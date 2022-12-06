ТрВ № 23 (367) за 2022 г.: Ярчайший гамма-всплеск: требуется ли Новая Физика?

06.12.2022 / № 367 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 367 от 6 декабря 2022 года в PDF

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Анонс номера

Песочные часы от «Джеймса Уэбба» и другие новости астрофизики
Обзор Алексея Кудря — стр. 3

«Антарктические» уроки
Захар Слуковский — об опыте работы с младшеклассниками — стр. 4–5

О миссии Apollo 17 и ее предшественниках
Рассказывает Максим Борисов — стр. 6–7

Физик, сноб, пилот и правая рука премьер-министра
Очерк Виталия Мацарского о Фредерике Александре Линдеманне — стр. 8–9

Перипетии с первой диссертацией Эйнштейна
Разбирался Евгений Беркович — стр. 10–11

Назидание Пёрл-Харбора
Эссе Александра Мещерякова — стр. 12

Поглупевший муравейник
Юлия Черная — об эксперименте Жанны Резниковой — стр. 13

«Один день Ивана Денисовича»: свидетельства современников
Ленту дневниковых записей подготовил Геннадий Кузовкин — стр. 14–15

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