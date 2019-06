Ладья у пирамиды в эпоху Гугла

26 мая Google посвятил свой дудл знаменитой археологической находке, сделанной 65 лет назад в Гизе возле пирамиды Хеопса (Хуфу́), — его царской ладье. Событие не стало поворотным в истории египтологии, но до сих пор вызывает различные толкования, гипотезы и домыслы.

Современное послесловие к давнему открытию

Предыстория находки

Группа египетских археологов, возглавляемая главным инспектором Департамента древностей Заки Нуром и архитектором-египтологом Камалем эль-Маллахом, 26 мая 1954 года расчищала от археологического мусора мощеную площадку у южного подножия пирамиды Хеопса. Именно тогда и там были обнаружены два каменных тайника. В одном из них находился объект, едва ли не равный по своему значению самой пирамиде, — деревянная ладья фараона Хеопса.

Стоит сразу отметить, что наличие подобного рода захоронений (или тайников) с лодками рядом с пирамидами египетских царей само по себе не было открытием. Всего в пирамидном комплексе Хуфу было обнаружено пять таких тайников (см. схему). Три из них, расположенные к востоку от пирамиды и, к сожалению, разграбленные еще в древности, были к тому времени хорошо известны египтологам. Два из них располагались параллельно восточной грани пирамиды, третий — параллельно церемониальной процессионной дороге. Эти гигантские сооружения (один из них имеет длину 51,5 м и ширину 6 м) даже своей формой напоминали лодку с узким носом и кормой.

Впервые существование тайников отметил еще немецкий египтолог, археолог и эпиграфист Рихард Лепсиус в 1843 году. Английский пионер египетской археологии Уильям Мэтью Флиндерс Питри также раскапывал их в 1880—1882 годах, но на тот момент ученые еще не имели четкого представления об их функциях. В 1924 году американский археолог Джордж Райзнер повторно исследовал «яму» вдоль церемониальной дороги и обнаружил в ней снасти и куски позолоченного дерева. Именно он назвал это сооружение ямой для солнечной ладьи, то есть ладьи, на которой царь путешествовал по небу вместе с древнеегипетским богом солнца Ра. Наконец, египетский археолог Селим Хассан, проводивший в 1934—1935 годах планомерные археологические раскопки этой территории (но так и не обнаруживший два тайника с лодками у южной стороны пирамиды Хуфу), повторно исследовал известные на тот момент ямы для ладей и высказал предположение, что «лодки были ориентированы по оси восток — запад и вне зависимости от того, встречаются ли они поодиночке или парами, могут быть с легкостью идентифицированы как солнечные ладьи». Кроме того, он отметил, что одной из этих лодок могла быть дневная ладья, в которой царь путешествовал вместе с солнцем на запад, а другой — ночная, на восток [1].

Российский египтолог Татьяна Николаевна Савельева, посвятившая свою жизнь изучению материальной и письменной культуры и истории Египта эпохи Древнего царства, написала в 1986 году послесловие к популярной книге английской журналистки и исследовательницы Нэнси Дженкинс «Ладья под пирамидой» [2], остающейся одной из немногих научно-популярных публикаций на сей счет. Савельева отмечает, что «после археологических раскопок некрополя экспедициями, которые возглавлялись крупнейшими учеными мира — У. Хельшером, Г. Юнкером, Дж. Райзнером, В. Смитом, С. Хасаном, А. Фахри и А. М. Абубакром, — на этой территории не ожидали каких-либо новых примечательных открытий. И тем не менее… обнаружили сначала остатки стены, окружавшей священную дорогу для процессий вокруг пирамиды, затем два каменных тайника, высеченных в скале и покрытых громадными известняковыми плитами (весом до 16−17 тонн каждая). Плиты были плотно пригнаны друг к другу и скреплены раствором бледно-розового цвета, который употреблялся только во времена Древнего царства» [3].

Яма для ладьи, около 33 м в длину, была значительно меньше самой ладьи. Поэтому строившие тайник египтяне разобрали судно на отдельные части — нос, корму и еще около 650 частей, состоявших в свою очередь из многочисленных деталей (см. фото ниже). Общее число деревянных пазлов, с которыми впоследствии пришлось работать египетским реставраторам, составило 1224 штуки. Разобранные части судна были аккуратно уложены в тайник в определенном порядке. В западной части тайника находился нос лодки, в восточной — корма, в северной — доски правого борта, в южной — левого. Отдельные детали корпуса были уложены на дне ямы и по сторонам, части надпалубных конструкций были помещены поверх остальных деталей. Это обстоятельство, а также тот немаловажный факт, что на отдельных деталях сохранились пометки плотников, позволили в дальнейшем полностью отреставрировать судно. В тайнике хранились также весла, канаты и циновки [4].

Первая ладья Хеопса

Савельева сообщает также, что «около шести лет ушло на вскрытие и обследование каменного тайника, подъем прикрывающих его тяжелых известняковых плит (метод их осторожного подъема был разработан специально организованным комитетом египтологов и инженеров во главе с проф. Абдель Монейм Абубакром; египетский инженер Салах Осман изобрел для этого особый подъемный механизм), химические анализы и консервацию, производимые докто­ром Искандером, выемку частей ладьи и ее реконструкцию главным реставратором египетских древностей Ахмедом Юсефом Мустафой» [5]. Окончательно тайник расчистили реставраторы осенью 1957 года. Однако сам процесс реставрации затянулся почти на целый десяток лет.

Заслуга в том, что ладья была собрана, принадлежит в первую очередь египетскому реставратору Ахмеду Юсефу Мустафе. Весь первый год работы он вместе со своими помощниками занимался чертежами и изготовлением моделей каждой отдельной части царской ладьи в масштабе 1:10. Реставратор полагал, что именно благодаря этим моделям он получит возможность экспериментировать, не подвергая опасности подлинные части корабля. Также он тщательно изучал современные способы постройки лодок. Однако к концу первого года работы у Хадж Ахмеда и его десяти помощников было готово лишь 90 из 1224 моделей. Сам реставратор был готов потратить более десяти лет жизни на воплощение в жизнь своего плана, но в это время египетские правительственные чиновники, которым необходимо было предъявить публике результаты сенсационной находки, окончательно потеряли терпение. В конце 1958 года новый глава Службы древностей внезапно объявил прессе, что царская ладья будет окончательно восстановлена через три месяца. Конечно, к этому времени реставраторы не успели, но сами работы по сборке отдельных фрагментов были начаты. В результате титанического труда реставраторов, долгих проб и ошибок первый вариант реконструкции был готов в 1968 году. По иронии судьбы, из-за того, что власти не определились сразу с проектом музея для лодки, реставраторам пришлось разбирать и собирать ладью целых пять раз! И каждый раз Хадж Ахмед вносил какие-то изменения в конструкцию [6]. В своем окончательном виде ладья Хуфу была выставлена в одноименном, построенном специально для нее музее рядом с пирамидой Хеопса лишь в 1982 году.

Ладья: вид изнутри

Изучение ладьи показало, что сделана она была из ливанского кедра, отдельные детали — из дерева местных египетских пород: египетской акации, зизифуса (жужуба) и сикамора. Лодка Хеопса имела 43,3 м в длину и 5,6 м в ширину. Несмотря на столь монументальные размеры, судно обладало довольно низкой осадкой. На царской ладье было две каюты: небольшой навес на носу и главная палубная каюта, которая занимала всю корму. Снабжена ладья была пятью парами так называемых гребных весел на передней палубе длиной от 6,5 до 8 м, а также двумя рулевыми веслами на корме длиной чуть более 6,5 м.

Чем же интересна нам ладья Хуфу и в чем уникальность ее конструкции? Прежде всего следует обратить внимание на то, что судно это, как и многие другие египетские лодки, было плоскодонным, и вместо киля у него была килевая доска, по толщине не отличающаяся от досок обшивки. На подобную особенность конструкции египетских лодок обращал внимание еще греческий историк Геродот, однако эти его слова долгое время считались вымыслом. Продольную же прочность судна обеспечивали массивные продольные балки на уровне палубы — одна центральная и две по бортам, что само по себе представляло весьма неординарное техническое решение. Поперечную структуру усиливали шпангоуты — ребра судна.

Доски обшивки имели впечатляющую длину — более 20 м, причем подогнаны они были идеально. Соединялись они между собой с помощью веревочных найтовов, причем, в отличие от финикийской и греческой традиций, швы располагались поперек корпуса, а не вдоль него. Найтовы проходили через V-образные пазы в краях досок. Кроме того, использовалось и соединение шип — паз между досками.

Судно имело сплошную палубу, а его оконечности — штевни — были украшены высокими декоративными деталями, имитирующими стебли папируса. Дженкинс отмечает, что «оба штевня точно состыковывались с заостренными досками, выступавшими из корпуса. Высокий форштевень и ахтерштевень, загибавшийся вперед, оказались необычайно тяжелыми, однако удивительная система крепления не только удерживала их на носу и корме, но и придавала прочность всему корпусу ладьи» [7]. В данном случае обнаруживается прямая связь с первыми папирусными плотами, на наличие которой, впрочем, указывает и сама серповидная форма корпуса судна.

Кроме того, собрана ладья была без единой металлической детали. По словам Дженкинс, при выемке отдельных частей судна, за исключением нескольких осколков почти чистой меди, никаких деталей обнаружено не было [8].

Особенности конструкции судна, а также необычайно тяжелые весла, позволили исследователям выдвинуть предположение, что судно подобного типа тянули на буксире другие лодки, а гребные и рулевые весла служили главным образом для того, чтобы удерживаться на избранном курсе [9]. По другой гипотезе, все эти весла были рулевыми.

Вторая ладья Хеопса

Судьба второго найденного в 1954 году тайника также любопытна. В то время археологи, руководствуясь целым рядом причин, прежде всего неуверенностью в возможности сохранения находки, а также желанием оставить один тайник в изначальном виде для следующих поколений ученых, решили второй тайник не вскрывать. В 1987 году египетские археологи совместно с американским Национальным географическим обществом провели исследование тайника. Они просверлили отверстие для камеры, которой было снято разобранное судно, а также взяли пробы древесины через это отверстие. В тайнике действительно находилась еще одна ладья, однако меньшего размера и в худшей сохранности.

В 2008 году японский Университет Васэда выделил 10 млн долл. для проведения раскопок второй разобранной ладьи. Судя по отдельным сведениям, начиная с 2012 года фрагменты судна стали поднимать на поверхность. Впрочем, вскоре выяснилось, что в эту камеру с разобранной ладьей регулярно попадала вода из соседнего музея, где выставляется первая ладья, и древесина, из которого сделано судно, сильно пострадала [10]. Сегодня работы по консервации и подъему судна еще продолжаются. Известно, что отдельные детали судна были сложены в 13 слоев. Перед разбором каждый слой сканируется с помощью лазера для получения 3D-модели. После этого каждая деталь фотофиксируется, зарисовывается, обмеряется и пропитывается специальными защитными составами. Потом сканируется уже каждая деталь и отправляется в реставрационную лабораторию [11]. О дальнейшей судьбе этой второй ладьи на данный момент достоверно неизвестно; высказывались предположения, что после завершения ее реставрации ладья будет выставлена в музее, построенном возле пирамиды для первой ладьи, а та самая знаменитая первая отправится в Большой египетский музей в Гизе.

По какому Нилу плавала ладья фараона Хуфу?

Ученые всё еще спорят о предназначении ладьи Хуфу. Начнем с того, что обычай помещать лодки в специальные ямы-тайники был характерен для обрядовой практики эпохи Древнего царства. Специальные ямы для ладей, да и сами лодки находят в царских погребальных комплексах и гробницах знати, относящихся ко времени I-V династий. Самые древние лодки такого типа сравнительно недавно были найдены в Абидосе археологом Дэвидом О’Коннором (David O’Connor) [12].

Есть несколько основных точек зрения на функциональное назначение таких лодок. Почти сразу после обнаружения ладьи в журнале «Египетская археология» вышла статья известного чешского археолога Ярослава Черны (Jaroslav Černy), в которой выдвигается гипотеза о том, что четыре ладьи фараона Хуфу (две, найденные к югу от пирамиды, и две, некогда занимавшие пустующие ямы с восточной стороны) были специальными ритуальными лодками, предназначенными для путешествия царя к четырем сторонам горизонта. На пятой же ладье (той самой, следы которой обнаружил Райзнер в яме рядом с процессионной дорогой) тело царя было доставлено к месту погребения [13]. Египетские археологи А. М. Абу-Бакр и A. Ю. Мустафа также полагали, что все пять лодок, предположительно захороненных рядом с пирамидой Хуфу, имели разные функции. На трех из них находившийся в загробном мире царь посещал такие важные религиозные центры, как Гелиополь, Саис и Буто. Две оставшиеся использовались еще при жизни фараона в коронационных и погребальных церемониях [14].

Надо сказать, что большинство современных египтологов сходятся в том, что это были солнечные ладьи, на которых царь отправлялся к богу Ра или путешествовал с ним по небу. Интересную концепцию выдвинул на основании изучения данных археологии и изображений судов в гробницах знати эпохи Древнего царства немецкий египтолог Хартвиг Альтенмюллер (Hartwig Altenmüller). По его мнению, перед нами — специальные царские суда, захороненные для нужд их державных владельцев в ином мире. Эти суда, как правило, передвигались флотилиями, состоящими из двух кораблей: Ночной барки и Дневной барки. Во время ночного путешествия использовались парусные лодки, и впереди плыла Ночная барка, во время дневного — весельные, и флотилию возглавляло Дневная. Два судна, найденные в двух тайниках с южной стороны, были весельными лодками. Самая большая (знаменитая первая ладья Хуфу) — это Дневная ладья, вторая (меньшая) ладья Хуфу — Ночная. Две несохранившиеся лодки с восточной стороны были, скорее всего, парусными и предназначались для дневного плавания. Пятая лодка (с этим согласны, пожалуй, все египтологи) могла быть погребальной ладьей, на которой тело Хуфу привезли к некрополю [15].

Наконец, еще одно объяснение принадлежит бывшему главе Высшего совета по делам древностей Египта Захи Хавассу. Ладьи, найденные с южной стороны пирамиды (первая и вторая ладьи Хуфу), были солнечными ладьями, предназначенными для символического путешествия души царя по небосклону вместе с солнечным богом. Ладьи из тайников, расположенных возле верхнего храма (восточные ладьи), использовались царем, которого считали Хором, для путешествия по Египту с целью поддержания порядка в стране. В помещении же, вырубленном параллельно процессионной дороге, по-видимому, находилась погребальная ладья, на которой тело царя приво­зили к его последнему пристанищу [16].

В дискуссиях египтологов приводится много аргументов в пользу того, что царская ладья Хеопса никогда не была спущена на воду. Так, сторонники гипотезы реального судна ссылаются на факт наличия на нем десяти гребных и двух рулевых весел как на подтверждение его ходовых качеств. Однако есть и возражение, заключающееся в том, что подобные весла, слишком тяжелые и громоздкие, вполне могли иметь исключительно символическое значение.

Другим аргументом сторонников практического использования ладьи является тот факт, что на некоторых деревянных частях лодки сохранились следы плотной обмотки веревками с целью обеспечить водонепроницаемость судна. Однако, возражают их противники, свидетельств того, что лодка никогда не использовалась, гораздо больше. Остатки белой краски на поверхности некоторых частей ладьи и полное отсутствие следов воды на корпусе говорят, по их мнению, о том, что она никогда не плавала по Нилу. Заки Искандер, руководивший консервацией ладьи, пришел к выводу, что ладью построили неподалеку от того места, где впоследствии захоронили. Специалист в области египетского судостроения Берн Ландстрем утверждал, что судно никогда не красили и не декорировали, из чего можно заключить, что построено оно было в спешке [17]. Так что эта ладья, которая и сама по себе замечательный памятник египетского кораблестроения, таит в себе немало вопросов и загадок, еще только ожидающих окончательного разрешения.

Елена Толмачева,

канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Центра египтологических исследований РАН

