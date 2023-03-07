Астроновости: солнечные циклы и сверхновые

Бурное развитие нового солнечного цикла

В настоящий момент наша звезда, а вместе с ним и все мы переживаем 25-й цикл солнечной активности. Начался он примерно в январе 2020-го, и ожидается, что продлится он примерно до 2031 года. В процессе наблюдений гелиофизики, изучающие светило, столкнулись с новой неожиданностью: их прогнозы не оправдываются, и солнечная активность растет усиленными темпами [1].

Изначально ученые предполагали, что 25-й солнечный цикл будет относительно слабым (как и 24-й) и достигнет пика в 2025 году. Вместо этого он демонстрирует всё более впечатляющие показатели. Количество солнечных пятен превышает прогнозы уже восемнадцать месяцев подряд. Месячное значение в конце марта обогнало предполагаемые показатели более, чем в два раза, и стало самым высоким за последние семь лет. Также зафиксирована уже шестая вспышка Х-класса в течение двух месяцев, тогда как за три предыдущих года (от начала текущего цикла солнечной активности) наблюдались всего три вспышки такого класса. И как пояснил директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, ст. науч. сотр. Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, «теперь уже точно можно говорить о том, что прогнозы развития текущего цикла оказались неверными: ожидалось, что цикл будет на уровне предыдущего либо ниже. На самом деле цикл оказывается более мощным по ряду параметров: и по числу пятен, и по суммарной мощности вспышек, и по их количеству».

1. spaceweatherlive.com/en/solar-activity/solar-cycle.html

Оболочка сверхновой 185 года

Астрономы получили снимок разлетающихся остатков сверхновой, вспыхнувшей в 185 году. Примечательно здесь то, что это первая документально зафиксированная человечеством вспышка сверхновой [1].

Расстояние от Земли до объекта RCW 86 оценивается в 2,45 кпк (8 тыс. световых лет), а располагается он в направлении звезд Альфа Центавра вблизи плоскости Млечного Пути. Диаметр оценивается примерно в 50 световых лет.

«По внешним краям этого заполненного звездами изображения видны тонкие волокна, разлетающиеся из центра как обрывки лопнувшего воздушного шара. Считается, что эти объекты представляют собой светящиеся остатки сверхновой, засвидетельствованной китайскими астрономами в 185 году. Согласно записям, после появления на небе эта звезда-гостья оставалась видимой невооруженным глазом около восьми месяцев», — пояснили авторы снимка.

В настоящий момент связь области, обозначаемой как RCW 86, со сверхновой SN 185 считается надежно установленной, хотя ранее у астрономов и были сомнения. Более поздние исследования показали, что это остатки вспышки сверхновой типа Ia, произошедшей в тесной двойной системе, когда белый карлик «поедает» вещество звезды-компаньона, достигает критической массы, что в итоге приводит к взрыву и более энергичной вспышке, чем событие типа II [2].

Снимок сделан при помощи обзорной камеры DECam (Dark Energy Camera) с разрешением в 570 мегапикселей — инструментом исследования в проекте по изучению темной энергии Dark Energy Survey. Камера DECam состоит из 62 отдельных модулей, расположенных на поверхности одной большой матрицы. Один снимок DECam охватывает область ночного неба, имеющий диаметр в 2,2 углового градуса, что примерно равно 20 площадям полной луны, видимой с поверхности Земли. Камера установлена на четырехметровом телескопе Víctor M. Blanco, Серро-Тополо, Чили (см. снимок справа).

1. arxiv.org/abs/astro-ph/0301603

2. arxiv.org/abs/astro-ph/0005369

Фотогеничная галактика

На расстоянии около 12,26 Мпк (40 млн световых лет) от нас, в созвездии Золотая Рыба, расположена спиральная галактика с перемычкой NGC 1566. Галактика предстает перед наблюдателем во всем своем великолепии с двумя спиральными рукавами, насыщенными яркими областями звездообразования и хорошо заметными областями газа и пыли.

Так как эту галактику очень легко наблюдать, множество любительских и профессиональных телескопов уже получали ее детальные изображения. Не обошел вниманием NGC 1566 и космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST). А недавно группа исследователей из Университета штата Огайо представила статью, в которой указывается на то, что в момент получения изображения телескопом JWST в данной галактике произошла вспышка сверхновой типа Ia [1, 2].

Сверхновые типа Ia представляют собой термоядерные взрывы углерод–кислородных белых карликов. Вспышка сверхновой этого типа весьма важна для астрометрии и астрофизических исследований. Сверхновые этого типа можно использовать в качестве «стандартных свечей», что имеет очень важное значение для космологии, не говоря уж о том, что именно они производят большинство элементов группы железа во Вселенной [3].

1. iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acb6d8

2. arxiv.org/abs/2301.03647

3. arxiv.org/abs/2210.14390

Алексей Кудря

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