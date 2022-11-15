Симбиоз — удел бесстрашных

Как серая цапля вступила в симбиоз с купальщиками

Нельзя сказать, что в Москве невозможно увидеть серую цаплю (Ardea cinerea). Эти красивые и изящные птицы время от времени посещают столичные водоемы — чаще всего это происходит во второй половине лета. Более того, иногда серые цапли даже остаются в Москве на зиму. Например, в январе 2022 года я видел зимующую цаплю на Москве-реке в районе парка Коломенское (правда, возле другого берега, у слива водоочистительной станции). А годом ранее, в феврале 2021-го, еще одну серую цаплю видели возле реки Чурилихи в Кузьминках. И несмотря на сильные метели и морозы зимы 2020 года, эта цапля вполне успешно перезимовала и дождалась своих сородичей, которые в апреле вернулись из теплых краев.

Тем не менее сделать хорошую фотографию серой цапли в Москве достаточно сложно. Иногда для этого приходиться идти на такие хитрости, которым позавидовал бы сам Наполеон Бонапарт. Об одном таком хитром плане я рассказывал в своей книге «Птицы большого города». Вот как мне удалось сделать свою первую удачную фотографию серой цапли:

«Намного реже на московских водоемах можно увидеть серую цаплю. Дело в том, что эта крупная птица чрезвычайно пуглива, поэтому она не любит охотиться там, где ходят люди, ну а совсем безлюдных мест в большом городе мало. Однако они все-таки есть, и некоторые из них расположены недалеко от воды — например, Мнёвниковская пойма. Именно там мне и удалось в августе 2019 года сфотографировать серую цаплю с очень близкого расстояния. Впрочем, этому событию предшествовали годы долгой фотоохоты за этой осторожной красавицей.

Впервые я увидел цаплю в Мнёвниковской пойме еще летом 2018 года во время прогулки по Филёвской набережной — птица бродила по мелководью возле противоположного берега реки и что-то искала в воде. Однако в тот раз мне не удалось сфотографировать цаплю, поскольку тогда у меня еще не было длиннофокусного объектива, а с тем, который был, хорошего снимка не получилось бы. Через год, обзаведясь телеобъективом, я решил отыскать цаплю и снова несколько раз прогулялся по набережной, однако птицу не встретил. Решив, что, возможно, она кормится на Тереховском болоте, я поехал в Мнёвниковскую пойму и добрался до болота, хотя в тот год это было нелегко из-за сильных дождей в конце лета, которые превратили низинные участки поймы в одну сплошную лужу. Однако мне и тут не повезло — уже возле самого озера, расположенного в центре болота, я, пробираясь через тростники, не мог идти бесшумно. Шум колышущихся тростников (а также моих шагов по залитой водой луговине) напугал цаплю, которая взлетела еще до того, как я добрался до края озера, и при этом я не успел отследить, куда она села. Я немного побродил по окрестностям, но, видимо, птица улетела очень далеко, поскольку больше я ее не видел.

Весной 2019 года я несколько раз посещал Мнёвниковскую пойму, однако, поскольку в это время на Чаячьем острове на гнёздах сидели озерные чайки, то подходить к озеру Тереховского болота было бессмысленно — чайки сразу же оповестили бы всех обитателей о том, что через тростники к ним кто-то приближается. В конце июня, когда птенцы чаек уже покинули гнёзда, я решил подобраться к болоту другим путем, пройдя к нему не от берега Москвы-реки, а со стороны улицы Нижние Мнёвники. Однако и в этот раз у меня ничего не вышло: перед болотом с той стороны был совершенно открытый участок луга с невысокой травой, и, когда я шел по нему, цапли (их было две) увидели меня и взлетели, причем я опять не успел отследить их перемещение.

Следующую попытку я предпринял в августе того же года, решив все-таки подбираться к болоту со стороны Москвы-реки. В тот год начало лета было сухим, поэтому на луговинах возле болота не было воды, что увеличивало мои шансы подойти к озеру бесшумно. Когда я добрался до тростников и они привычно зашуршали, то я увидел, как с озера взлетели четыре цапли. Однако, к счастью, они сели снова на то же самое озеро, поэтому шанс застать их там у меня был. Но как подобраться к берегу озера? Если я пойду через тростники, то птицы услышат меня и улетят!

Оглядевшись, я подумал, что, возможно, оптимальным вариантом будет следующий: нужно обойти тростники слева, дойти до поросшего деревьями и кустами холма, который находится рядом с озером, и, прячась за кустами, подойти к самому берегу. В итоге так я и сделал, хотя на этот маршрут у меня ушло почти в два раза больше времени. Выйдя под прикрытием кустов к берегу, я увидел, что все четыре цапли были на озере, причем одна из них стояла совсем близко (фото 1). Я нашел просвет между ветками куста и сделал несколько снимков, причем птица даже не пошевелилась: видимо, звук работающего затвора фотоаппарата ее не пугал. Потом я решил сменить позицию и тут, сделав неловкое движение, задел ветки куста. Этот шум напугал цапель, и они взлетели, хотя та, которую я фотографировали, оставалась на болоте дольше всех, что дало мне возможность сделать еще несколько снимков. В этот раз я видел, куда перелетели цапли — они сели на мелководную протоку рядом с озером. Подобравшись к ним по холму, я сделал еще несколько фотографий, после чего удалился, чтобы дать птицам возможность нормально поесть.

Разбирая дома фотографии, я обнаружил, что у двух птиц есть темные косицы на голове, а у двух их нет. Это означало, что две цапли из четырех (те, что без косиц) были молодыми — скорее всего, они вылупились из яйца в этом году. Получается, на озеро прилетала взрослая пара цапель со своими двумя подросшими детьми. Но где же эта молодежь появилась на свет? Устраивали взрослые цапли гнездо в пределах МКАД или все-таки гнездились в Подмосковье (или в «замкадовых» районах столицы)?

Обычно гнездо серой цапли обнаружить не так-то и сложно, поскольку эти птицы строят крупные гнёзда на высоких деревьях — поэтому их видно издалека. В Мнёвниковской пойме гнезда я так и не обнаружил, хотя внимательно осмотрел все высокие деревья. Значит, цапли в тот год гнездились в другом месте, а на Тереховское болото прилетали только покормиться. Чуть позже коллеги сообщили, что кто-то из них видел старое гнездо цапли чуть севернее, на берегу реки Сходни в районе улицы Василия Петушкова. Поэтому не исключено, что и в 2019 году цапли вывели птенцов именно там — эти птицы часто пользуются повторно своими старыми гнездами» 1.

С тех пор я сделал много фотографий серой цапли. Я снимал этих птиц на Царицынских прудах, на Москве-реке в районе парка «Коломенское» и Серебряного бора, в подмосковных Бисеровском и Лотошинском рыбхозах, а также в заповеднике «Черные Земли». Однако мне очень редко удавалось приблизиться к этим птицам хотя бы на то же расстояние, которое было между мной и цаплей на Тереховском болоте. В большинстве случаев они улетали уже тогда, когда я подходил на 200 метров. Поэтому, когда в августе этого года я узнал от своего коллеги Алексея Пескова о том, что в Сходненском Ковше поселилась серая цапля, которая подпускает на 30 метров, то сразу же решил съездить туда и сделать хорошие фотографии этой птицы.

Итак, 14 августа я, упаковав фототехнику, отправился в Сходненский Ковш — очень красивое место на северо-западе Москвы, представляющее собой участок поймы реки Сходня. Это огромное углубление с оползневым рельефом, которое, по мнению геологов, образовалось после окончания последнего ледникового периода. В то время река Сходня была куда более полноводной и ее воды текли у верхней кромки нынешнего Ковша. Однако постепенно русло реки углублялось, отступая в южном направлении под давлением коренных пород, и в конце концов сильно обмелевшая река оказалась на самом дне сделанной ею же промоины.

Приехав на место, я спустился в Ковш с юго-восточной стороны и пошел вдоль реки по северному берегу к «заливу». В этом месте Сходня резко изгибается, образуя при этом небольшую мелководную старицу. Именно в этом заливе мои коллеги и фотографировали цаплю.

Дойдя до залива, я прежде всего увидел много купающихся, причем некоторые из них не только плескались в воде сами, но и купали там своих собак. Посмотрев на весь этот праздник жизни, я подумал, что, видимо, цаплю я здесь не встречу — с чего бы ей находиться в столь шумном и людном месте? Однако, приглядевшись к зарослям тростников на берегу залива, я увидел птицу — она неторопливо вышагивала вдоль берега, время от времени останавливаясь и присматриваясь. Я начал фотографировать ее, как вдруг неожиданно птица взлетела. Позже выяснилось, что в это время на другой стороне к воде подошел рыбак, именно он и спугнул птицу.

Цапля сделала несколько кругов над заливом, а потом улетела в лес и пропала. Я же, сначала обидевшись на рыбака за то, что тот спугнул ту самую цаплю, за которой я ехал через весь город, понял затем, что неуклюжий любитель рыбалки на самом деле оказал мне большую услугу. Наблюдая за ним, я увидел, что с той стороны к берегу тоже можно подойти, ведь прежде я этого не знал и вообще никогда не был на южном берегу Сходни. Я дошел до моста, перешел реку и направился к тому месту, где прежде была цапля. По дороге я встретился с тем самым рыбаком и узнал, что она сидит на дереве совсем рядом и, видимо, скоро вернется на прежнее место.

Придя на место, я никого на реке не обнаружил, однако вскоре цапля появилась, прилетев откуда-то из леса. Сначала она просто прогуливалась взад и вперед (фото 2), потом поймала небольшого окуня и с удовольствием пообедала. Я снимал эту удивительную птицу более трех часов, и всё это время мое присутствие ее никак не смущало, хотя я совсем не прятался, стоял открыто, а расстояние между нами было примерно 20–30 метров. Иногда она улетала и садилась на ветку сухого дерева, стоявшего прямо на берегу залива, где чистилась, отдыхала и довольно поскрипывала (голос серой цапли очень похож на скрип несмазанных дверных петель). Однако, когда какой-то купальщик, решив сфотографировать птицу на смартфон, стал подходить к ней, она не выдержала такой фамильярности и, когда он подошел на десять метров, взлетела и скрылась в лесу. Так я выяснил «дистанцию доверия» (минимальное расстояние, на которое животное подпускает человека) этой серой цапли — и меня поразило то, насколько она оказалась короткой! Поскольку цапля долго не возвращалась, через некоторое время я ушел из Ковша.

В следующий раз я приехал в Ковш 28 августа с двумя своими коллегами, Машей Мельниковой и Андреем Чемодановым, которым я собирался показать эту необычную цаплю. И всё повторилось почти точь-в-точь — цапля опять гуляла прямо перед нами, а временами садилась отдыхать на свое любимое сухое дерево (фото 3). День был очень жаркий, поэтому, когда птица сидела на ветке, она широко раскрывала клюв. Так цапля охлаждалась — птицы ведь не потеют (у них нет потовых желёз), а их перья являются надежным теплоизолятором, что в жаркую погоду способствует перегреву. Поэтому одним из немногих мест на их теле, через которые возможен отток тепла, является ротовая полость.

Через некоторое время мы перешли на другой берег Сходни, и тут нам посчастливилось запечатлеть эпохальную охоту цапли, во время которой она поймала небольшую щуку (фото 4). Интересно, что это произошло тогда, когда в реке было достаточно много купальщиков. Но цаплю совсем не пугал производимый ими шум. И даже к купающимся собакам она была весьма равнодушна. Скажу честно, я первый раз вижу, чтобы цапля так спокойно относилась к подобной суете, происходившей прямо у нее под клювом! Однако почему же такое возможно? Ведь, как я уже писал выше, серые цапли — очень осторожные и пугливые птицы.

И только когда мы возвращались, я, вспоминая то, чему только что был свидетелем, нашел возможный ответ на этот вопрос. Не исключено, что между купальщиками и цаплей существует некий симбиоз. Купальщики пугают рыбу в реке, поэтому она уходит из основного русла в залив, где цапля на нее и охотится. Само же наличие цапли привлекает купальщиков именно в это место. Сам залив купальщиков не интересует, поскольку там очень мелко и грязно. Цаплю же, в свою очередь, не интересует река, поскольку там ловить рыбу намного труднее из-за глубины и течения.

Впрочем, нельзя исключать и того, что эта конкретная цапля — чрезвычайно смелая птица. Возможно, она была такой с самого рождения, а может быть, эта черта ее поведения сформировалось с учетом ее предыдущего жизненного опыта. Может быть, она прежде жила в таком месте, где люди и собаки не обижают птиц, поэтому-то она не смотрела на них как на источник опасности. Коллеги говорили мне, что в Японии и некоторых странах Западной Европы цапли совершенно не боятся людей и позволяют им подходить почти вплотную. Конечно, вряд ли эта цапля прилетела в Сходненский Ковш прямо из этих мест, но ведь и России вполне возможен такой населенный пункт, где отношение цапель к людям и собакам весьма спокойное.

Как бы то ни было, совершенно очевидно, что если бы цапля была трусливой, симбиоз между нею и купальщиками не сформировался бы. Не исключено, что среди живых существ, пытавшихся в процессе эволюции вступить в симбиотические отношения с представителем другого вида, это получалось только у тех, кто был храбрее, чем сородичи. Значит, симбиоз — это удел бесстрашных! 2

Антон Евсеев

Фото автора

1 Цит. по Евсеев А. В. Птицы большого города. Пособие для бёрдвотчеров. — М.: Проспект, 2022, сс. 160–161.

2 См. также в ТрВ-Наука: Евсеев А. Как гага c гагарой в Москве гостили (№ 336 от 24.08.2021);

Горлицы летят на север (№ 362 от 20.09.2022).

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