Астроновости: болид к юбилею и редкие черные дыры

Опубликовано изображение квазара NRAO 530 с Телескопа горизонта событий

Команда ученых, работающих в рамках проекта Event Horizon Telescope (EHT), опубликовала результаты реконструкции изображения квазара NRAO 530.

Наблюдения и запись проводились 5–7 апреля 2017 года в рамках эксперимента по использованию NRAO 530 в качестве калибровочного источника для наблюдений EHT черной дыры в центре нашей галактики — Sgr A*. Вышеупомянутый квазар находится на красном смещении z = 0,902, и это самый удаленный объект, который на данный момент был исследован EHT.

Наблюдения велись на частоте 230 ГГц, причем как в неполяризованном сигнале, так и с выделением линейной поляризации. Достигнутое угловое разрешение — 20 микросекунд дуги (10–10 радиана).

Источник во время наблюдений не проявлял признаков переменности, что облегчило его реконструкцию. На изображении явно виден джет — яркое пятно на одном из его концов; по предположению авторов, оно ассоциируется с самим квазаром. Большая яркостная температура джета свидетельствует о том, что механизм излучения — синхротронный, при том, что основная часть энергии джета заключена в магнитном поле. Поляризация оказалось высокой, особенно в самом джете (деталь вверху справа), что говорит об упорядоченной геометрии магнитного поля, а именно спиральной, что типично для джетов квазаров.

Кроме того, для NRAO 530 были произведены наблюдения в оптическом диапазоне, где также была обнаружена высокая степень поляризации излучения, что позволяет отнести его и к сравнительно редкой группе оптически активных квазаров.

Квазары — активные галактические ядра со сверхмассивными черными дырами. Сама черная дыра, как известно, свет не излучает, зато его активно производит вещество возле черной дыры по мере своего поглощения — в ходе которого оно разогревается до состояния плазмы в формирующемся аккреционном диске. В результате сложных динамических гравитационно-электромагнитных процессов часть материи из аккреционного диска выбрасывается к полярным областям черной дыры, где и формируются релятивистские струи, известные как джеты.

iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/acaea8

Яркий болид над европейскими странами

Яркий болид был замечен над Францией, Англией и Бельгией в понедельник, 13 февраля 2023 года, около 5:59 мск, накануне десятилетней годовщины знаменитого Челябинского метеорита. Особенность события заключается в том, что на этот раз оно было предсказано заранее [1].

Объект 2023 CX1 был замечен 12 февраля венгерским астрономом Кристианом Шарнецким из обсерватории GINOP KHK. Открытие было оперативно подтверждено сотрудниками общественной Вишнянской обсерватории в Хорватии. В ходе последующих наблюдений астрономы смогли выяснить, что диаметр метеороида не превышает одного метра, а движется со скоростью порядка 14 км/с относительно Земли. Метеороиды занимают промежуточное положение между частицами космической пыли и астероидами. Через 7 часов после обнаружения объект 2023 CX1 вошел в земную атмосферу точно в предсказанное время и над предсказанным районом. Благодаря точному прогнозу было сделано множество весьма эффектных фотовидеофиксаций события. По словам сотрудника Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН астронома Леонида Еленина, это седьмой случай импактного события, обнаруженного еще на подлете в космосе.

Через несколько часов на севере Франции поисковой группой был обнаружен фрагмент метеороида 2023 CX1. Анализ подтвердил природу находки.

Беглая сверхмассивная черная дыра оставляет за собой звездный след

По современным представлениям сверхмассивные черные дыры находятся в центрах больших галактик, подобных нашей. Находясь в центре галактики, они аккрецируют на себя газы, пыль, а иногда даже целые звезды, как, впрочем, и всё остальное, что подходит слишком близко. Но в очень редких случаях происходит почти невероятное событие и СМЧД может быть выкинута из родительской галактики в межгалактическую среду. Для этого требуется слияние трех галактик со своими центральными черными дырами. Взаимодействие трех компактных массивных тел способно приводить к выбросу одного из них с большой скоростью. Грубо говоря, две черные дыры могут составить пару с большой орбитальной скоростью, и если к ним близко подлетит третья, то она может быть вышвырнута парой как вращающимся пропеллером. И тогда мы можем наблюдать «сиротскую» СМЧД.

В статье, выложенной в архив е-принтов 13 февраля [2], исследователи из Канады, Австралии и США представляют доказательства существования такой «сиротской» сверхмассивной черной дыры, которая мчится сквозь пространство и при этом взаимодействует с окологалактической средой. По пути гигант распространяет ударные волны и запускает процессы звездообразования.

Первоначально, используя данные, полученные телескопом «Хаббл», астрономы обнаружили на расстоянии около 230 млн световых лет линейную деталь протяженностью около 62 килопарсек. На одном ее конце присутствовала компактная галактика с высоким темпом звездообразования, на другом — компактный узел.

Авторы интерпретируют это явление как след звездообразования из-за гравитационного воздействия черной дыры, летящей через окологалактическую среду. Это воздействие вызывает ударные волны, которые сжимают газ, способствуя интенсивному рождению звезд, в том числе ярких массивных, которые быстро прогорают, но еще не прогорели — черная дыра покинула галактику всего 39 млн лет тому назад и движется со скоростью 1600 км/с.

В следе черной дыры видны узлы, которые, вероятно, представляют собой скопления недавно образовавшихся звезд. Исследователи обнаружили, что некоторые звезды попадают в правильные диапазоны металличности, возраста и содержания пыли, что соответствует изложенному сценарию.

Алексей Кудря

1. twitter.com/AsteroidWatch/status/1624941825034256384

2. arxiv.org/pdf/2302.04888.pdf

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