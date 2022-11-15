Симбиоз — удел бесстрашных

15.11.2022 / № 366 / с. 5 /  Антон Евсеев /  Всё живое /  Комментариев нет

Как серая цапля вступила в симбиоз с купальщиками

Антон Евсеев
Антон Евсеев

Нельзя сказать, что в Москве невозможно увидеть серую цаплю (Ardea cinerea). Эти красивые и изящные птицы время от времени посещают столичные водоемы — чаще всего это происходит во второй половине лета. Более того, иногда серые цапли даже остаются в Москве на зиму. Например, в январе 2022 года я видел зимующую цаплю на Москве-реке в районе парка Коломенское (правда, возле другого берега, у слива водоочистительной станции). А годом ранее, в феврале 2021-го, еще одну серую цаплю видели возле реки Чурилихи в Кузьминках. И несмотря на сильные метели и морозы зимы 2020 года, эта цапля вполне успешно перезимовала и дождалась своих сородичей, которые в апреле вернулись из теплых краев.

Тем не менее сделать хорошую фотографию серой цапли в Москве достаточно сложно. Иногда для этого приходиться идти на такие хитрости, которым позавидовал бы сам Наполеон Бонапарт. Об одном таком хитром плане я рассказывал в своей книге «Птицы большого города». Вот как мне удалось сделать свою первую удачную фотографию серой цапли:

«Намного реже на московских водоемах можно увидеть серую цаплю. Дело в том, что эта крупная птица чрезвычайно пуглива, поэтому она не любит охотиться там, где ходят люди, ну а совсем безлюдных мест в большом городе мало. Однако они все-таки есть, и некоторые из них расположены недалеко от воды — например, Мнёвниковская пойма. Именно там мне и удалось в августе 2019 года сфотографировать серую цаплю с очень близкого расстояния. Впрочем, этому событию предшествовали годы долгой фотоохоты за этой осторожной красавицей.

Впервые я увидел цаплю в Мнёвниковской пойме еще летом 2018 года во время прогулки по Филёвской набережной — птица бродила по мелководью возле противоположного берега реки и что-то искала в воде. Однако в тот раз мне не удалось сфотографировать цаплю, поскольку тогда у меня еще не было длиннофокусного объектива, а с тем, который был, хорошего снимка не получилось бы. Через год, обзаведясь телеобъективом, я решил отыскать цаплю и снова несколько раз прогулялся по набережной, однако птицу не встретил. Решив, что, возможно, она кормится на Тереховском болоте, я поехал в Мнёвниковскую пойму и добрался до болота, хотя в тот год это было нелегко из-за сильных дождей в конце лета, которые превратили низинные участки поймы в одну сплошную лужу. Однако мне и тут не повезло — уже возле самого озера, расположенного в центре болота, я, пробираясь через тростники, не мог идти бесшумно. Шум колышущихся тростников (а также моих шагов по залитой водой луговине) напугал цаплю, которая взлетела еще до того, как я добрался до края озера, и при этом я не успел отследить, куда она села. Я немного побродил по окрестностям, но, видимо, птица улетела очень далеко, поскольку больше я ее не видел.

Весной 2019 года я несколько раз посещал Мнёвниковскую пойму, однако, поскольку в это время на Чаячьем острове на гнёздах сидели озерные чайки, то подходить к озеру Тереховского болота было бессмысленно — чайки сразу же оповестили бы всех обитателей о том, что через тростники к ним кто-то приближается. В конце июня, когда птенцы чаек уже покинули гнёзда, я решил подобраться к болоту другим путем, пройдя к нему не от берега Москвы-реки, а со стороны улицы Нижние Мнёвники. Однако и в этот раз у меня ничего не вышло: перед болотом с той стороны был совершенно открытый участок луга с невысокой травой, и, когда я шел по нему, цапли (их было две) увидели меня и взлетели, причем я опять не успел отследить их перемещение.

Следующую попытку я предпринял в августе того же года, решив все-таки подбираться к болоту со стороны Москвы-реки. В тот год начало лета было сухим, поэтому на луговинах возле болота не было воды, что увеличивало мои шансы подойти к озеру бесшумно. Когда я добрался до тростников и они привычно зашуршали, то я увидел, как с озера взлетели четыре цапли. Однако, к счастью, они сели снова на то же самое озеро, поэтому шанс застать их там у меня был. Но как подобраться к берегу озера? Если я пойду через тростники, то птицы услышат меня и улетят!

Фото 1. Серая цапля на Тереховском болоте
Фото 1. Серая цапля на Тереховском болоте

Оглядевшись, я подумал, что, возможно, оптимальным вариантом будет следующий: нужно обойти тростники слева, дойти до поросшего деревьями и кустами холма, который находится рядом с озером, и, прячась за кустами, подойти к самому берегу. В итоге так я и сделал, хотя на этот маршрут у меня ушло почти в два раза больше времени. Выйдя под прикрытием кустов к берегу, я увидел, что все четыре цапли были на озере, причем одна из них стояла совсем близко (фото 1). Я нашел просвет между ветками куста и сделал несколько снимков, причем птица даже не пошевелилась: видимо, звук работающего затвора фотоаппарата ее не пугал. Потом я решил сменить позицию и тут, сделав неловкое движение, задел ветки куста. Этот шум напугал цапель, и они взлетели, хотя та, которую я фотографировали, оставалась на болоте дольше всех, что дало мне возможность сделать еще несколько снимков. В этот раз я видел, куда перелетели цапли — они сели на мелководную протоку рядом с озером. Подобравшись к ним по холму, я сделал еще несколько фотографий, после чего удалился, чтобы дать птицам возможность нормально поесть.

Разбирая дома фотографии, я обнаружил, что у двух птиц есть темные косицы на голове, а у двух их нет. Это означало, что две цапли из четырех (те, что без косиц) были молодыми — скорее всего, они вылупились из яйца в этом году. Получается, на озеро прилетала взрослая пара цапель со своими двумя подросшими детьми. Но где же эта молодежь появилась на свет? Устраивали взрослые цапли гнездо в пределах МКАД или все-таки гнездились в Подмосковье (или в «замкадовых» районах столицы)?

Обычно гнездо серой цапли обнаружить не так-то и сложно, поскольку эти птицы строят крупные гнёзда на высоких деревьях — поэтому их видно издалека. В Мнёвниковской пойме гнезда я так и не обнаружил, хотя внимательно осмотрел все высокие деревья. Значит, цапли в тот год гнездились в другом месте, а на Тереховское болото прилетали только покормиться. Чуть позже коллеги сообщили, что кто-то из них видел старое гнездо цапли чуть севернее, на берегу реки Сходни в районе улицы Василия Петушкова. Поэтому не исключено, что и в 2019 году цапли вывели птенцов именно там — эти птицы часто пользуются повторно своими старыми гнездами» 1.

С тех пор я сделал много фотографий серой цапли. Я снимал этих птиц на Царицынских прудах, на Москве-реке в районе парка «Коломенское» и Серебряного бора, в подмосковных Бисеровском и Лотошинском рыбхозах, а также в заповеднике «Черные Земли». Однако мне очень редко удавалось приблизиться к этим птицам хотя бы на то же расстояние, которое было между мной и цаплей на Тереховском болоте. В большинстве случаев они улетали уже тогда, когда я подходил на 200 метров. Поэтому, когда в августе этого года я узнал от своего коллеги Алексея Пескова о том, что в Сходненском Ковше поселилась серая цапля, которая подпускает на 30 метров, то сразу же решил съездить туда и сделать хорошие фотографии этой птицы.

Итак, 14 августа я, упаковав фототехнику, отправился в Сходненский Ковш — очень красивое место на северо-западе Москвы, представляющее собой участок поймы реки Сходня. Это огромное углубление с оползневым рельефом, которое, по мнению геологов, образовалось после окончания последнего ледникового периода. В то время река Сходня была куда более полноводной и ее воды текли у верхней кромки нынешнего Ковша. Однако постепенно русло реки углублялось, отступая в южном направлении под давлением коренных пород, и в конце концов сильно обмелевшая река оказалась на самом дне сделанной ею же промоины.

Приехав на место, я спустился в Ковш с юго-восточной стороны и пошел вдоль реки по северному берегу к «заливу». В этом месте Сходня резко изгибается, образуя при этом небольшую мелководную старицу. Именно в этом заливе мои коллеги и фотографировали цаплю.

Дойдя до залива, я прежде всего увидел много купающихся, причем некоторые из них не только плескались в воде сами, но и купали там своих собак. Посмотрев на весь этот праздник жизни, я подумал, что, видимо, цаплю я здесь не встречу — с чего бы ей находиться в столь шумном и людном месте? Однако, приглядевшись к зарослям тростников на берегу залива, я увидел птицу — она неторопливо вышагивала вдоль берега, время от времени останавливаясь и присматриваясь. Я начал фотографировать ее, как вдруг неожиданно птица взлетела. Позже выяснилось, что в это время на другой стороне к воде подошел рыбак, именно он и спугнул птицу.

Цапля сделала несколько кругов над заливом, а потом улетела в лес и пропала. Я же, сначала обидевшись на рыбака за то, что тот спугнул ту самую цаплю, за которой я ехал через весь город, понял затем, что неуклюжий любитель рыбалки на самом деле оказал мне большую услугу. Наблюдая за ним, я увидел, что с той стороны к берегу тоже можно подойти, ведь прежде я этого не знал и вообще никогда не был на южном берегу Сходни. Я дошел до моста, перешел реку и направился к тому месту, где прежде была цапля. По дороге я встретился с тем самым рыбаком и узнал, что она сидит на дереве совсем рядом и, видимо, скоро вернется на прежнее место.

Фото 2. Серая цапля в заливе Сходни
Фото 2. Серая цапля в заливе Сходни

Придя на место, я никого на реке не обнаружил, однако вскоре цапля появилась, прилетев откуда-то из леса. Сначала она просто прогуливалась взад и вперед (фото 2), потом поймала небольшого окуня и с удовольствием пообедала. Я снимал эту удивительную птицу более трех часов, и всё это время мое присутствие ее никак не смущало, хотя я совсем не прятался, стоял открыто, а расстояние между нами было примерно 20–30 метров. Иногда она улетала и садилась на ветку сухого дерева, стоявшего прямо на берегу залива, где чистилась, отдыхала и довольно поскрипывала (голос серой цапли очень похож на скрип несмазанных дверных петель). Однако, когда какой-то купальщик, решив сфотографировать птицу на смартфон, стал подходить к ней, она не выдержала такой фамильярности и, когда он подошел на десять метров, взлетела и скрылась в лесу. Так я выяснил «дистанцию доверия» (минимальное расстояние, на которое животное подпускает человека) этой серой цапли — и меня поразило то, насколько она оказалась короткой! Поскольку цапля долго не возвращалась, через некоторое время я ушел из Ковша.

Фото 3. Серая цапля отдыхает на ветке дерева
Фото 3. Серая цапля отдыхает на ветке дерева

В следующий раз я приехал в Ковш 28 августа с двумя своими коллегами, Машей Мельниковой и Андреем Чемодановым, которым я собирался показать эту необычную цаплю. И всё повторилось почти точь-в-точь — цапля опять гуляла прямо перед нами, а временами садилась отдыхать на свое любимое сухое дерево (фото 3). День был очень жаркий, поэтому, когда птица сидела на ветке, она широко раскрывала клюв. Так цапля охлаждалась — птицы ведь не потеют (у них нет потовых желёз), а их перья являются надежным теплоизолятором, что в жаркую погоду способствует перегреву. Поэтому одним из немногих мест на их теле, через которые возможен отток тепла, является ротовая полость.

Фото 4. Серая цапля поймала щуку
Фото 4. Серая цапля поймала щуку

Через некоторое время мы перешли на другой берег Сходни, и тут нам посчастливилось запечатлеть эпохальную охоту цапли, во время которой она поймала небольшую щуку (фото 4). Интересно, что это произошло тогда, когда в реке было достаточно много купальщиков. Но цаплю совсем не пугал производимый ими шум. И даже к купающимся собакам она была весьма равнодушна. Скажу честно, я первый раз вижу, чтобы цапля так спокойно относилась к подобной суете, происходившей прямо у нее под клювом! Однако почему же такое возможно? Ведь, как я уже писал выше, серые цапли — очень осторожные и пугливые птицы.

И только когда мы возвращались, я, вспоминая то, чему только что был свидетелем, нашел возможный ответ на этот вопрос. Не исключено, что между купальщиками и цаплей существует некий симбиоз. Купальщики пугают рыбу в реке, поэтому она уходит из основного русла в залив, где цапля на нее и охотится. Само же наличие цапли привлекает купальщиков именно в это место. Сам залив купальщиков не интересует, поскольку там очень мелко и грязно. Цаплю же, в свою очередь, не интересует река, поскольку там ловить рыбу намного труднее из-за глубины и течения.

Впрочем, нельзя исключать и того, что эта конкретная цапля — чрезвычайно смелая птица. Возможно, она была такой с самого рождения, а может быть, эта черта ее поведения сформировалось с учетом ее предыдущего жизненного опыта. Может быть, она прежде жила в таком месте, где люди и собаки не обижают птиц, поэтому-то она не смотрела на них как на источник опасности. Коллеги говорили мне, что в Японии и некоторых странах Западной Европы цапли совершенно не боятся людей и позволяют им подходить почти вплотную. Конечно, вряд ли эта цапля прилетела в Сходненский Ковш прямо из этих мест, но ведь и России вполне возможен такой населенный пункт, где отношение цапель к людям и собакам весьма спокойное.

Как бы то ни было, совершенно очевидно, что если бы цапля была трусливой, симбиоз между нею и купальщиками не сформировался бы. Не исключено, что среди живых существ, пытавшихся в процессе эволюции вступить в симбиотические отношения с представителем другого вида, это получалось только у тех, кто был храбрее, чем сородичи. Значит, симбиоз — это удел бесстрашных! 2

Антон Евсеев

Фото автора

1 Цит. по Евсеев А. В. Птицы большого города. Пособие для бёрдвотчеров. — М.: Проспект, 2022, сс. 160–161.

2 См. также в ТрВ-Наука: Евсеев А. Как гага c гагарой в Москве гостили (№ 336 от 24.08.2021);
Горлицы летят на север (№ 362 от 20.09.2022).

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