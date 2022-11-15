Обзор GHRSS позволил обнаружить четыре новых пульсара

Астрономы сообщают об обнаружении четырех новых пульсаров с помощью радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в рамках исследования GMRT High Resolution Southern Sky (GHHRSS). Статья опубликована 29 октября в репозитории препринтов arXiv1.

Пульсары — это сильно намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, которые испускают направленные пучки когерентного радиоизлучения, генерируемые высокоэнергетическими частицами вблизи магнитных полюсов. Обычно их выдают короткие всплески радиоизлучения, однако некоторые из пульсаров наблюдаются также с помощью оптических, рентгеновских и гамма-телескопов. Теперь группа астрономов обнаружила четыре новых пульсара при помощи алгоритма быстрого суммирования (fast folding algorithm — FFA). FFA, основанный на свертывании временных рядов, обладает превосходной чувствительностью к поиску сигналов с длинными периодами и короткими рабочими циклами.

Новооткрытые пульсары обозначены как J1245-52, J1447-50, J1810-42 и J1936-30. Они имеют периоды вращения от 532,2 до 1675,8 мс, а меры дисперсии находятся в диапазоне от 42,2 до 107,8 пк/см3. Значения их потоков оценивались в пределах от 0,4 до 1,5 мЯн.

Было отмечено, что J1936-30 является обнуляющим (с провалами в излучении) пульсаром с узким рабочим циклом, с предельной долей обнуления около 90%. Обнуление импульса, которое относительно часто встречается у пульсаров, представляет собой явление, при котором энергия импульса внезапно падает до нуля или почти до нуля, а затем просто внезапно возвращается к своему нормальному состоянию.

В случае с J1936-30 астрономы обнаружили, что он регулярно обнуляется в эпоху открытия продолжительностью 10 минут. Последующие наблюдения этого пульсара в несколько эпох показали, что он показывает фазы всплесков (когда излучение наблюдается) и нулевые фазы (когда пульсар обнуляется и излучение не детектируется), длящиеся от нескольких минут до нескольких десятков минут.

Более того, оказалось, что J1245-52 и J1447-50 также принадлежат к числу пульсаров с наименьшим рабочим циклом из всей популяции. Исследователи отметили, что это открытие демонстрирует способность алгоритма FFA восстанавливать данные по пульсарам с малым рабочим циклом, которые могут быть пропущены при поиске периодичности с применением алгоритма быстрого преобразования Фурье (fast Fourier transform — FFT).

«Традиционный метод поиска, основанный на FFT, имеет предвзятость в отношении пульсаров с большим периодом и малым рабочим циклом, циклических пульсаров. Эта недостающая популяция может быть выявлена путем применения алгоритма FFA в основных обзорах пульсаров», — заключили авторы статьи.

Алексей Кудря

1 arxiv.org/abs/2210.16650

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