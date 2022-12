Последние и первые на Луне: 50 лет спустя

NASA активно возвращается к пилотируемым лунным миссиям: в ходе новой исторической программы на облет естественного земного спутника отправлен пока еще беспилотный Orion, который со временем повезет людей. В рамках этой тестовой миссии, именуемой Artemis I, американский аппарат обогнул Луну, достигнув максимального удаления от Земли в 435 тыс. км, затем еще сблизится с Луной, прежде чем отправится в обратный путь к нашей планете. Запуск «Ориона» осуществлен космическим центром им. Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 16 ноября 2022 года, аппарат должен приводниться в Тихом океане спустя 25 дней — 11 декабря. Получено множество снимков Земли и Луны, в ходе своего запуска и полета Orion проводил также весьма эффектные прямые трансляции. В то же время инженеры тщательно тестировали все его системы, чтобы лучше изучить особенности нового космического корабля перед грядущими миссиями с астронавтами, а руководство NASA организовывало брифинги для обсуждения всех предстоящих этапов новой лунной программы. Предполагается, что следующий запуск, Artemis II, будет осуществлен в 2024 году. В дальнейшем предполагается провести серию постоянно усложняющихся испытаний, которые в конце концов позволят людям исследовать Луну, а затем NASA с учетом накопленного опыта будет готовиться к пилотируемым миссиям на Марс. Символично, что всё это происходит в полустолетний юбилей последней пилотируемой лунной экспедиции «Аполлонов» в декабре 1972 года. О миссии Apollo 17 и ее предшественниках вспоминает Максим Борисов.

50-летие «Аполлона-17»

«Аполлон-17» (Apollo 17) стал 11-й и последней пилотируемой миссией в рамках программы «Аполлон», причем участники этой экспедиции уже знали, что именно они окажутся последними на Луне, поскольку окончательное решение о досрочном свертывании программы было принято еще в сентябре 1970 года.

В ходе этой миссии была осуществлена шестая и последняя лунная высадка, причем она же была третьей из так называемых J-mission — с упором на научные исследования. Командиром экипажа был назначен Юджин Сернан, с ним на Луну, в долину Тавр-Литтров (возле Таврских гор на юго-восточной окраине Моря Ясности, названных Яном Гевелием в честь гор в южной части Турции) впервые высаживался профессиональный геолог Харрисон Шмитт, получивший свое место далеко не сразу и под немалым давлением научного сообщества, а пилотом командного модуля на окололунной орбите оставался Рон Эванс.

В распоряжении американских астронавтов, как и в ходе двух предыдущих экспедиций, находился лунный автомобиль-ровер.

Старт последней лунной миссии состоялся 7 декабря 1972 года, впервые ночью, причем с задержкой на 2 часа 40 минут, вызванной неисправностью стартового оборудования (что тоже случилось впервые). Астронавты провели на самой Луне чуть более трех суток — 75 часов, — совершив за это время три выхода наружу общей продолжительностью 22 часа и собрав 110,5 кг образцов лунных пород. Приводнение лунного модуля (под названием «Челленджер» — Challenger) в Тихий океан произошло спустя 302 часа после запуска — 19 декабря 1972 года.

Первоначально было запланированно 20 миссий, однако сокращение бюджета привело к тому, что 4 января 1970 года NASA заявило об отмене «Аполлона-20», а после аварии «Аполлона-13» и дальнейшего урезания средств пришлось отказаться и от «Аполлона-19» и «Аполлона-18». Фактически же были отменены и перенесены «Аполлон-15» и четвертая J-mission «Аполлона-19», а три оставшиеся перенумерованы так, что «Аполлон-16» стал «Аполлоном-15» и первой J-mission, а «Аполлон-17» как раз и стал третьей J-mission и последним пилотируемым полетом на Луну1.

Маленький шаг для человечества

53-летие первой высадки на Луну «Аполлона-11» (Apollo 112) мы отмечали этим летом3. Миллиарды людей на земном шаре пристально следили за тем, как Нил Армстронг первым из землян ступил на лунную поверхность 20 июля 1969 года в юго-западной части Моря Спокойствия.

«Это один маленький шаг для человека и гигантский прыжок для человечества» (“That’s one small step for man, one giant leap for mankind”, где man без артикля можно воспринимать скорее тоже как человечество, род людской), — такую историческую фразу произнес Армстронг, и она в глазах публики так и осталась едва ли не единственным олицетворением всех многомиллиардных усилий шестидесятых и самым ярким моментом истории XX столетия4, ее подозрительная удачность приписывается креативности тайных рекламщиков. Армстронг и Олдрин провели на лунный поверхности 21 час и собрали 22 кг камней, их старт к Земле был запечатлен оставленной на поверхности телевизионной камерой, затем они успешно состыковались на окололунной орбите с командным модулем «Колумбия» (Columbia), в котором их терпеливо дожидался Майкл Коллинс.

Программа Apollo стартовала в 1961 году «с легкой руки» американского президента Джона Кеннеди, а досрочно завершена была при президентстве Ричарда Никсона. Интерес землян к Луне очень быстро пошел на убыль. Начиная с июля 1969-го по декабрь 1972 года на Луне в шести местах совершили прогулки 12 американцев (Apollo 11, 12, 14–17), с тех пор орбиту Земли покидали только беспилотные зонды, достигшие Венеры, Марса, окрестностей Меркурия, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона, их спутников, комет и астероидов. Модификации «Аполлона», правда, еще использовались потом для доставки экипажей на орбитальную станцию «Скайлэб» (Skylab) и стыковки с советским космическим кораблем «Союз-19», но затем «ушли на покой», уступив «шаттлам».

По сути, освоение Луны, Марса и уж тем более дальних планет мало нуждается в неуклюжих, одетых в многокилограммовые доспехи сгустках мыслящей плоти, которой в основном суждено вечно оставаться «в своей колыбели» и управлять оттуда автоматическими слугами. Те же дешевые луноходы частников с дистанционным управлением могут не только заниматься геологическими исследованиями, но и «обслуживать» любознательных школьников в научных музеях.

Их любимый лунный трактор

Впервые американцы покатались по спутнику на «лунном багги» — управляемом водителем автомобиле — в ходе миссии «Аполлона-15» летом 1971 года5. С этой девятой пилотируемой экспедицией в рамках программы «Аполлон» и четвертой высадкой собственно на Луну связано немало новаций, причем она признана «одной из самых блистательных с научной точки зрения» (и вместе с тем и одной из самых скандальных). Именно тогда впервые был задействован так называемый модуль научных приборов SIM (Scientific Instrument Module) в служебном отсеке корабля — аппаратура и фотокамеры для изучения Луны с орбиты, а на лунную орбиту дополнительно был доставлен и запущен небольшой искусственный спутник. На обратном пути к Земле тогда же был совершен первый выход в открытый космос в межпланетное пространство (для демонтажа и последующей доставки на Землю отснятых фотокассет). Непосредственно же на Луне впервые была использована (правда, не совсем удачно) буровая установка ALSD (Apollo Lunar Surface Drill). Вообще, как и во всех последующих миссиях, главный упор делался уже не на чисто технические достижения «лунной гонки», а на научную составляющую.

Лунный модуль, получивший в тот раз наименование Falcon («Сокол»), был модифицирован так, что оказался существенно тяжелее всех предшественников, а для посадки была выбрана наиболее крутая траектория, в результате чего из всех шести прилунений «Аполлонов» эта посадка оказалась самой жесткой — было даже помято сопло двигателя посадочной ступени, что, впрочем, не привело к каким-либо серьезным последствиям.

Безусловно, самым примечательным новшеством стало впервые доставленное и опробованное 31 июля 1971 года транспортное средство, позволившее астронавтам резко увеличить дальность своих путешествий по поверхности спутника — до 28 км — и собрать 77 кг образцов лунного грунта (почти вдвое больше «Аполлона-14»). Две оставшиеся «научные» миссии также с успехом использовали такие же «лунные тележки», или, как их называли официально, LRV (Lunar Roving Vehicle), иначе говоря «лунные багги».

Старт корабля «Аполлон-15» состоялся 6 июля 1971 года. Место высадки на Луне было выбрано в Болоте Гниения (Palus Putredinis) на юго-восточной окраине Моря Дождей, у подножия лунных Апеннин, самой высокой гряды лунных гор, высотой более 4500 м. Возвращение на Землю и приводнение состоялось в акватории Тихого океана 7 августа, в 530 км от Пёрл-Харбора — тоже не без приключений — на двух парашютах из трех. Экипаж — Дэвид Скотт (командир), Альфред Уорден (пилот командного модуля, не садившийся на Луну) и Джеймс Ирвин (пилот лунного модуля). Все члены экипажа были действующими офицерами ВВС США. Было совершено три выхода на поверхность общей продолжительностью 18,5 часа.

К этому времени на поверхности Луны вовсю работал советский «Луноход-1» (его путешествие продлилось с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года), так что «лунной тележке» не суждено было стать первым в мире планетоходом, однако нюанс: принципиальное отличие состояло в том, что «Луноходы» (второй был доставлен на Луну 15 января 1973 года, пройдя 42 км до прекращения миссии 4 июня 1973 года) управлялись дистанционно и автоматически, за рулем же LRV сидел непосредственно командир экипажа.

Интересно, как по-разному подошли конструкторы к проектированию вездеходов: ходовая часть советских 900-килограммовых «Луноходов», создаваемых под руководством Георгия Бабакина в конструкторском бюро Машиностроительного завода им. Лавочкина, содержала восьмиколесный движитель с эластичной подвеской для каждого колеса, причем колеса были выбраны решетчатые беспневматические, а поворот осуществлялся путем изменения скорости и направления вращения левого и правого бортов. Американцы же (разработчиком и генеральным подрядчиком тут выступила фирма Boeing) обошлись более традиционной четырехколесной конструкцией из алюминиевых труб с надувными колесами и отсутствием герметичной кабины. Масса этого устройства составляла более скромные 210 кг, грузоподъемность в условиях пониженной лунной силы тяжести 490 кг.

Каждое колесо «лунных багги» приводилось в действие отдельным тяговым электродвигателем мощностью 190 Вт. Управление движением осуществлялось двумя рулевыми электродвигателями (по одному для передних и задних колес). Причем во время первой поездки Скотта и Ирвина с «Аполлона-15» поворот передних колес не работал, что, впрочем, существенно не повлияло на работоспособность конструкции, ведь «ровер» оставался управляемым при отключении любого из двух рулевых двигателей, у него только радиус разворота увеличивался с трех метров до шести (и перед дальнейшими поездками и это пофиксили).

Электропитание «Луноходов» (позже воспроизведенное и в американских марсоходах) базировалось на солнечных батареях площадью 3,5 м² мощностью 180 Вт и буферных аккумуляторах (серебряно-кадмиевых с емкостью 200 ампер-часов). На LRV устанавливались две неперезаряжаемые серебряно-цинковые батареи емкостью 121 ампер-час каждая.

Колеса американского «ровера» (разработка General Motors) поверх покрышки опутывались еще стальной проволокой с цинковым покрытием и содержали специальный титановый протектор для надежного контакта с грунтом. Над колесами крепились крылья — пылевые щитки, — однако они оказались не очень надежными. И как раз во время экспедиции «Аполлона-17» Юджин Сернан случайно задел молотком, торчавшим из его кармана, задний правый удлинитель крыла и оторвал его. Попытка починить с помощью скотча удалась лишь частично, астронавтам в той экспедиции сильно досаждала летевшая из-под колес лунная пыль, к тому же пристававшая к клейкой ленте, которая после этого ни к чему не клеилась. В дальнейшем по совету с Земли удалось соорудить и прикрепить к крылу бумажный удлинитель, который до сих пор хранится в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне.

С помощью роверов удалось собрать ценную коллекцию камней, в которую вошел и первый образец изначальной коры Луны (возрастом 4,5 млрд лет), часто называемый «Камнем Бытия» (15415), и удивительный «Рыхлый зеленый комок» (15425), содержащий первую воду, обнаруженную на Луне.

При осуществлении «научных» миссий стали активно использовать постоянное видеонаблюдение за астронавтами с Земли, однако экипаж «Аполлона-15» довольно часто отходил от полетного задания, делая это иногда тайно и подыгрывая друг другу. Возможно, науке нужно быть им за это благодарной — скажем, еще в первой поездке Скотт во время несанкционированной остановки подобрал интереснейший кусок базальта темного цвета, сообщив при этом на Землю, что останавливается лишь для того, чтобы поправить ремни безопасности. Теперь этот камень известен как «Базальт ремней безопасности» (The Seatbelt Basalt).

Также по своей инициативе и скрыв это от Земли астронавты провели мемориальную церемонию, оставив небольшую табличку с именами четырнадцати погибших советских и американских покорителей космоса и 8,5-сантиметровую алюминиевую фигурку, олицетворяющую павшего астронавта.

Забракованные снимки

Американский историк и фотограф Энди Сондерс в прошлом году обработал и улучшил снимки астронавтов, полученные в рамках миссий «Аполлонов» , прежде всего «Аполлона-14»6. На них, в частности, запечатлены моменты управления лунным автомобилем, сбор образцов грунта и проведение экспериментов. На фотографиях, где раньше мало что можно было рассмотреть, обнаружились новые интересные виды Луны, элементы конструкций и многое другое.

Сондерс, занимающийся современной цифровой обработкой фотографий, за десять лет просмотрел 35 тыс. изображений и обнаружил среди них совершенно уникальные снимки, не получившие в свое время должного внимания, потому что их качество оставляло желать лучшего.

«С помощью современной цифровой обработки мы можем внезапно увидеть такие вещи, которых раньше просто не замечали, это потрясающе, — заявил Сондерс. — Достижения полувековой давности и сегодня выглядят невероятными, а тогда это было просто вау».

Ремастеринг фотографий «Аполлонов» — личный проект Дэвида Скотта, кульминацией которого стало издание книги под названием Apollo Remastered. Сондерс поясняет, что исходные фотографии зачастую значительно недоэкспонированы, и любое существенное увеличение контраста приводит к появлению целого ряда артефактов и выявлению дефектов сканирования. «Это трудоемкий, кропотливый процесс, — утверждает он, — но в результате можно наконец лицезреть эти невероятные моменты истории, представленные с беспрецедентной ясностью. Оригинальная фотопленка NASA программы Apollo — одна из самых важных и ценных пленок из всех существующих. Она надежно хранится в морозильной камере, поддерживающей ее стабильное состояние, и редко оттуда извлекается. Подавляющее большинство изображений „Аполлонов“, представленных публике за последние полвека, были лишь копиями с мастер-дубликатов или копиями копий, что тоже привело к постепенному ухудшению качества изображений, которые мы наблюдаем».

Отработка посадки на Луну

Пять лет назад NASA выложило также в открытый доступ — в свой канал на YouTube7 — обширную коллекцию видеозаписей с уникальными экспериментами, что охватывают события начиная с 1940-х годов, — сотни роликов, в частности, с испытаниями летательных аппаратов, в том числе лунных.

Там встречаются тренировки посадок на Луну кабины лунного модуля, «летающая ванна» (серия бескрылых летательных аппаратов, начавшаяся с M2-F1), первый сверхзвуковой самолет Bell X-1, транспортировка шаттлов и т. д. Речь идет о полутысяче коротких видео, оцифрованных сотрудниками летно-исследовательского центра им. Армстронга, расположенного на территории авиационной базы Эдвардс в штате Калифорния.

Так, небольшой 48-секундный видеоролик 1969 года дает представление о так называемом Lunar Landing Research Vehicle. Можно видеть, как устройство, управляемое отважным пилотом, взлетает и зависает над землей. Момент самой посадки не показан. Разработка LLRV позволила астронавтам «Аполлонов» успешно садиться на Луну, однако требовала длительных и упорных тренировок, ведь посадки осуществлялись в ручном режиме.

Последняя из наших «Лун»

Советская лунная станция «Луна-24» совершила мягкую посадку на спутник Земли 46 лет назад, 18 августа 1976 года. Она и закрыла собой окончательно «лунную гонку», став самой последней перед долгим перерывом в исследованиях Луны. Вслед за «Луной-24» в СССР планировалась еще доставка «Лунохода-3», однако этот запуск позже отменили8.

Станция вернула на Землю 170 г лунного грунта с двухметровой глубины, и советские ученые сумели доказать присутствие в нем небольшого количества воды (но им тогда не очень-то поверили9).

Как известно, первым аппаратом, вышедшим на окололунную орбиту, стала советская «Луна-10» в апреле 1966 года. Первым искусственным объектом, запущенным к Луне, пусть и не попавшим в цель из-за ошибки в циклограмме полета и прошедшим в 6 тыс. км от поверхности, стала «Луна-1» 4 января 1959 года; а первый снимок обратной стороны Луны, пусть и довольно некачественный (опять же подвергавшийся сомнениям до последующих миссий), получила «Луна-3», запущенная 4 октября 1959 года. Первую мягкую посадку на Луну совершила также советская «Луна-9» 31 января 1966 года, ну а дальше пальма первенства перешла к американцам, осуществившим первый пилотируемый полет к Луне на «Аполлоне-8» 21 декабря 1968 года и в дальнейшем высаживавшимся на естественный спутник Земли шесть раз.

Параллельно началась марсианская гонка. СССР первым стал запускать аппараты к Марсу, и началось это еще в конце 1960 года, хотя и шло тогда довольно неудачно — первые три марсианских аппарата так и не покинули земной орбиты, а четвертый, получивший наконец наименование «Марс-1» и полетевший в направлении Марса, из-за отказа системы ориентации (обнаружилась течь в микродвигателях) был потерян в пути и совершил неуправляемый пролет на расстоянии примерно 193 тыс. км от планеты.

Первому с пролетной траектории удалось исследовать Марс и передать его фотографии американскому аппарату: 14–15 июля 1965 года Mariner 4 сделал снимки этой планеты с близкого расстояния.

51 год назад, 14 ноября 1971 года, американский аппарат Mariner 9 вышел на околомарсианскую орбиту и стал первым искусственным спутником другой планеты, совсем немного опередив советские станции «Марс-2» и «Марс-3».

Наконец, спускаемому аппарату «Марс-3» удалось осуществить первую в мире мягкую посадку на Марс — причем единственную в отечественной космонавтике, — но когда через 1,5 минуты началась передача данных (круговой панорамы марсианской поверхности), она застряла на 14 секунде и больше уже не возобновлялась. В результате научная программа оказалась на Марсе полностью проваленной10, и даже создатели китайского марсохода «Чжужун», начавшего исследования Красной планеты в мае 2021 года, игнорировали достижения СССР 1971 года и считали КНР второй державой после США, осуществившей посадку на Марс.

Все последующие советские спускаемые аппараты, посылаемые на Марс до середины 1970-х, неизменно либо разбивались, либо пролетали мимо планеты, либо даже не достигали марсианской орбиты. Когда в июле и сентябре 1976 года на Марс высадились американские спускаемые аппараты Viking 1 и Viking 2, работавшие затем до августа и апреля 1980 года, вопрос с приоритетом по высадке на Марс для СССР был окончательно закрыт, и советские инженеры сосредоточились на исследованиях Фобоса, которые, впрочем, тоже оказались неудачными.

Между тем перерыв в штурме Луны с 1976 года продолжался 14 лет. Только в 1990-м к Луне отправился японский аппарат Hiten, за которым последовали два американских — Clementine в 1994 году и Lunar Prospector в 1998-м. Следующая же мягкая посадка на Луну была совершена лишь 14 декабря 2013 года, когда китайский аппарат «Чанъэ-3» доставил в Море Дождей небольшой луноход. Наконец, очередной доставки лунного грунта пришлось ждать 44 года: это сделал «Чанъэ-5» в декабре 2020 года11. Россия на Луну пока не вернулась, хотя в ближайшее время планируется полет и посадка «Луны-25» в районе лунного южного полюса.

Советская вода на Луне

«Луна-24» была запущена с космодрома Байконур 9 августа 1976 года с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с блоком «Д». 13 августа станция была выведена на окололунную орбиту высотой 115 км над поверхностью, посадку совершила в юго-восточном районе Моря Кризисов, на краю ударного кратера диаметром 64 м и всего в 2,3 км от своей неудачливой предшественницы, «Луны-23», которая в результате жесткой посадки оказалась лежащей на боку и не смогла выполнить намеченную программу. Масса всей прилунившейся станции — примерно 1900 кг.

Через 15 минут по команде с Земли «Луна-24» включила свой бур, который со времен предыдущих миссий был модернизирован, чтобы справляться с любой породой, и принялась вгрызаться в реголит. До глубины 120 см использовался вращательный режим бурения, затем чередование вращательного и ударно-вращательного. Длина отверстия составила 225 см, но в силу того, что бурение проводилось под наклоном, общая глубина составила примерно 2 м.

На следующий день, 19 августа, к Земле вместе с образцами грунта стартовала взлетная ступень, а 22 августа на парашюте на Землю вернулся маленький спускаемый аппарат, приземлившийся в 200 км от Сургута, на границе Тюменской и Томской областей. 24 августа сообщалось, что связь с оставшейся на Луне станцией всё еще поддерживается.

На Землю была доставлена колонка лунного грунта длиной около 160 см и весом 170 г, свернутая спиралью в герметичном контейнере. Позже, в декабре 1976 года, небольшая порция этого грунта была передана в NASA в обмен на образцы грунта, доставленного ранее в ходе выполнения американской лунной программы пилотируемых полетов Apollo. Небольшие образцы были предоставлены также ученым других стран, в том числе Франции, Индии, Австрии, Чехословакии и ГДР.

Лунная станция состояла из возвращаемой части, блока двигательной установки и приборного отсека. Возвращаемый аппарат сферической формы, покрытый теплозащитой, размещался в верхней части ракеты. Внутри него — цилиндрический контейнер с грунтом, парашют и радиопеленгационные передатчики для обнаружения аппарата во время спуска на парашюте и после посадки. Первоначально разработкой аппаратов серии «Луна» занималось ОКБ-1, но в 1965 году все наработки были переданы Машиностроительному заводу им. Лавочкина.

Всего трем советским миссиям — «Луне-16», «Луне-20» и «Луне-24» — удалось добыть образцы лунного грунта и доставить их на Землю. Перед успешной «Луной-24» двумя годами ранее стартовала «Луна-23» — в ноябре 1974 года. Она не справилась с той задачей, когда ее отправили почти в то же самое место Моря Кризисов. В результате слишком жесткой посадки аппарат опрокинулся в сторону своего бура, что привело к разгерметизации приборного отсека и отказу дециметрового передатчика. Была еще «Луна-24А», чей пуск 16 октября 1975 года закончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя. Вообще, в той или иной мере аварийными оказались больше половины всех советских автоматических миссий к Луне, не говоря уж о четырех запусках ракеты-носителя сверхтяжелого класса Н-1, что создавалась для пилотируемых миссий, но так ни разу и не добралась до космоса.

Тем не менее именно советская автоматическая станция впервые в истории совершила мягкую посадку на Луну и передала на Землю панораму лунной поверхности. Это произошло 3 февраля 1966 года с «Луной-9». С первой доставкой грунта опередить американцев уже не вышло, аварии следовали одна за другой. «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином прилунился 20 июля 1969 года, «Аполлон-12» слетал на Луну в ноябре 1969-го, а «Луна-16», которая впервые в автоматическом режиме доставила лунный грунт на Землю, приземлилась в Казахстане 24 сентября 1970 года. Она доставила 101 г лунного грунта из Моря Изобилия. Примерно из того же региона 25 февраля 1972 года доставила 55 г лунного грунта станция «Луна-20», ее образцы интересны тем, что в большинстве своем состояли не из базальта, а из анортозита, древней породы, слагающей «лунные материки». Два месяца спустя американская миссия «Аполлон-16» доставила аналогичные породы с плоскогорья неподалеку от кратера Декарт.

«Я как раз в этот момент был еще молодым научным сотрудником, — вспоминает Олег Кусков, теперь чл.-корр. РАН и гл. науч. сотр. Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского 12. — Весь этот лунный грунт приходил к нам в институт. Была оборудована специальная комната, около которой всегда, постоянно находился какой-то охранник. Туда нельзя было зайти. И все наши геохимики с огромным энтузиазмом ожидали новых результатов».

Главным достижением «Луны-24» считается первое убедительное доказательство наличия на Луне воды. Выводы о наличии воды были независимо сделаны в 1990-е годы в ходе полетов Clementine и Lunar Prospector, а до этого времени основной результат «Луны-24» игнорировался научным сообществом — считалось, что образцы были всё же как-то загрязнены земной атмосферой.

Аналогичные образцы NASA действительно пострадали из-за негерметичного контейнера, однако с грунтом «Луны-24» обращались достаточно аккуратно, изучая его в камере с инертным газом. В статье Майи Ахмановой, Бориса Дементьева и Михаила Маркова из Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского, опубликованной в 1978 году в журнале «Геохимия», было показано, что по данным спектроскопии доля воды в образце составила 0,1%. Журнал имел англоязычную версию, однако ни одной ссылки на нее на Западе так и не появилось.

«Конечно, самым интересным из того, что мы обнаружили, для меня была вода. Но поскольку точно утверждать, что эта вода — лунная, мы не могли, требовалось провести более широкие эксперименты, — рассказывал в интервью журналу „Детали мира“ в 2012 году один из авторов той статьи, сотрудник ФИАНа Борис Дементьев. — Образцы нам доставляла, конечно, не фельдъегерская служба и не на бронетранспортере, как многие думают. Были моменты, когда я брал их в ГЕОХИ и пешком приносил сюда… Естественно, вначале для меня это была большая ответственность, волнение, боязнь что-то случайно просыпать… Однако любопытство быстро проходило, когда работали с грунтом уже второй, третий раз».

«Три советские миссии по доставке лунного грунта с 1970 по 1976 год принесли в общей сложности 327 г образцов. В результате шести миссий Apollo в 1969–1972 годах было доставлено 381 700 г грунта и камней, — писал в октябре 2009 года профессор астрономии Колумбийского университета Арлин Кроттс. — К 1978 году широко распространилось мнение, согласно которому образцы Apollo практически не содержат воды, там ее не больше одной миллиардной, что на несколько порядков меньше, чем 1 000 000 частей на миллиард в случае „Луны-24“. Советские открытия были полностью проигнорированы. Я пытался найти ссылки, но ни один другой автор не цитировал их работы».

«Луна-24» и другие советские станции, как и американские «Аполлоны», были позже найдены и изучены на детальных снимках зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter начала 2010-х, заняв таким образом свое законное место в своеобразном лунном музее под открытым небом.

