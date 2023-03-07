ТрВ № 5 (373) за 2023 г.: «Слухи о приостановке потепления преувеличены»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 373 от 7 марта 2023 года в PDF

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Анонс номера

«Слухи о приостановке потепления преувеличены»

Борис Штерн беседует о проблемах климата с Александром Чернокульским — стр. 1–3

Итоги десятилетия «Диссернета»

Публикуем выжимку из доклада, посвященного манипуляциям с научными данными, — стр. 4, 15

Астроновости от Алексея Кудря

Оболочка сверхновой 185 года, фотогеничная галактика и бурное развитие солнечного цикла — стр. 5

«Важно, чтобы люди правду узнали»

Ян Махонин беседует с М. М. Беленьковой, отправившейся к мужу на ликвидацию последствий аварии на ПО «Маяк», — стр. 6–7

Как нам быть с Птолемеем?

Исторический очерк Виталия Мацарского, разбирающего прегрешения великого астронома древности, — стр. 10

Вещи, так и оставшиеся «хищными»

Владимир Борисов об одной из ранних повестей Стругацких, вызвавшей немалые споры, — стр. 12–13

Встречи со Скулачёвым

Воспоминания Валерия Сойфера, знакомого с выдающимся академиком еще со студенчества, — стр. 14–15

«Про нашу страну что ни соври — всё правдой покажется»

Александр Мещеряков узрел страну и народ под необычным ракурсом — стр. 16

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