Горлицы летят на север

Практически каждый орнитолог мечтает найти и описать новый вид птиц. Запросы бёрдвотчера куда более скромные. Он понимает, что обнаружение нового вида в такой хорошо изученной группе позвоночных, какими являются птицы, — дело весьма непростое, на это нужно потратить очень много времени. А так как бёрдвотчер — это любитель, а не профессионал, то совершенно очевидно, что этого времени у него нет, ведь наблюдать за птицами он ходит в свободное от основной работы время. Поэтому чаще всего бёрдвотчер мечтает обнаружить не новый вид птиц вообще, а вид, не встречавшийся до этого на определенный территории (или встречающийся там крайне редко). Об этом он с гордостью сообщит своим знакомым орнитологам (которые поблагодарят его в какой-нибудь своей статье, посвященной видовому разнообразию птиц в конкретной местности), а также напишет о том, какой он молодец, на странице какого-нибудь бёрдвотчерского сообщества (например, в группу «Большой год» в соцсетях).

Проблема заключается лишь в том, что запланировать встречу с новым для данной местности видом тоже весьма непросто. Птицы ведь не имеют привычки сообщать бёрдвотчерам о своих планах, расписании пролетов и местах, где они захотят остановиться. Поэтому встреча с представителем нового для местности вида (таких принято называть залётными — в противоположность гнездящимся) может произойти лишь при удачном стечении обстоятельств — если бёрдвотчер и птица окажутся в одном месте в одно время.

И вот летом этого года подобное удачное стечение обстоятельств произошло во время моей поездки в заповедник «Черные Земли»…

Впрочем, перед тем, как я перейду к рассказу о своей встрече с редким залётным видом, наверное, следует поговорить о том, как так получается, что птицы залетают в те места, где их раньше не было. Чаще всего это случается во время весенних и осенних миграций, которые, как мы знаем, совсем не похожи на авиарейсы. У летящих на юг или на север птиц нет ни четкого расписания перелетов, ни метеосводок, которые помогли бы им лучше спланировать время, ни карты, на которую нанесен маршрут. Они, конечно же, помнят, в каких местах останавливались в прошлый раз (и где отдых прошел успешно), и летят именно туда, однако им не всегда удается достичь этих мест. Внезапный сильный ветер, атака хищника, охотники или браконьеры — всё это может напугать птиц и заставить отклониться от привычного маршрута. В результате они прилетают в совсем другие места — к своему великому удивлению и к радости местных бёрдвотчеров. И если эти места им понравятся, то гости могут задержаться в них надолго — именно так поступили гага-гребену́шка (Somateria spectabilis) и чернозобая гагара (Gavia arctica) после своего неожиданного прибытия в Москву в 2020 и 2021 годах. (Подробнее об этом можно прочесть в моей статье «Как гага с гагарой в Москве гостили»1.)

Однако случайные залеты бывают и во время летних и зимних кочевок. В этом случае птица с самого начала не перемещается в какую-то конкретную точку, а ищет место, где бы она с пользой и радостью смогла бы провести не очень благоприятное для нее время года. И иногда эти поиски заводят пернатого путешественника очень далеко. Например, с Аляски на остров Ратманова — как это случилось с охристым колибри (Selasphorus rufus) в 1976 году (впрочем, ему, несомненно, помог сильный ветер, дующий над Беринговым проливом). Или с севера Финляндии в Центральную Россию — именно такой путь (судя по данным кольца на лапке) проделала несколько лет назад отважный воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). Бывает и так, что новое место настолько понравится пернатому путешественнику, что он возвращается туда каждый год и в какой-то момент (если за ним последует его сородич противоположного пола) сможет даже загнездиться там. Именно так в большинстве случаев и происходит расширение ареала многих кочующих птиц. В том числе и представителей семейства голубиные (Columbidae), о которых я и хочу рассказать.

Итак, в начале лета 2022 года мне неожиданно выпала счастливая возможность посетить заповедник «Черные Земли», который находится в республике Калмыкия. Вместе со своими друзьями, Андреем и Наташей Есиповичами, я выехал из Москвы 25 июня, и уже на следующий день мы прибыли на кордон «Озёрный», который расположен среди бескрайних степей недалеко от Меклетинских озер. Как только я увидел огороженную территорию этого кордона, на которой были два жилища, по внешнему виду напоминающие традиционные калмыцкие кибитки, а напротив них — пристройку с кухней и душем (фото 1), мне сразу вспомнились строчки из главы «Бакланы, вороны и сомы» книги «Даррелл в России», которую я прочитал практически накануне: «…Для нашего удобства в степи соорудили настоящую мини-деревню! Здесь была отлично оборудованная кухня, огромная палатка-спальня для команды, две большие кибитки — одна была отведена под столовую, в другой разместилась наша с Ли спальня, она же гостиная, — души, туалеты и все остальные удобства, включая уличное освещение, которое питалось от гигантского генератора…»2

Облик кордона почти идеально подходил под описания лагеря Джеральда Даррелла, в котором его принимали в Калмыкии в 1985 году, когда великий натуралист со своей супругой и командой телевизионщиков с BBC приехал в Советский Союз для того, чтобы снять научно-популярный фильм об охране природы в СССР. В Калмыкию Даррелл и его спутники приехали для того, чтобы создать фильм про сайгаков (Saiga tatarica). Но вот что удивительно: мы начали свое путешествие именно с посещения «Озёрного» тоже именно потому, что хотели сфотографировать сайгаков! Неужели мы будем жить в том самом месте, где когда-то останавливался сам Джеральд Даррелл?

Воодушевленные таким началом путешествия, мы посвятили весь вечер 26 июня поискам мест, удобных для завтрашней съемки. Потом мы переночевали в одной из кибиток и утром, позавтракав, стали собираться на фотоохоту. Пока Андрей грузил вещи в машину, я решил прогуляться по двору. Фотоаппарат был при мне, поскольку я хотел проверить, правильно ли подобрал все настройки для предстоящий съемки, и сделать несколько тестовых снимков. Я подошел к навесу рядом с кухней, и вдруг откуда-то из-под крыши прямо передо мной на траву слетела горлица (фото 2). Я сразу привычно замер, а птица, увидев, что ей ничто не угрожает, стала неторопливо прогуливаться по двору. Я быстро сделал серию снимков и решил переменить позицию. Видимо, мои движения встревожили горлицу, которая быстро взлетела и скрылась где-то под навесом. Я посмотрел на получившиеся фото и, поняв, что все настройки были выставлены правильно, пошел обратно к машине. После этого мы уехали снимать сайгаков, чем занимались большую часть дня, а после еще поездили по окрестностям, фотографируя как степных, так и околоводных птиц (на озерах возле артезианских скважин).

Вечером, просматривая фотографии, я поймал себя на мысли, что не понимаю, какую горлицу снял утром. Из книг я знал, что на территории Калмыкии обитают кольчатая (Streptopelia decaocto) и обыкновенная (Streptopelia turtur) горлицы. Однако та птица, которую я сфотографировал, совсем не была похожа на кольчатую горлицу — очень светлого голубя с хорошо заметной черной полосой на шее. Моя уверенность в том, что это не она, подпитывалась еще и тем, что в феврале этого года я фотографировал кольчатую горлицу, случайно залетевшую в Подольск и зимовавшую возле местного зернохранилища (фото 3). Впрочем, это не входит в список моих достижений, поскольку нашел ее не я, а мой приятель, подольский бёрдвотчер Даниил Давыдов. Однако эта фотосессия была хорошей иллюстрацией к изложенному выше рассказу о расселении птиц во время зимних и летних кочевок. Кстати, кольчатая горлица, которая исходно была африканской птицей, когда-то именно так и появилась на территории России — сначала во время кочевок она расселилась по Ближнему Востоку, затем проникала на Кавказ, а потом попала в южные регионы европейской части России. И, судя по тому, что она иногда залетает в Подмосковье (позже я выяснил, что ее встреча с людьми в этом году в Подольске была не первой — прежде ее видели там в 1988 году), расширение ее ареала в северном направлении еще не закончилось.

Сфотографированная мною птица была больше похожа на обыкновенную горлицу — у нее был такой же буроватый верх с характерным «черепичным» рисунком. Правда, на шее не было характерного рисунка из нескольких черных и белых косых полос, которые являются четким видовым признаком большой горлицы, однако я знал, что у молодых особей этот рисунок может и отсутствовать. Поэтому я счел эту птицу «предположительно Streptopelia turtur» и больше не вспоминал о ней.

Когда я вернулся в Москву и стал обрабатывать фотографии, то, глядя на снимки горлицы, вновь засомневался в правильности определения. Однако всё же опубликовал эти снимки в сообществе «Птицы европейской части России» с подписью «обыкновенная горлица (?)». И сразу же мои более опытные коллеги отреагировали на эту публикацию, написав мне, что я ошибся — на снимке запечатлена малая горлица (Spilopelia senegalensis). Честно говоря, я был не только обрадован, но и весьма удивлен — я и не подумал о малой горлице (и не стал проверять ее по определителям), потому что эта птица залетает на территорию России очень и очень редко! Поэтому я совсем не ожидал вот так запросто встретить ее в Калмыкии во дворе кордона «Озёрный».

Интересно, что история о расселении малой горлицы почти один в один соответствует тому, что известно о расселении кольчатой горлицы. Малая горлица, исходно африканская птица, сначала освоила территорию Ближнего Востока, откуда проникла в Закавказье, а также в Среднюю Азию. Через некоторое время представители Закавказской популяции стали проникать на юг Дагестана — двух особей этой птицы впервые заметили возле Дербента в 1988 году. Чуть раньше, в 1979 году, нескольких особей малой горлицы видели в окрестностях Оренбурга, однако те путешественники, судя по всему, были из среднеазиатской популяции. И, наконец, в 1977 году нескольких малых горлиц (около 16 птиц) видели даже в Москве! Однако орнитологи считают, что эти птицы были специально завезены в столицу из Закавказья и там выпущены. Несмотря на то, что кто-то из этих горлиц попытался загнездиться в Москве (были обнаружены гнезда и остатки скорлупы), судя по всему, у них этого не получилось. Весной 1978 года этих птиц уже никто не видел, из чего был сделан вывод о том, что все они погибли зимой от голода.

Итак, как вы видите, залет малой горлицы на территорию России — явление достаточно редкое (а случаи успешного гнездования до сих пор отмечены только в Дагестане). Не удивительно, что встреча со столь редкой у нас птицей меня очень обрадовала. Но тут мне стало интересно: а отмечал ли кто-то залет малой горлицы на территорию Калмыкии до меня? Я стал искать информацию в Интернете и наткнулся на заметку, опубликованную на сайте заповедника «Черные Земли». В ней говорилось, что в октябре 2016 года малая горлица была встречена на кордоне «Ацан-Худук», а чуть раньше, в июне, ее видели в Элисте3. Получается, что через шесть лет кто-то из представителей закавказской популяции вновь решил посетить Калмыкию во время летних кочевок. Не исключено, что через некоторое время малые горлицы еще больше расширят свой ареал в направлении севера и станут самыми обычными птицами юга России (как в свое время кольчатые горлицы). А там, возможно, и до Москвы доберутся…

P. S. Вернувшись в Москву после окончания путешествия, я списался с директором заповедника «Черные Земли» Батааром Ивановичем Убушаевым и спросил его: действительно ли в 1985 году Джеральд Даррелл останавливался на кордоне «Озёрный»? Он ответил мне, что нет — в то время там еще не было никакого кордона, а была лишь животноводческая ферма. Лагерь для Джеральда Даррелла и его спутников был сделан недалеко от поселка Яшкуль, до которого от «Озёрного» свыше 200 км. Увы, в местах деятельности великого натуралиста мне не удалось побывать. Однако я смог сделать то, чем когда-то занимался он сам: обнаружить представителя редкого для данной местности вида. Думаю, если бы Даррелл смог узнать об этом, он был бы доволен.

Антон Евсеев

Фото автора

1 trv-science.ru/2021/08/kak-gaga-c-gagaroj-v-moskve-gostili

2 Даррелл в России / Джеральд и Ли Даррелл; под общ. ред. А. Векслер; пер. А. Айзенштадт. — М: ООО «Первое ЭК.О.ТВ групп», 2021. С. 72.

3 zapovednik-chernyezemli.ru/без-рубрики/гостья-с-юга

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