книгу научно-популярных комиксов? Нам показалось забавной идея выстроить рамочный сюжет через наше взаимодействие как персонажей. Тем более что Марине интересна психология, и она, как наивный слушатель, задавала много вопросов, которые помогали мне понять, где лучше расставить акценты.

Около года мы с Мариной работали над набросками и скетчами, старались нащупать стиль нашей книги. Показывали первые варианты близким друзьям, особенно тем, у кого есть младшие братья и сестры, и спрашивали их мнение.

Нам всегда задавали один и тот же вопрос: «Круто, а как эти эксперименты между собой связаны?» По­этому мы отказались от изначальной идеи сделать сборник экспериментов из разных областей психологии и решили писать о работе нашей памяти. Ведь все хотят ее улучшить.

Мне пришлось выбирать, какие исследования памяти включить в книгу и как их логично увязать. Выбор был сложным, и, скрепя сердце, от рассказа о некоторых экспериментах пришлось отказаться, потому что они никак не укладывались в общее повествование.

Мы начали с каркаса книги: расписали последовательность глав, наметили переходы. Пишем текст, делаем наброски, обсуждаем, добавляем пару анатомически верных рисунков мозга — и глава уходит на детальную отрисовку.

При работе над текстом и картинками мы принципиально ориентировались только на первоисточники, чтобы не получился пересказ пересказа. Оказалось, что в оригинальных статьях много смешных подробностей, которые опускаются в учебниках и монографиях. А мы как раз хотели показать, что психология — это очень живая и забавная наука. Поэтому с радостью включали в текст необычные факты. Например, такой: в исследовании с аквалангистами результаты одного участника пришлось исключить, потому что во время эксперимента в него врезалась подвод­ная лодка!

Довольно сложно было нащупать баланс между научным содержанием и стилем комикса. Нам хотелось, чтобы книгу было интересно прочесть и подросткам, и взрослым, интересующимся темой памяти. Так что было важно не переусложнить, но и обойтись без чрезмерного упрощения.

В первых черновиках мы даже рисовали подробные схемы экспериментов, но быстро поняли, что такие нюансы интересны лишь коллегам-психологам. Пришлось всё переписывать. Иногда в голове неожиданно щелкало, и глава придумывалась целиком почти мгновенно. Такое случилось, например, в аэропорту у выхода на посадку. Очень помогла нам Мария Фаликман [1]: ее чуткие и точные правки помогли отбросить излишние детали и сконцентрироваться на самой сути, а еще она написала предисловие для нашей книги.

Нам хотелось, чтобы повествование было логичным и одновременно увлекательным, как будто это непринужденный рассказ за чашкой чая. Неким ориентиром была книга Лоурен Слейтер «Открывая ящик Скиннера» (Lauren Slater. Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century) — ей удалось пересказать разные психологические эксперименты довольно подробно, но живо, без академической сухости. Еще помогали комиксы про супергероев; по ним легко ощутить формат комикса: мысль должна разворачиваться довольно динамично, но не слишком быстро.

Издатель нашелся на удивление легко. После одной из моих научно-популярных лекций пришло письмо из издательства «Бомбора» с предложением написать книгу. Конечно, они имели в виду обычную книгу, а не комикс, но согласились на эксперимент, и наша книга стала первой в новой книжной серии «Подпишись на науку». И первым цельным научно-популярным комиксом на русском языке [2].

Частично книга основана на тех вопросах, которые мне задавали после лекций о памяти. Но самое любопытное, что книга стала автобиографичной, уже выйдя в печать. Всю осень мы вносили правки в окончательный макет; Марина дорисовывала всё новые и новые детали, а зимняя сессия, как всегда у студентов, подкралась незаметно. Впереди маячил неожиданный для художника-иллюстратора экзамен по психологии. Проверено на собственном опыте: знаний из комикса хватает на твердую пятерку.

Марк Абрахамс прислал следующий комментарий: Изображенный в комиксе [выше] Жак Бенвенист ни разу не участвовал в церемонии IgNobel Prize, хотя получил премию дважды (в 1991 и 1998 годах). После второй премии в журнале Nature появилось забавное интервью с Бенвенистом; там была фотография, где он сидит на диване. Мы стараемся НЕ говорить публично, что́ мы думаем о научных исследованиях лауреата — хорошие они или плохие. В любом случае было бы трудно выносить такого рода суждения, ведь многое в жизни — смесь того и другого и/или через какое-то время будет выглядеть в другом свете.

1 апреля мы с Мариной начали новый проект: Ignobel_comics. Книг и статей про Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) написано бесчетное количество, и сколько их еще будет. На первый взгляд эту премию получают забавные и абсурдные научные исследования. Но на самом деле они заставляют задуматься о важных вещах, повышают интерес к науке в целом и показывают, что она может быть веселой.

Комикс — это очень доступная форма подачи информации, поэтому мы рисуем скетчи по мотивам премии и публикуем их в «Инстаграме». Мы начали с первого года вручения — 1991-го. На днях у нас появился самый ценный поклонник — Марк Абрахамс, основатель Шнобелевской премии. Говорит, что мы рисуем его слишком молодым, но ему нравится, так что теперь мы просто обязаны выпустить полный сборник с зарисовками про все Шнобелевские премии. :)

Полина Кривых

Руководитель департамента психологии НИУ ВШЭ, докт. психол. наук. Инфо о книге на странице издательства «Эксмо».



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