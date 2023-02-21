ТрВ № 4 (372) за 2023 г.: Фред Хойл и мир де Ситтера

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 372 от 21 февраля 2023 года в PDF
Анонс номера
Честь наукоградов отстаивают в судах
Закон о преобразовании двух подмосковных наукоградов вступил в силу. О происходящем рассказывает Татьяна Пирогова — стр. 1
Жорж Леметр, монсеньор Большой взрыв
Виталий Мацарский о том, как фламандский канал показал интервью с аббатом Жоржем Леметром, — стр. 1–2
«Именно такой сам Эйнштейн и хотел бы видеть свою биографию»
Евгений Беркович о книге Абрахама Пайса — стр. 3
Астроновости: болид к юбилею и редкие черные дыры
Алексей Кудря о сверхмассивной черной дыре-сироте и далеком квазаре — стр. 4
«Кто-то должен был поехать»
Продолжение серии интервью с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС — стр. 6–7
Отвоевавшийся истребитель и осьминоги-пацифисты
Максим Борисов обозревает ежегодный британский конкурс «Подводный фотограф года» — стр. 8–9
Наука в творчестве Стругацких
«Люден» Владимир Борисов рассказывает о парадоксах взаимоотношений НФ с наукой и ведет календарь фантастики — стр. 10–11
«Сверхъестественное» в книгах Агаты Кристи
Об отношении «королевы детективов» к экстрасенсам и магам рассуждает Арсений Богатырёв — стр. 12–13
Учтивый эксцентрик Ойген Розеншток-Хюсси
Очерк культуролога Александра Маркова — стр. 14–15