Об Антарктиде — гномам

Поездка к самому холодному континенту Земли (см. trv-science.ru/2022/01/o-nachale-moej-pervoj-poezdki-v-antarktidu и trv-science.ru/2022/02/to-den-surka-to-den-pingvina) дала мне не только данные для научных исследований, впечатления, что называется, на всю жизнь, интересные знакомства, но и импульс начать просветительскую деятельность для школьников. Раньше я часто выступал с научно-популярными докладами для взрослой аудитории, но никогда — для детей. Не могу сказать, почему так происходило. Страх, неуверенность — это не мой случай. Просто не доходил до школ — и всё. Но в этом году ситуация изменилась. Я посетил несколько школ в Петрозаводске и Апатитах и хочу поделиться с читателями впечатлениями и, что уж скромничать, новым опытом.

Вместо «скучных» знаний

Предыстория следующая. Моя подруга работает в школе учителем начальных классов. Как-то раз она сказала, что иногда приводит к своим «гномам» (именно так она ласково называет своих ребятишек) разных интересных людей — музыкантов, строителей, таксистов. Ученых не было еще ни разу. Я сдуру сходу предложил свои услуги, хотя опыта выступлений перед детьми у меня не было. Подруга сказала: «Приходи». Это был второй класс средней школы № 20 Петрозаводска. Мою лекцию поставили ближе к обеду. Предварительно я попросил учителя рассказать детям что-нибудь об Антарктиде на уроках, которые стояли по расписанию раньше. Мне это нужно было для игры (о ней чуть позже) с глобусом, которую я придумал. В общем, дети оказались подготовлены, и урок прошел на ура1. Понравилось даже учителям, которые сидели на уроке, контролировали детей, периодически цокая на них, и тоже слушали об Антарктиде.

Следующим пунктом моей просветительской деятельности стало село Кончезеро в Карелии. В тамошней школе работает моя родная сестра, а в третьем классе учится мой племянник. Вот к племяннику в класс я и пошел с лекцией. Кстати, идея прийти в школу к сестре проскальзывала в наших с ней разговорах еще давно. Она учитель химии, а я занимаюсь геохимией, поэтому логично было бы прийти именно к ней на урок. Но вот что-то не складывалось. Пришло время закрыть этот гештальт. И я закрыл. Самым лучшим отзывом на мою лекцию были слова племянника: «Дядя Захар, давайте вы будете приходить к нам каждую неделю? А то уроки об окружающем мире обычно такие скучные…» В общем, и сельские «гномы» оценили мои старания, а я двинулся дальше — в Арктику.

На третий раз я пошел в школу, где учится мой сын. Это была гимназия № 1 города Апатиты в Мурманской области. Предварительно я спросил у сына, хочет ли он, чтобы я пришел к ним с лекцией. Я боялся, что он будет стесняться. Все-таки кроме знаний я несу школьникам представление об ученом в целом. И в моем лице они видят человека свободных взглядов (для справки: у меня мелированные волосы, три серьги в ушах и всевозможные браслеты на запястьях). Слава богу, сын был только рад моему приходу в их класс, и очередной урок прошел хорошо. Более того, в Апатитах меня уговорили провести три урока подряд, т. е. просветить сразу все четвертые классы гимназии, что я и сделал. Было тяжело, особенно моим связкам, но в целом я справился 2.

Не уронить планету

Методически я провел свой урок об Антарктиде во всех вышеперечисленных классах плюс-минус одинаково. У меня была заготовлена большая обзорная презентация об экспедиции, которую я показал весной для коллег-ученых3. Для детишек презентацию пришлось упрощать. Я убрал всю научную составляющую про отбор проб воды и донных отложений, про условия жизни на корабле и т. д., зато добавил больше фотографий и видео с пингвинами, морскими слонами и вертолетами и общей интересной информацией об Антарктиде. Например, о ее суровом климате, о странах, которые имеют представительства в Антарктике, и о том, какой теплой в отличие от дня сегодняшнего она была 150–300 млн лет назад.

В начале статьи я упомянул об игре с глобусом. Рассказываю. Глобус мне нужен, чтобы показать положение Антарктиды на нашей планете. Попутно я рассказываю ребятам о том, какие вообще есть континенты, сколько их, какой из них самый большой и самый маленький. Чуть-чуть касаюсь темы Мирового океана, говорю, что воды на нашей планете больше, чем суши, и логичнее было бы называть Землю вовсе не Землей, а Водой. Дети на этом месте всегда смеются. Наверняка кто-нибудь потом обязательно расскажет об этом приколе родителям. Значит, просвещение коснется и взрослых. Надеюсь, это так.

Дальше идет игра. Я предлагаю похулиганить (а дети это очень приветствуют!) и снимаю глобус с подставки. Начинается «урок физкультуры». Я кидаю глобус одному ребенку и прошу сказать его одно-два слова, которые приходят в голову при слове «Антарктида». Обычно ребята называли слова: снег, лед, холод, пингвины, медведи, ветер, айсберги. Заметили ошибку? Надеюсь, да. Самый распространенный миф об Антарктиде: якобы там живут белые медведи, соседствуя с пингвинами. В общем, обычно я играю с детьми примерно минуту-полторы, стараясь охватить где-то половину класса. Мне кажется, это хороший инструмент вовлечения детей сразу в процесс беседы. В некотором роде интерактив. Главное — кидать четко, чтобы никто (в том числе я сам) не уронил макет нашей планеты. Пока ни один глобус не пострадал. Правда, в Апатитах мне глобус кидать не дали, предложив вместо него резиновый мяч. Ну, мяч так мяч. Тем более, их глобус был довольно большим для моей игры, так что замена была подходящей.

После игры я запускаю презентацию. Показываю и рассказываю, в чем ребята были правы, в чем нет. Естественно, начинаю со злополучных медведей и на одном из слайдов акцентирую внимание на ареал их обитания (арктические районы США, Канады, Норвегии и России), а также ареал обитания пингвинов (запад Чили, южные районы ЮАР и Австралии, Новая Зеландия и, конечно, Антарктида). В дикой природе эти животные никогда не живут рядом. Кстати, читателям на заметку: загуглите логотип Ассоциации полярников России. На нем изображены пингвин и белый медведь, которые четко разведены — разделены жирными линиями синего и красного цвета. По-моему, благодаря этому логотипу легко запомнить, кто и где живет, и больше не стараться сблизить этих животных у себя в голове.

В разговоре о климате обязательно говорю о рекорде самой низкой температуры на Земле, который был зафиксирован 21 июля 1983 года на советской (ныне российской) станции Восток4. Обращаю внимание детей на том, что июль — самый холодный месяц в Антарктиде. Рассказываю, почему времена года в Южном и Северном полушарии «перепутаны» — поменяны местами — о вращении планеты вокруг Солнца, о наклоне орбиты и неравномерном нагреве Земли. Обязательно говорю, что хоть Антарктида и самый холодный континент, но и там бывает тепло, особенно летом. Например, на станции Беллинсгаузен в этом феврале температура достигала +8 °С, и я даже омыл ноги в Южном океане. За такую относительно теплую погоду в районе Беллинсгаузена некоторые полярники даже называют это место курортом по сравнению с другими полярными станциями.

Смешащей походкой…

Вообще, ведя такой урок-беседу со школьниками, нужно больше их о чем-то спрашивать. Вот хороший вариант: кому принадлежит Антарктида? Во всех классах ребята называли одно и тоже — Россию, США, реже Китай и даже Украину. Еще замечательный вариант: Антарктида принадлежит пингвинам. Но почти на каждом уроке был один или два верных ответа: никому. В соответствии с конвенцией (договором) об Антарктике, вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не относится ни к одному государству. Разрешена только научная деятельность. Наша страна ведет ее на семи полярных станциях. Всего их у разных стран мира около 90. Интересно, что больше всего станций организовала в Антарктиде Аргентина (14).

Ближе к середине моей беседы ребята начинали уставать. Не спасали даже интригующие вопросы. Наставало время удивлять шок-фактами об Антарктиде и включать мои видео с животными острова Кинг-Джордж, где я был в этом году на станции Беллинсгаузен.

Итак, поговорив с «гномами» чуть-чуть о климате Антарктиды, было бы упущением не сказать пару слов об Антарктическом ледяном щите. Он самый большой в мире и занимает почти всю (98%) территорию континента, местами достигая мощности 2,5 км. Однако существуют места в Антарктиде, где постоянный лед отсутствует. И вот первый шок-факт для школьников: среди вечного льда и снегов самого холодного континента планеты существуют оазисы. Только не пустынные, о которых знают почти все, а антарктические. Самый известный — оазис Бангера5, который расположен в восточной части континента. Несмотря на всю суровость местного климата, именно районы таких оазисов наиболее богаты флорой. В основном это мхи, лишайники и водоросли. Из цветковых растений в Антарктиде известны лишь два вида: колобантус кито (Colobanthus quitensis) из семейства гвоздичные и луговик антарктический (Deschampsia antarctica) из семейства злаков. Но больше всего удивляет детей (да и взрослых тоже), что в царстве снега и льда растут шляпочные грибы. Я лично видел их на острове Кинг-Джордж и сфотографировал.

Однако на что детям эти мои грибы и уже тем более какие-то колобантусы? Они ждут пингвинов. И, безусловно, дожидаются. Демонстрацию фауны Антарктиды, особенно если это кадры из личного архива, лучше оставлять под конец беседы. Первыми у меня обычно идут поморники и тюлени, однако практика показала, что они не вызывают столько эмоций, сколько главные хозяева Антарктиды (если помните, дети считают именно так). За время экспедиции мне удалось увидеть антарктического, субантарктического, императорского пингвинов и пингвина Адели. В районе станции Беллинсгаузен в основном можно встретить только первые два вида пингвинов, реже императорского. Детей очень забавляют отснятые мной материалы. Хотя в этом нет ничего удивительного: неуклюжая походка или целые массовые забеги маленьких пингвинчиков никого не оставят равнодушным. При просмотре моих роликов ребята не только смеются, но и спрашивают, близко ли можно подходить к пингвинам, можно ли их потрогать, можно ли покормить. По правилам к любым животным в Антарктиде нельзя подходить близко. Минимальное расстояние — пять метров. Следовательно, их нельзя трогать и кормить тоже запрещено. Не следует даже шуметь в присутствии антарктической живности. В 2007 году группа «Металлика», проводя свой уникальный концерт в Антарктиде, сделала мероприятие бесшумным. Музыка была живой, но слушать ее пришлось в наушниках, чтобы не беспокоить тяжелым роком представителей местной фауны.

Еще, как показал опыт, детям нравятся фото и видео со слонами. Только не африканскими или индийскими, а южными морскими слонами, которые обитают в районе острова Кинг-Джордж. Вот к ним-то точно не стоит подходить близко. Обычно они начинают рычать и фыркать на тебя уже за 10–20 м. Особенно активны в этом деле самки морских слонов. Самцы чуть более спокойны, хотя пасть у них такая, что в нее легко может поместиться голова взрослого человека. Когда я рассказываю об этом школьникам, то демонстрирую один из своих видео-хитов — зевающего самца морского слона, лежащего на берегу Южного океана. Такое видео получилось у меня совершенно случайно. Я просто снимал мирно дремлющее животное, а оно проснулось от шарканья моих сапог и показало все свои клыки, язык и глотку. Получилось видео не хуже кадров с бегающими пингвинами. Вот уж поистине — лови момент, особенно когда бываешь в таких труднодоступных местах, как Антарктида.

Сотни миллионов на руках

Несмотря на то, что во время своих бесед я практически не затрагиваю тему геологии самого холодного континента, в самом конце о ней таки приходится сказать пару слов. Причем виной тому, как ни странно, деревья. Конечно, не настоящие (сейчас их в Антарктиде нет), а каменные, хранящие память о лесах, бывших тут еще во времена существования на Земле суперконтинента Гондвана. Согласно современным данным, Антарктида отделилась от остальных континентов, уйдя в «самостоятельное плавание», где-то 40 млн лет назад, став тем участком суши, который мы знаем теперь. До этого территория современной Антарктиды была районом с теплым климатом 6. Вот об этом нам и говорят находки каменных деревьев, которые я демонстрирую детям во время лекции.

Феномен каменных деревьев связан с тем, что некогда живые растения оказывались погребенными под слоем осадочных пород или вулканического пепла. Там, в бескислородных условиях, деревья не гнили, замещая органическое вещество минералами, присутствующими в породах, сковавших растения. Этот процесс называется фоссилизацией, или окаменением. В случае с деревьями «работа» минералов была настолько «ювелирной», что на поперечных сколах образцов легко различимы годовые кольца. Причем кольца можно наблюдать не только на толстых стволах каменных деревьев, но и на небольших образцах, которые, по-видимому, ранее были ветвями.

Во время своего рассказа я даю детям подержать образцы каменных деревьев. Сами понимаете, все хотят прикоснуться к описанному мной геологическому чуду. Не каждый день тебе удается подержать вещь древнее всей человеческой цивилизации, мамонтов и даже некоторых динозавров. Исследования обугленных фрагментов древисины и листьев, найденных в современных отложениях, показывают, что возраст антарктических «лесов» может достигать 250 млн лет7. Схожие находки вообще не уникальны. Их можно обнаружить на всех континентах планеты. В США есть даже район с хорошо сохранившимся каменным лесом, уникальным геологическим памятником 8. В России каменные деревья тоже находили. Например, на Камчатке и в Ростовской области.

Одни плюсы

Проведя всего несколько бесед об Антарктиде со школьниками младших классов, я признал, что это занятие полезно не только для моих слушателей. Оно выгодно и для учителей. Моя сестра получила вполне реальную премию за то, что я просто провел один урок в их сельской школе. Надеюсь, другим учителям тоже достанутся похожие бонусы от моих визитов к детям. Ну и не менее важно, что я сам получаю от таких бесед удовлетворение, обогащаюсь новыми знаниями, ведь в процессе подготовки встречаю много новой информации и еще глубже осознаю и осмысляю свой личный антарктический опыт. Так и до обработки своих научных данных об озерах Антарктиды и их публикации в научных журналах дозрею быстрее.

Захар Слуковский, участник 67-й Российской Антарктической экспедиции ААНИИ,

зав. лаб. ИППЭС КНЦ РАН, ст. науч. сотр. ИГ КарНЦ РАН, канд. биол. наук

1 vk.com/public207837347?w=wall-207837347_499

2 vk.com/club194548470?w=wall-194548470_2678

3 Чернова Н. Озера Антарктики показали свое холодное дно // городская новостная газета «Дважды Два Апатиты» от 20 мая 2022 года.

4 aari.ru/ekspeditsii/rossiyskaya-antarkticheskaya-ekspeditsiya-(rae)/vostok

5 paleopolar.aari.ru/index.php/izmeneniya-urovnya-morya/antarktika/54-oazis-bangera/49-oazis-bangera.html

6 pnas.org/doi/10.1073/pnas.1321441111

7 episodes.org/journal/view.html?doi=10.18814/epiiugs/2011/v34i2/007

8 paleoflora.ru/location/North-America/usa/Petrified-Forest

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