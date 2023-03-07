ТрВ № 5 (373) за 2023 г.: «Слухи о приостановке потепления преувеличены»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 373 от 7 марта 2023 года в PDF
Анонс номера
«Слухи о приостановке потепления преувеличены»
Борис Штерн беседует о проблемах климата с Александром Чернокульским — стр. 1–3
Итоги десятилетия «Диссернета»
Публикуем выжимку из доклада, посвященного манипуляциям с научными данными, — стр. 4, 15
Астроновости от Алексея Кудря
Оболочка сверхновой 185 года, фотогеничная галактика и бурное развитие солнечного цикла — стр. 5
«Важно, чтобы люди правду узнали»
Ян Махонин беседует с М. М. Беленьковой, отправившейся к мужу на ликвидацию последствий аварии на ПО «Маяк», — стр. 6–7
Как нам быть с Птолемеем?
Исторический очерк Виталия Мацарского, разбирающего прегрешения великого астронома древности, — стр. 10
Вещи, так и оставшиеся «хищными»
Владимир Борисов об одной из ранних повестей Стругацких, вызвавшей немалые споры, — стр. 12–13
Встречи со Скулачёвым
Воспоминания Валерия Сойфера, знакомого с выдающимся академиком еще со студенчества, — стр. 14–15
«Про нашу страну что ни соври — всё правдой покажется»
Александр Мещеряков узрел страну и народ под необычным ракурсом — стр. 16