ТрВ № 21 (290) за 2019 г.: Нобелевская неделя

22.10.2019 / № 290 /  Выпускающий редактор: Максим Борисов /  Архив / 87 просм., 87 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 290 от 22 октября 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Нобелевка в каждом кармане
Олег Дрожжин о создателях литий-ионных аккумуляторов — стр. 2

Сто лет Халатникову
О юбилейной конференции в Институте Ландау и о самом юбиляре рассказывают Борис Штерн и Владимир Лебедев — стр. 3

В адвокаты — на спор
О том, как стать адвокатом, и о катастрофическом состоянии нашей судебной системы беседуют Мария Эйсмонт и Наталия Демина — стр. 4−5

Красный Золя или Курбский?
Знаменитый антисталинский памфлет Раскольникова в самиздате и в процессах над диссидентами — стр. 6−7

На летней практике у Тимофеева-Ресовского
Студенческие воспоминания Валерия Сойфера — стр. 10−11

Когда старики за новое, а молодежь против
Очерки истории становления квантовой механики от Евгения Берковича — стр. 12−13

Космос Алексея Леонова
Антон Первушин о драматических перипетиях в жизни самого удивительного космонавта — стр. 16

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