Вспоминая Пёрл-Харбор

Нападение японской армии на Пёрл-Харбор — один из самых растиражированных эпизодов Второй мировой войны. С тех пор прошел 81 год. Годовщина вроде бы и не круглая, но уроки истории не меряются годовщинами. Уроки нужно учить каждый день. Итак…

26 ноября 1941 года с острова Итуруп (Курильские острова) в обстановке полной секретности японская эскадра отправилась в сторону Гавайев, чтобы нанести удар по Пёрл-Харбору, где базировался американский тихоокеанский флот. Вся остальная японская армия тоже была приведена в состояние боевой готовности. В это время кабинет министров возглавлял Хидэки Тодзио, которому хотелось заручиться полной поддержкой политической элиты. 29 ноября состоялось совещание восьми прежних премьер-министров, на котором трое из них выразили свои сомнения в целесообразности войны. В особенности усердствовал Вакацуки Рэйдзиро, который считал, что нельзя ввергать Японию в заведомо проигрышную войну только ради абстрактных идеалов. Тодзио отвечал, что уважающей себя стране без идеалов обойтись нельзя. В качестве идеала того времени выступало освобождение Азии от западных колонизаторов и создание там «зоны совместного процветания» под эгидой Японии.

8 декабря (в Японии уже настало восьмое число, а в Америке было только седьмое) японская армия нанесла удары сразу в нескольких направлениях: она оккупировала английские сеттльменты в Китае, десантировалась на британский Малайский полуостров, блокировала английскую военно-морскую базу в Гонконге, совершила воздушные налеты на авиабазы, расположенные на американских Филиппинах. Но самым резонансным оказалось нападение на Пёрл-Харбор, где японская военно-морская авиация уничтожила и вывела из строя несколько кораблей и несколько сотен самолетов. Именно Пёрл-Харбор стал главным символом начавшейся войны, хотя операции в английских владениях начались на час раньше.

Нападение на Пёрл-Харбор было блестяще проведенной военной операцией, которая на какое-то время парализовала американский флот. Япония потеряла всего 29 самолетов и 5 подводных лодок-малюток. Людские потери японцев составили 64 человека. Американские — около трех тысяч человек.

Получив известие об успешном налете на Пёрл-Харбор, император Сёва переоделся в военно-морскую форму и издал указ: «Мы, император великой Японии, принадлежащий к извечной и непрерываемой династии и управляющий милостью Неба, уведомляем тебя, верный, честный и смелый народ, что сим объявляем войну Америке и Англии… Пребывая в сени Наших божественных императорских предков, Мы верим в Наш верный, честный и смелый народ и желаем развития дел предков и быстрейшего избавления от причин бед с тем, чтобы в Восточной Азии установился вечный мир, а свет Империи сиял бы по-прежнему».

В комментариях к указу утверждалось: в результате происков Америки и Англии верхний порог японских вооруженных сил был установлен на более низком уровне, чем у этих стран. Кроме того, часто поминался и «оскорбительный» для Японии Иммиграционный акт 1924 года, ограничивший миграцию японцев в США. Стоит заметить, что права иностранцев в Японии были в то время сильно ограничены. Однако японские газеты были полны гневных стенаний по поводу того, что Запад «не уважает» Японию. Страстный публицист Токутоми Сохо писал о том, что на Японию возложена историческая миссия: разгромить англосаксов и стать светочем — сначала для Азии, а потом и для всего мира. И для этого есть все моральные основания, поскольку японские ценности предстают в следующем порядке: государство, семья, индивид. И насколько это правильнее, чем принятый порядок на Западе — индивид, семья, государство! В 1943 году Токутоми получил орден культуры.

Еще в 1937 году японская армия вторглась в Китай и прочно завязла там. Теперь она решилась объявить войну половине света. Гитлер от вступления Японии в мировую войну пришел в восторг и назвал японцев «благородным народом, обладающим историей, наполненной истиной и справедливостью». На самом деле Япония оказала нацистам медвежью услугу. Она выбила почву из-под ног американских изоляционистов, которые настаивали на том, что Европа должна разбираться со своими проблемами сама. Теперь же Конгресс единогласно проголосовал за вступление США в коалицию антигитлеровских государств. Что до Японии, то, несмотря на Тройственный пакт с Италией и Германией, в этой войне она фактически не имела союзников — воевала в одиночку, совместных операций с немецкой или же итальянской армией не проводилось. Не помогали они друг другу и оружием и военными материалами.

Япония начала войну против США, Великобритании и их союзников, будучи обреченной на поражение. Нападение на Пёрл-Харбор было блестящей военной операцией, но оно же явилась и свидетельством стратегического скудоумия. Население Японии было меньше американского в два раза. Территория — в 15 раз, ВНП — в 11,8, а доход на душу населения в Америке превышал японский в 18 раз. По выплавке чугуна и стали Америка опережала Японию в 12 раз, по тоннажу торгового флота — в пять, по производству самолетов — в пять, по добыче угля — в 9,3, по нефти — в 527 раз. За годы войны разрыв по основным экономическим и военным показателям стал еще больше.

В мире мало кто верил, что при колоссальной разнице экономических потенциалов завязнувшая в Китае Япония отважится открыть еще один фронт. Однако логика японской элиты оказалась совсем иной, соображения практического свойства играли в ней второстепенную роль. По большому счету своим главным ресурсом она считала людей и полагала, что их дух способен сотворить чудо в противостоянии с бездуховным Западом. В своей утопической политике японское правительство руководствовалось не статистикой, а совсем другими соображениями. Оно верило в свою собственную пропаганду: дух выше тела, японский дух выше духа любых других стран, а потому Японию ждет неминуемая победа.

Такамура Котаро, знаменитый поэт и председатель поэтической секции писательского Союза служения Японии, сочинял:

Запомните: месяц декабрь, восьмое число.

История мира начинает новый отсчет.

Власть англосаксов тает и тает —

Восточная Азия, суша и море.

Тает и тает крошечный остров

Japan, что лежит на востоке, за морем.

Держава Ниппон — снова держава богов

Во главе с божеством-государем.

Грабителей семя — Австралия, Америка, Англия —

Их мы власти лишаем.

Наша сила — в правде силу черпает.

Восточную Азию — ей же верните. Больше не надо.

Страны-соседи — от голода пухнут.

Когти и зубы врагов — вырвем с корнем.

Стар и млад, мужчина и женщина —

Встань, как один, силой военной налейся.

Будем сражаться — доколе страшный враг существует.

Запомним рубеж истории мира:

Месяц декабрь, восьмое число.

Увлеченность человеконенавистнической поэзией, использование стиха в качестве силы, преобразующей мир для установления «нового порядка», были универсальны для тоталитаризма того времени — будь то нацистская Германия, социалистический СССР или императорская Япония.

Наиболее реалистично мыслившие японские военные полагали, что страну ждет поражение, но ничего не могли поделать не только с экзальтированным народом, но и со своими собственными представлениями о должном. Адмирал Нагано говорил: Япония проиграет эту войну, однако если страна не станет воевать, она утратит свой «дух», а страна с такой потерей не имеет будущего. Историки обычно характеризуют подобный способ мышления как «авантюристический». И действительно: Япония проиграла эту войну с колоссальными потерями: три миллиона человек (около 4% населения). Потери же армии США — страны, которая несла основное бремя в войне с Японией, — составили 100 тыс. человек.

Японский дух парил высоко, солдаты мужественно умирали за родину и императора, специалисты разрабатывали новое сверхоружие. 3 ноября 1944 года был запущен первый боевой воздушный шар, имевший в диаметре 10 метров. К шару были прикреплены три бомбы: осколочная (15 кг) и две зажигательных (по 6 кг). Было изготовлено 10 тыс. таких воздушных шаров, сделанных из сверхпрочной японской бумаги ручной работы и склеенных при помощи экологически чистого желе из растения конняку. Предполагалось, что западное струйное течение донесет шары до Америки, где они упадут в произвольном порядке и причинят огромный ущерб. Считается, что около 10% шаров действительно долетели до Соединенных Штатов. Что до урона, который они нанесли, то погибло пять человек. Учительница и четверо ее учеников устроили в лесу пикник. Заметив застрявший в ветвях дерева воздушный шар, они из любопытства стали ощупывать его и погибли от взрыва.

Так закончилась одна из самых идиотических операций Второй мировой войны. Воздушные шары, замышляемые в качестве сверхоружия, оказались мыльным пузырем. Над этим грандиозным проектом в течение двух лет трудилось 60 тыс. человек. В это же время 150 тыс. американцев работали в рамках проекта «Манхэттен», который в самом скором времени привел к созданию атомной бомбы.

После войны все силы Японии были отданы экономическому строительству, то есть использовались не на разрушение, а на созидание. Перенаправив свои знания и энергию с производства военной продукции на производство продукции мирной, страна сумела осуществить то, что не сумела Япония военная: стать страной, в которой хорошо жить человеку, и тем самым заслужила уважение во всем мире. С 1960-х годов заговорили о японском «экономическом чуде». Но на самом деле никаких чудес японцы не совершали — они просто много и упорно работали над тем, чтобы сделать свою страну процветающей. Это потребовало времени, которое нация тратила на радикальное повышение образовательного уровня и развитие науки, чем в конечном счете и объясняются успехи страны. Самым важным из них является самая большая продолжительность жизни в мире.

Александр Мещеряков, профессор ИКВиА НИУ ВШЭ

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