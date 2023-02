Агата Кристи и «сверхъестественное»

В предыдущем материале1 автор познакомил читателей со взглядами детективной писательницы Агаты Кристи на современное общество, не слишком далеко ушедшее от древних археологических культур2, подробно коснулся научно-фантастической составляющей ее творчества. Но романистку волновали и вопросы, находящиеся за пределами собственно научного знания: возможное существование «потустороннего», загробной жизни.

Несмотря на динамичное развитие науки, суеверия продолжали одолевать британцев. Этот момент отразила и романистка, которая обыграла веру в несчастливое число 13 в романах «Драма в трех актах» и «Смерть лорда Эджвера». В «Картах на стол» миссис Ариадна Оливер, вымышленная детективная писательница, вспоминает примету о скрещенных ногах. «Поправившийся» после смерти героини персонаж в рассказе «Компаньонка» дает пищу для подозрений в вампиризме. Слова Эркюля Пуаро (который должен быть далек от мистического), говорящего о «внутреннем зрении», явно попахивают парапсихологией, напоминая о «третьем глазе». В «Критском быке» детектив сталкивается с тем, что можно расценить как «паранормальный случай» — молодой человек уверен: по ночам он превращается в оборотня. Здесь Пуаро крайне походит на популярных в те времена «оккультных детективов» Флаксмана Лоу и Карнаки, «охотника за призраками».

Щенки «Собаки смерти»

Полностью «странным» событиям посвящен сборник рассказов Кристи «Собака смерти» 1933 года, в который были помещены истории о таинственных и зачастую необъяснимых происшествиях. Здесь читатель сталкивается с медиумами, переселением душ (метемпсихоз), призраками, трансом, ясновидением. В рассказе «Собака смерти» 3 ощущается дух теософии Елены Блаватской: в городе концентрических кругов нетрудно распознать Атлантиду, идеи о которой развивала Блаватская (Атлантида потом будет упомянута в рассказе Кристи «Зеркало мертвеца» из другой коллекции). На это могли повлиять и последователи Блаватской, например, Уильям Скотт-Элиот с его «Историей Атлантиды» 1896 года. Знаменательно, что именно «Собака» с ее «теософским оттенком» дала название всему сборнику — в ранние годы Кристи почитывала теософские трактаты 4.

Надо сказать, собранное в «Собаке смерти» представляет довольно стандартный для такого рода публикаций «набор». И хотя маститый британский критик Роберт Барнард невысоко оценил эти творения с точки зрения литературы 5, они интересны с позиций характеристики внутреннего мира романистки. Кристи жила в эпоху медиумизма, ее интерес к данным областям подпитывал не только Артур Конан Дойл, но и другие деятели парапсихологии. Яркие портреты «спиритуалисток» созданы в рассказах «Зеркало мертвеца» и «Красный сигнал», а также в романе «Берег удачи». В сборнике «Собака смерти» Кристи задействовала типичные атрибуты спиритизма; в рассказах «Красный сигнал» и «Зеркало мертвеца» упомянуты так называемые духи-наставники.

Сверхъестественное, понятное дело, всегда интриговало, и Кристи последовала за потребительским спросом. У нее встречаем реинкарнацию, жизненную энергию (витализм), видим фольклорный персонаж «Белую даму», наличествует тема отпечатков «призраков» на стекле и пр. Но есть и нечто особенное. Например, в рассказе «Четвертый человек» Кристи рассуждает о душах-близнецах, сравнивая их с бананами-близняшками 6. А вот «Собака смерти» отчасти воспроизводит легенду Блайтбургской церкви в Суффолке (хотя похожих преданий сохранилось немало), на стене которой молния выжгла жуткое изображение 7. Кристи могла получить информацию о подобном из статьи «О фигурах, нанесенных молнией» С. Томлинсона в Британской энциклопедии.

Отдельно упомянем «Последний сеанс» 8 (приписан Морису Леблану 9), в котором Кристи касается природы «эктоплазмы» — субстанции, по оккультным представлениям источаемой телом экстрасенса во время общения с духами. Автор доказывает, что «истечение» белесой субстанции, вызывающее опустошение и усталость, — не собственно «призрак», а некое «продолжение» тела медиума. Разрушение связи с ним приводит к гибели спирита. Можно увидеть в этом взгляде и метафору творчества писателя, мучительно «рождающего» произведение. Позиция Кристи близка идеям парапсихолога Нандора Фодора, рассматривавшего «призраков» медиумов как порождений их собственной психики 10.

Пробует Кристи заглянуть и «по ту сторону». В рассказах «Лампа» и «Странное происшествие с сэром Артуром Кармайклом» она касается вопроса существования души, ее «переселения» в тело человека. В «Лампе» 11 повествуется о призраке ребенка — довольно популярная тема, которой воспользовались Дж. Беррейдж в «Детских играх» и Розмари Тимперли в «Гарри». Интересно, что в текст рассказа Кристи включила стихотворные строчки, по-видимому, собственного сочинения о «слепой вере» людей. Как и в «Кентервильском привидении» Оскара Уайльда, здесь просматривается идея «переправки» заблудшей сущности в иной мир, однако благодаря трагической развязке привидение остается на земле.

В «Странном происшествии с сэром Артуром Кармайклом» 12 мы имеем дело с колдовством и переселением душ. Причем Кристи, похоже, не отказывает в наличии «души» и животным — мы знакомимся с призраком кота. Если демонические псы — довольно распространенный сюжет, то вот подобные кошачьи в соответствующей литературе встречаются реже: «Белый кот из Драмганниола» Джозефа Ле Фаню, «Тени далекого прошлого» Алджернона Блэквуда, «Черная кошка» У. Уинтла. Кристи допускает вмешательство «потустороннего» в дела человека. При этом нужно отметить, что писательница не дает четкого образа загробного мира, что созвучно учению религиозного течения «Христианская наука»: «рая» и «ада» как таковых нет, есть лишь «состояния психики».

Однако в «Лампе» персонаж видит во сне некий город, населенный, по всей видимости, душами детей. Представление о небесах как о «городе» перекликаются с христианскими идеями о Небесном Иерусалиме (причем у Кристи, судя по всему, в «потусторонней реальности» практикуется разделение по возрастному признаку: в призрачном городе нет ни одного взрослого). Тем не менее в «Лощине» героиня переживает ледяной ад отчаяния именно здесь, на земле, а во «Встрече со смертью» кажется, что умершая злобная старуха никуда не делась, наблюдает за происходящим 13. В «Пленении Цербера» оказывается, что «Преисподняя» находится неподалеку — это кабаре Веры Русаковой.

Кристи соединяет в своих историях детективную интригу и мистическое. К примеру, в «Красном сигнале» 14 мы наблюдаем смешение оккультной стилистики с детективом. Медиум предрекает несчастье герою, предсказание в итоге оказывается правдой. Кристи использовала хитрый трюк в финале, который подарил довольно неожиданную развязку. О внезапной смене сигнала светофора говорится в «Лощине» 15, красный цвет часто ассоциируется с насилием; мы видим его в одежде преступницы из «Крови на каменных плитах». Но бывало, что и в рассказ с мистической основой Кристи вводит элемент детектива — так в «Я видел в зеркале старинном…» она использует маневр с неверной атрибуцией персонажа: один человек был ошибочно принят за другого. Соединение потустороннего и детективного видим в полумистических рассказах сборника «Таинственный мистер Кин».

Рациональное vs мистическое

Как и многие, романистка хотела знать будущее. В ее произведениях практически всё, что окружает человека, может подавать неявные сигналы о грядущем. Во «Встрече со смертью» предзнаменованием будущих зловещих событий становятся красноватые скалы, особо впечатлительным напомнившие окровавленное мясо 16. В «Лощине» гадание на картах показывает, что доктора Кристоу вскоре ждет смерть 17. Пуаро должен опираться исключительно на разум, но и он уделяет внимание «знакам». В «Раз, два — пряжку застегни» сыщик символически истолковывает пролетевшую мимо окна птицу 18 (в Древней Греции и Риме были распространены ауспиции — птицегадание авгуров). У Кристи также есть то, что древние называли omen: случайно высказанное слово или фраза расцениваются как знамение.

Проскальзывает у Кристи и судьбоносное истолкование жестов рук. К примеру, в одном из произведений она использует игру с пальцами «Пять поросят», которая приводит к правде. Название романа «Движущийся палец» (The Moving Finger) о мисс Марпл может вызвать недоумение у российского читателя. Однако здесь мы видим воплощение старинного представления об указующем персте, персте судьбы, который ведет к разоблачению преступника. Интерес к ясновидению, «прозрению будущего» в целом соответствует атмосфере эпохи Кристи — в 1930-е годы большую известность приобрели соответствующие «опыты» Джозефа Пратта и Хьюберта Пирса.

Но Кристи отнюдь не исключает, что мистическое может быть и обычным мошенничеством. В 1920–1930-х годах разоблачение «паранормальных проявлений» было популярным ремеслом — этим занимались Гарри Гудини, Гарри Прайс, Херевард Каррингтон и др. В рассказе «Тайна голубого кувшина» 19 Кристи передает историю шустрого авантюриста, который умело подстраивал «сверхъестественные события» для достижения собственной выгоды. Обманутый герой слышит странные крики — звуковые эффекты частенько сопровождают подобные явления во многих растиражированных в прессе историях.

К СМИ у Кристи — специфическое отношение. Романистка изображала журналистов не слишком чистоплотными по части способов «добычи информации», ловкими и пронырливыми. Распространяя непроверенные сведения, они гонятся за сенсациями, печатая смакующие насилие репортажи. В «Смерти лорда Эджвера» Пуаро саркастически замечает, что периодика нынче — не святое Евангелие. В том числе и поэтому многие британцы отказались от «ежедневного ритуала»20 чтения газет, сразу переходя к решению кроссвордов.

Итак, рукотворны «необъяснимые» явления в «Голосе во тьме», «Голубой герани», «Загадке Ситтафорда», «Мести фараона», «Человеке в тумане» 21; совершенно банальным оказывается объяснение загадочной надписи в рассказе «SOS». Для имитации «сверхъестественного» мошенники прибегают к плодам науки, прежде всего к химии, довольно хорошо знакомой бывшей помощнице фармацевта Кристи. В «Голубой герани» злоумышленница применяет обычную лакмусовую бумагу.

Можно отыскать явные параллели в историях Кристи и некоторых современных ей расследованиях «пси-активности». Так, большую известность приобрела деятельность Хереварда Каррингтона (Hereward Carrington, 1880–1958), англо-американского фокусника и исследователя «потустороннего». В рассказе Кристи «Невероятная кража» фамилия Каррингтон ассоциируется с таинственным исчезновением документов, в «Случае в море» странные события окружают смерть леди Каррингтон. Изучение Каррингтоном деятельности спиритов выявило следующее: чтобы заставить «духов» светиться, они пользовались фосфором 22. Напомним, этот же «спецэффект» был принят за призрака в романе Кристи «Немой свидетель». Странный, сверкающий лампочками механизм, который применяли «волшебницы» в «Вилле „Белый конь“», пришел из времен Каррингтона — тот сильно походит на его «измеритель призраков» «улулометр» (англ. ululometer).

Громкие события в «мире сверхъестественного» могли повлиять на сюжет одного из самых известных творений Кристи — «Десяти негритят» 1939 года. Его основное действие разворачивается на мрачном острове, в одиноком зловещем доме. В 1930-х годах всю Англию взбудоражили события на неприветливом острове Мэн. Эпизод с деревянной статуэткой положил начало таинственным происшествиям, он вплетен в их цепь и детский стишок. Всё это получило подробное изложение в книге Гарри Прайса «Признания охотника за привидениями», изданной в 1936 году 23. Впрочем, использование фигурок, дабы навлечь смерть, — давняя традиция: в 1836 году у одного из холмов Эдинбурга была открыта знаменитая коллекция человечков в миниатюрных гробах 24.

Невероятные твари и где они обитают

Нашлось у Кристи местечко и традиционным «домам с привидениями». Многие поместья-маноры охарактеризованы у нее как неуютные, похожие на могилы строения; автор не исключала, что у домов есть «душа». В «Печальном кипарисе», например, отмечается тяжелая атмосфера особняка. В другой раз указывается: в таком здании вполне могла бы обитать нечисть. Легенды о подобных местах часто содержат страшилку о неожиданно возникающем кровавом пятне — она есть и у Уайльда в его «Кентервильском привидении». В «Крови на каменных плитах» Кристи намекает, что данный феномен может возникнуть и по естественным причинам, в основе которых лежит не аномальная активность, а исключительно земная злоба.

И всё же Кристи допускает, что гости из иного мира могут быть значительно ближе, чем кажется. В «Зле под солнцем» вспоминаются пикси 25, а в «Лощине» воскресают мифы о том, как эльфы и люди рождали общее потомство — в холодных Энкейтллах течет эльфийская кровь 26. Пуаро в «Вечеринке в Хэллоуин» мерещатся фавны и сатиры, резвящиеся в саду Майкла Гарфилда. Кстати, отношение к античному у Кристи в разное время было разным. В сборнике «Подвиги Геракла» романистка хоть и критикует античных героев, но в то же время использует их в качестве аллегории прекрасного. А вот в «Зове крыльев» козлиные ноги похожего на бога Пана персонажа истолкованы исключительно как сосуды зла; обличает языческое зло Кристи и в «Вечеринке в Хэллоуин».

Относительно зла: романистка развивает эту тему в связи с колдовством и демонологией. Во многих ее произведениях так или иначе присутствуют «ведьмы»: госпожа Гудбоди из «Вечеринки в Хэллоуин», эксцентричные леди в «Вилле „Белый конь“», «Деле смотрительницы», «Ночной тьме», «Убить легко». В «Убить легко» Кристи с некоторой натяжкой соотносит образ коварной героини с козой как символом зла, знаком дьявола. Но на самом деле в средневековой традиции сатана все-таки принимал облик козла, а не козы — «полезного» в плане молока животного. В «Драме в трех актах» фамилия плохого парня, от которого «исходит холод», — Мендерс (Menders) — заставляет припомнить эмблему злой сущности Бафомета, «Козла Мендеса» (Goat of Mendes).

В философской, полной размышлений и меланхолии «Вечеринке в Хэллоуин» 1969 года мы встречаем Майкла Гарфилда, который назван «Люцифером» («сиятельный», «блистающий»). Но в отличие от «Скорби Сатаны» 1895 года британской писательницы Марии Корелли, «падший ангел» выглядит не столь могущественным, вынужден для реализации задуманного прибегать к помощи сообщницы. Здесь совершенно очевидно влияние мильтоновского «Потерянного рая» 27, но романистка также использует и свой излюбленный прием: улики явно указывают на преступника, из-за чего их и не замечают — «блистательный» Майкл Гарфил прямо-таки «сияет» виновностью. Кристи не совсем солидарна со средневековой трактовкой, согласно которой дьявол не способен на творчество: Гарфил прекрасно рисует и создает поразительный сад.

Но Пуаро вынужден лишить парк руки мастера, разрушить эту красоту во имя торжества истины. Это напоминает рассказ «Что растет в твоем саду?», в котором дивный цветник так же был создан убийцей, и детектив, взывающий к справедливости, как бы извинялся перед творением садовника за то, что вынужден сделать. Связанный со злом цветущий оазис имеет не только «цветочно-бодлеровский» привкус, но и пробуждает в памяти «ядовитые сады» эпохи Возрождения. Во «Встрече со смертью» Кристи беспокоит вопрос искушения: Сатана пообещал сделать Христа властителем мира. Пуаро не раз «искушали» бросить расследование — во «Встрече со смертью», «Картах на стол», «Лощине», «Раз, два — пряжку застегни», — но сыщик оставался непоколебим. Он не согласен с высказыванием из Священного Писания, не готов допустить одну смерть, дабы спасти народы.

Рассматривая тему «сверхъестественного», необходимо учитывать общий фон эпохи. Автор жила во времена «мага» Алистера Кроули; в период публикации «Вечеринки в Хэллоуин» действовал основатель «Церкви сатаны» Антон Лавей, распространяли свое влияние адепты движения «Нью-Эйдж», читал «лекции» отец «Церкви саентологии» Рон Хаббард. В «Вечеринке в Хэллоуин» мы видим языческую попытку принести в жертву богам человека: как раз возрождается неоязычество 28, развивается культ виккан. В 1966 году вышел фильм «Глаз дьявола», в котором мы сталкиваемся с сатанизмом, жертвоприношением ради получения богатства и спасения «сада» — виноградника 29. В августе 1969 года («Вечеринка в Хэллоуин» была опубликована в ноябре) случилось печально известное «ритуальное убийство» беременной актрисы Шэрон Тейт бандой Чарлза Мэнсона.

Критикуя невежество, остатки «дремучего сознания», Кристи являет нам примеры того, как человеческое легковерие становится инструментом в недобрых руках. Степень внушаемости, по мнению Кристи, отчасти связана с национальностью — особой впечатлительностью отличаются шотландцы 30. Визит «духа» мелодраматично разыгрывается в «Загадке Ситтафорда»: в реальном скандале с медиумом Эвсапией Палладино выяснилось, что она сама играла роль «полтергейста», задействовав собственные конечности. Но суеверия используют не только убийцы — в «Загадке Эндхауза», «Мести фараона», «Трагедии в Марсдон Мэнор» и пр. первобытные страхи взял на вооружение Эркюль Пуаро. Над суеверными предрассудками писательница вдоволь насмеялась в рассказе «Месть фараона», в котором Пуаро вовсю паясничает — забавляясь с оккультной атрибутикой, он разоблачает ее и превращает в фарс.

Конечно, не все британцы оказались столь некритичными. Так, в «Мести фараона» болтающему о мистике Пуаро предъявляют обвинение в мошенничестве. Имеет место скептицизм, проявления «иного» трактуются как «искривления» сознания, галлюцинации, психические расстройства. В «Критском быке» героя преследует «живой мертвец», пробужденный к жизни галлюциногенным веществом. В «Карибской загадке» говорится, что левитация ведьм была вызвана растением — белладонной. В рассказе «Святилище Астарты» мы можем воочию наблюдать, как в процессе дискуссии событие теряет покров сверхъестественного. Но и внешние атрибуты науки злоумышленники могут обратить в свою пользу — так случилось в романе «Вилла „Белый конь“». В сериале «Пуаро Агаты Кристи» (эпизод «Осиное гнездо») мы видим, как Пуаро изображает «экстрасенса», лишь используя имеющиеся факты.

Переживания «мистического» могут возникнуть, когда человек неверно трактует сигналы собственного сознания: в «После похорон» героине чудится присутствие умершей Коры Ланскене 31, хотя на самом деле она реагирует на женщину, которая лишь притворилась убитой. В «Святилище Астарты» Кристи подчеркивает роль в распространении оккультных басен ненадежного источника информации. Желание писательницы разобраться в «чудесном» поддерживали фокусники. Во «Встрече со смертью» она вспоминает опыт с петухом: перед ним проводят линию и приближают к ней голову птицы — она не шевелится, точно связанная 32. «Эксперимент», в частности, описан в книге иллюзиониста Уолтера Брауна Гибсона 33.

«Есть многое на свете, друг Горацио…»

Однако не все таинственные явления разъяснены писательницей в рациональном ключе. По всей видимости, она сама склонялась к существованию чего-то ирреального, ведь за обманчиво-шутовской внешностью медиума могут скрываться подлинные сверхъестественные силы. В вопросах «непознанного» необходима осторожность: доктор Кристоу не внял предостережению карт и… был убит. Роковые события сопровождаются «аномальной активностью» в рассказе «Цыганка», возможно, вдохновленном историей Брэма Стокера «Окровавленные руки». Не отрицает наличие «необъяснимого» и «апостол дедукции» Эркюль Пуаро. Сами злодеи оказываются у Кристи жертвами тех стихий, с которыми играли. Так случилось с героем рассказа «Я приду за тобой, Мэри!», в итоге угодившим в собственную ловушку. Выходит всё это боком и персонажам «Дела смотрительницы» и «Ночной тьмы».

Кристи часто использовала тему «сверхъестественного» в своей литературной карьере. В подборку «Собака смерти» она включила как рассказы с разоблачением «паранормального», так и случаи, не получившие объяснения. У Кристи неплохо уживались христианство, оккультизм и материализм, что, по-видимому, отразило ее собственные духовные поиски — и в этом она походила на свою мать 34. Религиозный эклектизм романистки явно демонстрирует «Пленение Цербера», в котором в одну кучу сваливается языческий загробный мир и христианский ад — здесь есть нечто от «Божественной комедии» Данте.

Духовное непостоянство Кристи отражало противоречивость эпохи. Неслучайно в расследованиях «приверженца разума» Пуаро участвует мистер Саттерсуэйт, знаток человеческих сердец и компаньон мистического Харли Кина. Хотя романистка критиковала суеверия, она сама была им не чужда. Автор сохраняет ощущение недосказанности, оставляя место для иррационального. Поразительные события могут, конечно, и не иметь «сверхъестественной» природы, но точного ответа нет. Часто неясно, происходит ли «необъяснимое» на самом деле или же это плод разыгравшегося воображения героя: так Кристи продолжает традиции Эдгара По.

Арсений Богатырёв, канд. ист. наук

