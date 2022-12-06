ТрВ № 23 (367) за 2022 г.: Ярчайший гамма-всплеск: требуется ли Новая Физика?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 367 от 6 декабря 2022 года в PDF
Анонс номера
Песочные часы от «Джеймса Уэбба» и другие новости астрофизики
Обзор Алексея Кудря — стр. 3
«Антарктические» уроки
Захар Слуковский — об опыте работы с младшеклассниками — стр. 4–5
О миссии Apollo 17 и ее предшественниках
Рассказывает Максим Борисов — стр. 6–7
Физик, сноб, пилот и правая рука премьер-министра
Очерк Виталия Мацарского о Фредерике Александре Линдеманне — стр. 8–9
Перипетии с первой диссертацией Эйнштейна
Разбирался Евгений Беркович — стр. 10–11
Назидание Пёрл-Харбора
Эссе Александра Мещерякова — стр. 12
Поглупевший муравейник
Юлия Черная — об эксперименте Жанны Резниковой — стр. 13
«Один день Ивана Денисовича»: свидетельства современников
Ленту дневниковых записей подготовил Геннадий Кузовкин — стр. 14–15