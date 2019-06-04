О новом составе ВАК и ее президиума

22 мая Д. А. Медведев подписал распоряжение правительства, которым был утвержден новый состав ВАК. Несмотря на существующий с 2013 года прямой запрет членам ВАК находиться в его составе более двух сроков подряд, 17 человек, включая председателя ВАК Филиппова, были назначены на третий или больший срок. Незаконность такого решения была продемонстрирована в экспертизе докт. юрид. наук, проф. Е. А. Лукьяновой [1].

Первоначально легитимности такого переназначения (для руководства ВАК) В. М. Филиппов аргументировал [2] тем, что председатель ВАК — не член его. Теперь же в своих объяснениях Минобрнауки ссылается на якобы проводившуюся экспертизу возглавляемого многократным членом ВАК Т. Я. Хабриевой [3 профиль в «Диссернете»] Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, согласно которой каждое принятие нового положения (которые принимались полностью заново в 2000, 2002, 2006, 2011, 2013 и 2016 годах) обнуляет отчет сроков. При этом само существование Заключения ИЗиСП неочевидно, так как оно не было представлено публике. Редакция ТрВ-Наука направляет запрос в ИЗиСП о представлении нам полного текста заключения и приглашает Т. Я. Хабриеву к открытой полемике с теми юристами, которые оспорили положения ее «экспертизы». Публикуем заявление Клуба «1 июля» и комментарий юриста Романа Бевзенко.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) произвела очередную ротацию своих членов. Эта рутинная операция в данном случае имеет весьма скандальный характер, как и слишком многое, что связано с ВАК в последние годы. В результате ротации из ее состава оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества «Диссернет», и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившемся в дискуссии о диссертации В. Р. Мединского.

Еще хуже то, что вопреки действующему положению о ВАК почти два десятка ее членов, включая председателя и одного из его заместителей, были назначены на третий срок. Таким образом, ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит, все ее решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России.

При формировании ВАК были в очередной раз проигнорированы рекомендации Российской академии наук. Из почти 140 человек, рекомендованных РАН, в состав ВАК включен только 21, причем только шесть из них были рекомендованы Комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Ряд членов, рекомендованных РАН к переутверждению, из состава ВАК были выведены. Разумеется, этот очередной акт торжества чиновников над учеными не способствует улучшению качества работы ВАК, и сейчас весьма далекой от совершенства.

Проводимая ВАК в последние годы бюрократическая имитация антикоррупционной деятельности и наложение безумных ограничений под предлогом недопущения конфликта интересов уже сделала практически невозможным участие в аттестационном процессе многих ведущих ученых. При этом качество диссертационных работ в стране продолжает падать. Свой вклад в деградацию и потерю ценности научных степеней вносит и разрушение единой системы аттестации, связанное с передачей права их присвоения учебным заведениям, из которых лишь единицы в состоянии обеспечить проведение защит на должном уровне.

Клуб «1 июля» считает, что действия руководства ВАК не должны пройти незамеченными. Научная аттестация важна для организации науки в России, и она должна служить интересам науки, а не бюрократии. Клуб продолжает настаивать, что необходим возврат контроля над ВАК научному сообществу. Мы считаем, что Российской академии наук как главной экспертной организации страны должна быть передана вся полнота ответственности за качество диссертаций в рамках ВАК. РАН должна полностью реорганизовать работу ВАК и в дальнейшем осуществлять эффективный контроль над ней.

Клуб «1 июля»

Комментарий юриста

Роман Бевзенко, канд. юрид. наук, доцент ВШЭ:

В юриспруденции есть несколько приемов толкования юридических норм, но главную «конкурентную» борьбу между собой ведут два из них: грамматическое толкование и толкование по смыслу (телеологическое толкование). Первое толкование предпочитает обращать внимание только на формальную сторону вопроса, основываться исключительно на букве нормы. Например, «два срока подряд» при грамматическом толковании будет означать, что если даже хотя бы один день лицо должность не занимало, то это уже не подряд.

Телеологическое толкование исходит из того, что применяющее норму лицо должно не только и не столько опираться на букву закона, сколько на обнаружение того смысла, который был в норму заложен ее создателями. Это делается путем анализа исторического и социального контекста нормы, материалов разработчиков (пояснительной записки к закону, например). И если результат текстуального анализа нормы будет расходиться с результатом телеологического толкования, то преимущество отдается смыслу нормы, а не ее букве.

Для меня как для юриста смысл важнее грамматики. Для меня совершенно очевидно, что правило о двух сроках обеспечивает сменяемость руководителя, что в свою очередь и в сочетании с принципом неотвратимости ответственности должно удерживать руководителя от совершения поступков, за которые может последовать и наказание.

Поэтому никакого «обнуления» нет и быть не может — два срока подряд — и всё, больше вообще нельзя быть председателем ВАК (президентом адвокатской палаты, председателем суда и проч.).

1. trv-science.ru/2019/02/12/zaklyuchenie-o-primenimom-prave-pri-formirovanii-novogo-sostava-vak/

2.novayagazeta.ru/articles/2019/02/01/79 397-ne-bolee-dvuh-srokov-podryad

3. rosvuz.dissernet.org/person/104 897

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