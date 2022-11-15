Обзор новостей астрофизики

Приливное разрушение звезды черной дырой промежуточной массы

Массивные черные дыры (ЧД) в центрах массивных галактик встречаются повсеместно. С другой стороны, численность ЧД в карликовых галактиках пока неизвестна. Считается, что карликовые галактики содержат ЧД с пропорционально малыми массами, включая ЧД промежуточной массы, с массами 102 < M ЧД < 106 масс Солнца (M ⊙ ). Идентификация этих систем исторически основывалась на обнаружении света, излучаемого аккрецирующими газовыми дисками вблизи ЧД. Без этого света их трудно обнаружить. События приливного разрушения, светящиеся вспышки, возникающие, когда звезда приближается к ЧД и разрушается, являются прямым способом исследования массивных ЧД.

Международная группа под руководством ученых из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, Института Нильса Бора при Копенгагенском университете и Университета штата Вашингтон сообщила о событии AT 2020neh, кандидате на быстрорастущее приливное разрушение, происходящее в карликовой галактике. AT 2020neh можно описать приливным разрушением звезды главной последовательности.

Статья опубликована 10 ноября в журнале Nature Astronomy1.

Одна из теорий образования таких массивных черных дыр состоит в том, что в ранней Вселенной могли быть маленькие карликовые галактики с черными дырами промежуточной массы. Со временем эти карликовые галактики сливались и поглощались более массивными галактиками. При этом их ядра каждый раз объединялись, создавая массивный объект в центре растущей галактики. Этот процесс слияния в конечном итоге привел к появлению сверхмассивных черных дыр, наблюдаемых сегодня. Если мы сможем обнаружить популяцию черных дыр промежуточной массы, поняв, сколько их и где они расположены, то сможем выяснить, верны ли наши теории образования сверхмассивных черных дыр.

Классические методы поиска черных дыр, в ходе которых ищут активные черные дыры на стадии поглощения вещества аккреционного диска, часто не обеспечивают достаточной чувствительности, чтобы обнаружить черные дыры в центрах карликовых галактик. В результате найдена лишь незначительная часть карликовых галактик с черными дырами промежуточной массы. Выявление большего количества черных дыр среднего размера с событиями приливного разрушения может помочь разрешить споры о том, как же образуются сверхмассивные черные дыры. Данные наблюдения молодой сверхновой позволили обнаружить первые признаки процесса разрушения черной дырой звезды.

Захват этого начального момента важен для понимания того, насколько велика черная дыра, так как на основе этих данных можно провести измерения массы центральной черной дыры.

Обзор GHRSS позволил обнаружить четыре новых пульсара

Астрономы сообщают об обнаружении четырех новых пульсаров с помощью радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в рамках исследования GMRT High Resolution Southern Sky (GHHRSS). Статья опубликована 29 октября в репозитории препринтов arXiv2.

Пульсары — это сильно намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, которые испускают направленные пучки когерентного радиоизлучения, генерируемые высокоэнергетическими частицами вблизи магнитных полюсов. Обычно их выдают короткие всплески радиоизлучения, однако некоторые из пульсаров наблюдаются также с помощью оптических, рентгеновских и гамма-телескопов. Теперь группа астрономов обнаружила четыре новых пульсара при помощи алгоритма быстрого суммирования (fast folding algorithm — FFA). FFA, основанный на свертывании временных рядов, обладает превосходной чувствительностью к поиску сигналов с длинными периодами и короткими рабочими циклами.

Новооткрытые пульсары обозначены как J1245-52, J1447-50, J1810-42 и J1936-30. Они имеют периоды вращения от 532,2 до 1675,8 мс, а меры дисперсии находятся в диапазоне от 42,2 до 107,8 пк/см3. Значения их потоков оценивались в пределах от 0,4 до 1,5 мЯн.

Было отмечено, что J1936-30 является обнуляющим (с провалами в излучении) пульсаром с узким рабочим циклом, с предельной долей обнуления около 90%. Обнуление импульса, которое относительно часто встречается у пульсаров, представляет собой явление, при котором энергия импульса внезапно падает до нуля или почти до нуля, а затем просто внезапно возвращается к своему нормальному состоянию.

В случае с J1936-30 астрономы обнаружили, что он регулярно обнуляется в эпоху открытия продолжительностью 10 минут. Последующие наблюдения этого пульсара в несколько эпох показали, что он показывает фазы всплесков (когда излучение наблюдается) и нулевые фазы (когда пульсар обнуляется и излучение не детектируется), длящиеся от нескольких минут до нескольких десятков минут.

Более того, оказалось, что J1245-52 и J1447-50 также принадлежат к числу пульсаров с наименьшим рабочим циклом из всей популяции. Исследователи отметили, что это открытие демонстрирует способность алгоритма FFA восстанавливать данные по пульсарам с малым рабочим циклом, которые могут быть пропущены при поиске периодичности с применением алгоритма быстрого преобразования Фурье (fast Fourier transform — FFT).

«Традиционный метод поиска, основанный на FFT, имеет предвзятость в отношении пульсаров с большим периодом и малым рабочим циклом, циклических пульсаров. Эта недостающая популяция может быть выявлена путем применения алгоритма FFA в основных обзорах пульсаров», — заключили авторы статьи.

Алексей Кудря

1 nature.com/articles/s41550-022-01811-y

2 arxiv.org/abs/2210.16650

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