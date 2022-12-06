ТрВ № 23 (367) за 2022 г.: Ярчайший гамма-всплеск: требуется ли Новая Физика?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 367 от 6 декабря 2022 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Песочные часы от «Джеймса Уэбба» и другие новости астрофизики

Обзор Алексея Кудря — стр. 3

«Антарктические» уроки

Захар Слуковский — об опыте работы с младшеклассниками — стр. 4–5

О миссии Apollo 17 и ее предшественниках

Рассказывает Максим Борисов — стр. 6–7

Физик, сноб, пилот и правая рука премьер-министра

Очерк Виталия Мацарского о Фредерике Александре Линдеманне — стр. 8–9

Перипетии с первой диссертацией Эйнштейна

Разбирался Евгений Беркович — стр. 10–11

Назидание Пёрл-Харбора

Эссе Александра Мещерякова — стр. 12

Поглупевший муравейник

Юлия Черная — об эксперименте Жанны Резниковой — стр. 13

«Один день Ивана Денисовича»: свидетельства современников

Ленту дневниковых записей подготовил Геннадий Кузовкин — стр. 14–15

См. также: