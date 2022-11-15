ТрВ № 22 (366) за 2022 г.: За пределами Стандартной модели: суперсимметрия и суперпартнеры

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 366 от 15 ноября 2022 года в PDF
Анонс номера
За пределами Стандартной модели
Беседа Бориса Штерна с директором Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Дмитрием Казаковым — стр. 1–3
Снимок туманности Конус, пульсары и черные дыры
Обзоры астроновостей от Алексея Кудря — стр. 3, 6
Международная конференция по многомировой интерпретации в Тель-Авиве
Репортаж писателя-фантаста Павла Амнуэля — стр. 4
Симбиоз серой цапли с московскими купальщиками
Рассказывает бёрдвотчер Антон Евсеев — стр. 5
Интеллектуальные игрушки smart toys и нетранзитивные шахматы
Обзор Homo ludens от Александра Поддьякова — стр. 10–11
Новая НФ-парадигма
Размышления Павла Амнуэля о путях развития фантастики и науки — стр. 12–13
Как Альберт Эйнштейн менял гражданство
Евгений Беркович о перипетиях в жизни великого физика — стр. 14–15
Судьба индейка, жизнь копейка, а также маршрутка и встречка
Очерк Ирины Фуфаевой в рубрике «Живой язык» — стр. 16