Отвоевавшийся истребитель и осьминоги-пацифисты. Победители Underwater Photographer of the Year 2023

На ежегодный британский конкурс «Подводный фотограф года»1 в этом году было прислано рекордное количество снимков — свыше 6000 фотографий из 72 стран, охватив при этом весь мир — от песчаных отмелей Стингрей-Сити на Каймановых островах до курортного городка Марса-эль-Алам на побережье Красного моря в Египте. Снимки-победители отражают красоту, скрытую под водной поверхностью, щекочут воображение пока еще не разгаданными тайнами, демонстрируют потрясающие визуальные эффекты и знакомят с миром самых удивительных и невиданных существ.

«Душераздирающий» снимок умирающего горбатого кита, останки кораблекрушения у берегов Египта и эффектное фото потомства поющих рыб — вот лишь несколько примеров шедевров, отмеченных наградами. А затмил всех и вся игривый розовый речной дельфин в притоках Амазонки, очаровав судей и принеся гран-при американке-фотографу Кэт Чжоу.

1. «В темных бразильских водах фотографу каким-то чудом удалось запечатлеть в мельчайших подробностях представителя редкого исчезающего вида речных дельфинов. Это, несомненно, лучшее изображение этого вида, которое мы когда-либо видели, а его непрерывно убывающая численность делает снимок еще более ценным. Амазонка — самая могучая река в мире — произвела на свет нашего абсолютного победителя», — так прокомментировали это фото члены жюри, присудив Кэт Чжоу звание «Подводного фотографа года» за работу “Boto encantado” («Зачарованный бото»).

Boto — это португальское наименование, которым местные жители наградили ряд видов дельфинов, обитающих в основном в притоках Амазонки и реки Ориноко. Несколько разновидностей бото способны существовать исключительно в пресной воде, и их часто считают наиболее примитивными из дельфиньего племени.

«Самая большая проблема при фотографировании таких дельфинов — это, безусловно, исключительная темнота воды. Ты буквально варишься в этом черном чае, что делает установку освещения огромной проблемой», — поясняет сама Кэт Чжоу.

2. «Британским подводным фотографом года» стал Олли Кларк, представив работу «Рой» (“The Swarm”). Снимок был получен вблизи западноавстралийского рифа Нингалу. В центре этого роя из мелких рыб — ошеломленная такой ситуацией китовая акула. Она пыталась резко поднырнуть либо выскочить на поверхность, но рыбки лишь всё плотнее нарезали вокруг нее круги — пока вся эта «флотилия» не скрылась наконец с глаз долой в глубинах Индийского океана. Кларк признается, что эту встречу он уже никогда в жизни не забудет.

3. «Самый многообещающий британский подводный фотограф года» — Тео Викерс за «Буйные моря острова» (“An island’s wild seas”) — снято в морской заповедной зоне меловых скал Нидлс у острова Уайт в проливе Ла-Манш. «В тот летний вечер, когда я делал снимки, подводные условия были абсолютно идеальными — удивительная прозрачность и фантастическое естественное освещение, просачивающееся сквозь лес из водорослей на морское дно. Так что я свободно нырнул к меловым уступам, поработал над ракурсом, над композицией — и в конце концов получил изображение, которое меня полностью удовлетворило», — рассказывает Викерс.

4. «Фотограф года по охране морской среды» по версии Фонда «Спасем наши моря» — Альваро Эрреро, «Безнадежность» (“Hopeless”, снято в Нижней Калифорнии, Мексика).

Горбатый кит умирает медленной и мучительной смертью после того, как его хвост запутался в веревках и буях, что делает его совершенно обреченным. Снимок служит напоминанием о том, что от человеческого варварства страдают не только океаны, но и вся наша планета — и всё это результат нашего эгоизма и безответственности. «Появление данной фотографии стало для меня самым грустным моментом, который я только пережил в океане», — уверяет Эрреро.

5. В категории «Широкий угол» — «Прохождение» (“Fade”) Дж. Грегори Шермана (снято в Стингрей-Сити, Большой Кайман). «Я увидел эту линию приближающихся скатов и подумал, что у меня появляется прекрасная возможность сделать какой-то интересный кадр, где будет запечатлено некое действие или какое-то движение, — поясняет Шерман. — Итак, я нажал на спуск, получив последовательность из десятка кадров — и один из них был “Fade”».

6. Победитель конкурса «Макро» — «Невоспетые» (“Unsung”) Шейна Гросса (снято на острове Ванкувер, Канада). «Прогуливаясь вдоль каменистой береговой линии, мы заглядывали под камни, проверяя гнезда рыб-мичманов. Как только мы их находили, я ложился на скалы, покрытые ракушками, обдирая локти и пытался получше скомпоновать изображение рыб, о которых большинство людей никогда даже не слышало, несмотря на то, что у них один из самых любопытных жизненных циклов среди всех животных. Эти мичманы — глубоководные рыбы, которые поднимаются в приливную зону для нереста. Самцы поют (хрюкают, издавая звуки с помощью мышц модифицированного плавательного пузыря), чтобы привлечь самку, и она откладывает столько икринок, сколько заслуживает это пение, прежде чем перейти к следующему певцу. Теперь у самца есть шанс оплодотворить икру, но только в том случае, если его не опередит пришлый самец, запавший на самку. Затем самец-певец будет охранять гнездо, даже не подозревая, что дети могут быть не его. Драма!»

7. Победитель среди «Обломков» — «Двигатель с седлом» («Engine with a saddle») Бретта Элдриджа (снято в Пойнт-Лома, Калифорния). «В июне мы проводили донное сканирование, когда заметили совсем слабый, но многообещающий сигнал гидролокатора на глубине 230 футов (70 м). Я собрался и прыгнул в воду в надежде на что-то особенное. Спустя какое-то время мое сердце забилось быстрее, когда я увидел сначала рыбу, а затем винт почти полностью неповрежденного одномоторного самолета времен Второй мировой войны! Это оказался F8F-1 Bearcat, редкий самолет, который Нил Армстронг однажды назвал своим любимым и описал как „Двигатель с седлом“. Еще в одиночку во время первого погружения с ограниченным временем пребывания на дне я сделал достаточно фотографий, чтобы построить „черновую“ модель и идентифицировать место крушения. Нуждаясь в лучшей фотограмметрической модели для конкурса UPY (а сроки уже поджимали), я забронировал экспедицию на 19 декабря и скрестил пальцы. К счастью, у нас были прекрасные условия, и я получил нужные мне фотографии. Это было мое последнее погружение в 2022 году», — вспоминает Бретт Элдридж.

8. Победитель конкурса «Поведение» — «Занимайтесь любовью, а не войной» Юрия Иванова (снято на Бали, Индонезия). «Здесь пара кокосовых осьминогов (Amphioctopus marginatus) занимается любовью (спариваются). Я знал, что могу найти этот вид осьминогов на одном из дайв-сайтов возле деревни Туламбен, но они в этих местах активны только в ночное время. Ныряю туда после 19:00 в надежде сфотографировать что-то уникальное — их спаривание. Я совершил более 30 ночных погружений на этом дайв-сайте и наконец мне повезло. На фото показана кульминация их любви».

9. Победитель в номинации «Портрет» — «Хобот» Сулимана Алатики (снято на Пхукете, Таиланд). «Хобот слона — одно из самых удивительных анатомических изобретений в мире животных, и эта фотография призвана подчеркнуть это. Удачей стало то, что слон сам заинтересовался моей камерой и потянулся ее пощупать, что и дало мне возможность запечатлеть его в этом ракурсе несмотря на плохие условия для фотосъемки с перекрытием (зыбкая вода и плохая видимость). В моих первых попытках ноздри прорабатывались не полностью из-за того, что находились близко к объективу (это было необходимо для предполагаемого зрительного эффекта). Поэтому я вернулся на то же место в более удачное временное окно, когда, как я полагал, угол наклона солнца будет оптимальным, — и тогда мне действительно удалось получить полностью освещенные ноздри. Это добавило гораздо больше деталей к ключевой части изображения, без которой фотография не была бы такой эффектной», — рассказывает фотограф.

Максим Борисов

1 underwaterphotographeroftheyear.com

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