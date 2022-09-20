ТрВ № 18 (362) за 2022 г.: Лето труда и тревоги

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 362 от 20 сентября 2022 года в PDF
Анонс номера
Наказание за квантовый компьютер
Комментарий редакции по поводу нового санкционного списка Госдепартамента США — стр. 3
В поисках метеоритов, комет и астероидов
Алексей Кудря побеседовал с астрономом-любителем Тимуром Крячко — стр. 6–7
Око Бога и другие диковины
Максим Борисов рассказывает о победителях крупнейшего в мире конкурса астрофотографии — стр. 8–9
Хеттские граффити
Мария Молина — о необычной находке в столице древней империи — стр. 10
Разоблачение «Турка»
Александр Речкин — о фокусе с автоматом-шахматистом XVIII века — стр. 11
Феликс Клейн и его команда
Окончание очерка Евгения Берковича — стр. 12–13
«Русский крестьянин уничтожил советскую власть»
Текст Юлия Ильяшенко памяти Михаила Горбачёва — стр. 14
«Синее-синее море с красавицей-королевой»
Текст Александра Мещерякова памяти Елизаветы II — стр. 16
Паника по поводу Большого взрыва
Борис Штерн опровергает слухи о «сенсационных» результатах JWST — стр. 16