ТрВ № 11 (280) за 2019 г.: «Сорваны две экспедиции»: кто топит океанологов?

04.06.2019 / № 280 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Мария Молина /  Архив / 457 просм., 246 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 280 от 4 июня 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Открытый доступ: Россия и передовые страны мира
За темой следит Владимир Московкин — стр. 3

Проблемы с расширением Вселенной?
Скандальные данные группы Адама Рисса обсуждает Олег Верходанов — стр. 4−5

В ладье навстречу богу Ра
Современное послесловие к давнему египетскому открытию от Елены Толмачевой — стр. 6−7

Холодный термояд à la Google
LENR Мартина Флейшмана и Стэнли Понса проверили за 10 млн долл. Рассказывает Алексей Левин — стр. 10

Интернет-небеса
Антон Первушин о реализации новой инициативы Илона Маска — стр. 14

Скандалы с новым составом ВАК
Публикуем заявление Клуба «1 июля», юридический комментарий и мнение Ивана Экономова — стр. 15

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