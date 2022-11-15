Очень Большой Телескоп показал поразительный снимок туманности Конус

Новое высококачественное изображение туманности Конус продемонстрировал Very Large Telescope (VLT).

Эта туманность — часть южного региона звездообразования под названием Скопление Снежинки, или NGC2264 (рассеянного звездного скопления, которое связано с туманностью в созвездии Единорога и находится от нас на расстоянии в 2500 световых лет).

Туманность получила свое наименование из-за сходства со столбом — это такой огромный конусоподобный столб из пыли и газа длиной в семь световых лет (10 угловых минут). Форма туманности — отличный пример развития гигантских молекулярных облаков, в которых происходит активное звездообразование и массивные новорожденные яркие голубые звезды внутри них испускают звездный ветер и интенсивное ультрафиолетовое излучение, вытесняя тем самым вещество из своих окрестностей. Затем эти массы газа и пыли сжимаются в плотные, темные и протяженные колоннообразные формации. Туманность была открыта в конце XVIII века астрономом Уильямом Гершелем.

Телескоп VLT, управляемый Европейской южной обсерваторией (ESO), расположен в пустыне Атакама на севере Чили. Изображение туманности Конус было опубликовано в честь 60-летия ESO1.

VLT оказал огромное влияние на наблюдательную астрономию. Это один из самых продуктивных наземных астрономических инструментов. Результаты, полученные VLT, дают в среднем более одной реферируемой научной публикации ежедневно. Появление VLT положило начало новой эпохе астрономических открытий, в которую было проведено несколько замечательных пионерских наблюдений: получено первое изображение экзопланеты2, впервые отслежено движение отдельных звезд вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути3, впервые наблюдалось послесвечение наиболее удаленного из известных гамма-всплесков4 .

Первые наблюдения на VLT были проведены в 1998 году. Сам инструмент состоит из четырех отдельных основных телескопов, каждый из которых имеет главное зеркало диаметром 8,2 м. Зеркала чаще задействованы по отдельности, но их можно использовать и вместе как интерферометр — для достижения очень высокого углового разрешения. Четыре основных оптических телескопа носят имена Antu, Kueyen, Melipal и Yepun — Солнце, Луна, Южный Крест и Сириус на языке местного индейского племени мапуче. Помимо основных телескопов применяются также четыре 1,8-метровых вспомогательных, разработанных для интерферометрии и поэтому используемых в основном для VLTI. Они установлены на гусеницах и могут перемещаться в 30 различных наблюдательных точках на платформе обсерватории, что позволяет изменять всю конфигурацию телескопов в соответствии с требованиями наблюдений.

Алексей Кудря

1 eso.org/public/russia/news/eso2215/

2 eso.org/public/russia/news/eso0428/

3 eso.org/public/russia/news/eso0846/

4 nasa.gov/mission_pages/swift/bursts/farthest_grb.html

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