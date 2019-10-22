ТрВ № 21 (290) за 2019 г.: Нобелевская неделя

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 290 от 22 октября 2019 года в PDF
Анонс номера
Нобелевка в каждом кармане
Олег Дрожжин о создателях литий-ионных аккумуляторов — стр. 2
Сто лет Халатникову
О юбилейной конференции в Институте Ландау и о самом юбиляре рассказывают Борис Штерн и Владимир Лебедев — стр. 3
В адвокаты — на спор
О том, как стать адвокатом, и о катастрофическом состоянии нашей судебной системы беседуют Мария Эйсмонт и Наталия Демина — стр. 4−5
Красный Золя или Курбский?
Знаменитый антисталинский памфлет Раскольникова в самиздате и в процессах над диссидентами — стр. 6−7
На летней практике у Тимофеева-Ресовского
Студенческие воспоминания Валерия Сойфера — стр. 10−11
Когда старики за новое, а молодежь против
Очерки истории становления квантовой механики от Евгения Берковича — стр. 12−13
Космос Алексея Леонова
Антон Первушин о драматических перипетиях в жизни самого удивительного космонавта — стр. 16