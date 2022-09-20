ТрВ № 18 (362) за 2022 г.: Лето труда и тревоги

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 362 от 20 сентября 2022 года в PDF

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Анонс номера

Наказание за квантовый компьютер

Комментарий редакции по поводу нового санкционного списка Госдепартамента США — стр. 3

В поисках метеоритов, комет и астероидов

Алексей Кудря побеседовал с астрономом-любителем Тимуром Крячко — стр. 6–7

Око Бога и другие диковины

Максим Борисов рассказывает о победителях крупнейшего в мире конкурса астрофотографии — стр. 8–9

Хеттские граффити

Мария Молина — о необычной находке в столице древней империи — стр. 10

Разоблачение «Турка»

Александр Речкин — о фокусе с автоматом-шахматистом XVIII века — стр. 11

Феликс Клейн и его команда

Окончание очерка Евгения Берковича — стр. 12–13

«Русский крестьянин уничтожил советскую власть»

Текст Юлия Ильяшенко памяти Михаила Горбачёва — стр. 14

«Синее-синее море с красавицей-королевой»

Текст Александра Мещерякова памяти Елизаветы II — стр. 16

Паника по поводу Большого взрыва

Борис Штерн опровергает слухи о «сенсационных» результатах JWST — стр. 16

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