ТрВ № 22 (366) за 2022 г.: За пределами Стандартной модели: суперсимметрия и суперпартнеры

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 366 от 15 ноября 2022 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

За пределами Стандартной модели

Беседа Бориса Штерна с директором Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Дмитрием Казаковым — стр. 1–3

Снимок туманности Конус, пульсары и черные дыры

Обзоры астроновостей от Алексея Кудря — стр. 3, 6

Международная конференция по многомировой интерпретации в Тель-Авиве

Репортаж писателя-фантаста Павла Амнуэля — стр. 4

Симбиоз серой цапли с московскими купальщиками

Рассказывает бёрдвотчер Антон Евсеев — стр. 5

Интеллектуальные игрушки smart toys и нетранзитивные шахматы

Обзор Homo ludens от Александра Поддьякова — стр. 10–11

Новая НФ-парадигма

Размышления Павла Амнуэля о путях развития фантастики и науки — стр. 12–13

Как Альберт Эйнштейн менял гражданство

Евгений Беркович о перипетиях в жизни великого физика — стр. 14–15

Судьба индейка, жизнь копейка, а также маршрутка и встречка

Очерк Ирины Фуфаевой в рубрике «Живой язык» — стр. 16

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