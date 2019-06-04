ТрВ № 11 (280) за 2019 г.: «Сорваны две экспедиции»: кто топит океанологов?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 280 от 4 июня 2019 года в PDF

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Анонс номера

Открытый доступ: Россия и передовые страны мира

За темой следит Владимир Московкин — стр. 3

Проблемы с расширением Вселенной?

Скандальные данные группы Адама Рисса обсуждает Олег Верходанов — стр. 4−5

В ладье навстречу богу Ра

Современное послесловие к давнему египетскому открытию от Елены Толмачевой — стр. 6−7

Холодный термояд à la Google

LENR Мартина Флейшмана и Стэнли Понса проверили за 10 млн долл. Рассказывает Алексей Левин — стр. 10

Интернет-небеса

Антон Первушин о реализации новой инициативы Илона Маска — стр. 14

Скандалы с новым составом ВАК

Публикуем заявление Клуба «1 июля», юридический комментарий и мнение Ивана Экономова — стр. 15

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