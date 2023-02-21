Честь наукоградов отстаивают в судах

На днях закон о преобразовании двух подмосковных наукоградов Протвино и Пущино вступил в силу. Теперь они формально входят в городской округ Протвино, который называется Серпухов. Нет, это не ошибка. По всей видимости, законотворцы таким образом хотят передать новому муниципалитету статус наукограда в обход принятой экспертизы. Казалось бы, вопрос закрыт. Однако инициативные группы жителей не признают поражение и намерены оспорить объединение в судах. Предыстория — в предыдущих номерах ТрВ-Наука1.

Грустный праздник

В день российской науки, 8 февраля, несколько ученых из Пущино и Протвино встали в одиночные пикеты, защищая независимость наукоградов. Акции проходили тихо и мирно. Однако в Пущино четверо ученых были задержаны полицией — у институтов биохимии и физиологии микроорганизмов (ИБФМ РАН), а также биоорганической химии (ФИБХ РАН) и математических проблем биологии (ИМПБ РАН). На двоих составили протокол об административном правонарушении.

Вторую половину следующего дня Виктория Фокина и Михаил Карпов, научные сотрудники ИБФМ, провели в здании Серпуховского суда, участвуя в унизительных по сути процессах. Полицейские обвиняли их в нарушении организации публичного мероприятия на основании совместного фото, сделанного в личных целях. Ученые находились вдвоем всего несколько секунд, и этого оказалось достаточно, чтобы признать их виновными и оштрафовать по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

Складывается впечатление, что местные стражи порядка очень боятся малейшего проявления гражданской активности. В ход идут любые, даже смехотворные, поводы, чтобы вселить страх в жителей наукоградов. А суды охотно подыгрывают обвинителям, не пытаясь разобраться в деле по существу.

На чьей стороне закон

Сейчас в судах рассматривается несколько исков против решений, приведших к утрате самостоятельности наукоградов. Ирина Попова, ученый из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, оспаривает решение Совета депутатов Пущино, которое не позволило провести референдум и выяснить мнение жителей на счет объединения. В качестве соистцов в дело включили 13 человек.

«Неприятные впечатления от заседаний суда нарастают как снежный ком», — пишут истцы2. Они отмечают затягивание процедур, проблемы со звуком в зале заседаний, когда судья говорит очень тихо, а микрофона у нее нет, систематический запрет на видеосъемку. Ирина Попова подала еще один иск — против решения о назначении публичных слушаний. На сей раз к ней присоединились 42 жителя наукограда.

Следующий иск против закона об объединении зарегистрирован в Мособлсуде. Его подал уроженец Пущино Илья Овчинников, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. НИИЯФ им. Д. В. Скобельцына МГУ, сын академика Льва Овчинникова, бывшего директора Института белка РАН. Как сообщает 3 телеграм-канал «Pro Пущино», авторы закона неверно применяют принцип универсальной преемственности. Дело в том, что статус наукограда присвоили конкретному городу, и он неотчуждаем.

Муниципальные депутаты из Протвино Александр Шевучков и Роман Синюков также оспаривают решения Совета депутатов, принятые, к слову сказать, без их участия, о согласии на объединение с Серпуховом.

«Самый тонкий момент — доказать суду, что наши права нарушены», — поясняет Дмитрий Леоненко, соистец Синюкова. В прошлом физик и депутат муниципального и областного уровня, Леоненко сейчас занимается правозащитной деятельностью. По его словам, перспективы у исков неплохие. «Нарушений так много, что суд, если не в первой, то во второй-третьей инстанциях просто не сможет их проигнорировать», — отмечает он.

С помощью судов жители рассчитывают получить важные документы, протоколы, касающиеся объединения. Это поможет понять, как на самом деле и в чьих интересах происходила ликвидация самостоятельности двух наукоградов.

Татьяна Пирогова

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1 trv-science.ru/tag/tatyana-pirogova

2 pushchino-naukograd.ru/court/?id=4#zas5

3 t.me/propush/4755

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