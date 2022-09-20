Распадающаяся комета и прочие диковины

15 сентября Гринвичская королевская обсерватория (Royal Observatory Greenwich) в Великобритании огласила список победителей крупнейшего в мире конкурса астрофотографии Astronomy Photographer 2022. Конкурс проводился при поддержке Liberty Specialty Markets и совместно с крупнейшим британским астрономическим журналом BBC Sky at Night Magazine 1. На него было подано свыше трех тысяч заявок из 67 стран, ниже представлены лучшие работы в каждой категории (по мнению жюри), еще больше фотографий можно найти на страницах конкурса 2.

1. Абсолютным победителем 2022 года был назван австриец Джеральд Реманн (Gerald Rhemann) за фотографию Disconnection Event. На его снимке запечатлен процесс разрушения кометы C/2021 A1 — кометы Леонарда — она впервые была обнаружена в январе 2021 года американским астрономом Грегори Леонардом (Gregory Leonard) в обсерватории Маунт-Леммон и для многих астрофотографов стала главным событием прошедшего года: почти четверть заявок в категории «Планеты, кометы и астероиды» были посвящены именно этой ледяной гостье. Однако фотография Реманна, сделанная во время Рождества и запечатлевшая драматический момент из жизни кометы, больше всего поразила судей.

Подобные события происходят тогда, когда часть хвоста кометы отделяется после столкновения с высокоэнергичными солнечными частицами. «Фрагмент хвоста кометы Леонарда был оторван и унесен солнечным ветром, — вспоминает Джеральд. — Мне очень повезло, что погода на ферме Тиволи в Намибии была отличной, когда я открыл крышу обсерватории, именно в этот момент произошло разъединение хвоста». После отделения газового хвоста от комы 25 декабря 2021 года он был унесен солнечным ветром, а новая его часть стала распространяться уже в несколько ином направлении. Этот эффект объясняется резким изменением локального межпланетного магнитного поля и может повторяться неоднократно.

«Астрономия, миф и искусство прекрасно сочетаются в этом снимке, — говорит представитель жюри конкурса Имад Ахмед (Imad Ahmed). — Он вызывает интерес ученых, так как элегантно фиксирует важное событие. Однако эта фотография, сделанная в день Рождества, кажется, также отдает и мистикой, так как напоминает нам о Вифлеемской звезде, ангелах и феях, парящих в ночных небесах».

2. В категории «Люди и космос» победило изображение МКС на фоне кратеров Моря Спокойствия — места высадки на Луну «Аполлона-11». Его автор — Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) из США.

3. Второе место — Михаил Миньков (Болгария) с композицией Back to the Spaceship «Обратно на космический корабль».

4. «Небесные пейзажи»: победитель — Цзыхуй Ху (Тибет, Китай) — «Пронзая звезды». «Это прекрасное изображение звездных следов на фоне заснеженных гор, которые кажутся безмятежными в своей неподвижности, а звезды, кажется, продолжают свое путешествие на заднем плане», — говорит представитель жюри Мелисса Бробби.

5. Второе место занял снимок Абхиджита Патила, сделанный среди солончаков калифорнийской Долины Смерти. Над всем этим парит всё тот же Млечный Путь. «Это одно из самых примечательных мест в национальном парке „Долина Смерти“: солончаки во впадине Бэдуотер, — объясняет Абхиджит. — Каждая зима приносит новую дождевую воду на равнины, и непрерывный процесс замерзания-оттаивания-испарения создает эти шестиугольные узоры в грязи. Это самая уникальная соляная структура, которую я когда-либо видел».

6. «Наше Солнце».

Один из призеров — «Гигант на краю Cолнца», Мигель Кларо, Португалия. Изображение Солнца крупным планом с гигантским выступом.

«Гигантский солнечный протуберанец появляется над хромосферой (нижней атмосферой Солнца) лимба (видимого края Солнца). Этот гигант был виден в течение двух дней в феврале 2022 года, а затем взорвался, произведя корональный выброс массы. Я приложил огромные усилия, чтобы за этот короткий период получить как можно больше изображений, — говорит Мигель. — В первый день погодные условия были не идеальными, с моментами средней видимости. Второй день был намного лучше с точки зрения стабильности. Это изображение со второго дня. Согласно моим измерениям, размер этого протуберанца был примерно в десять раз больше диаметра Земли, а простирался он вокруг лимба Солнца на тысячи километров».

7. Победитель в той же номинации — Сумьядип Мукерджи, «Год под Солнцем». Его снимок сделан в Калькутте, Западная Бенгалия, Индия.

«Я фотографировал Солнце в течение 365 дней с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года, пропустив за этот период всего шесть дней. Целью этого проекта было запечатлеть путешествие одиночного пятна по солнечному диску, но мне удалось его продлить на год, — говорит Сумьядип. — Я объединил изображения, чтобы получилась одна картинка, на которой зафиксировано начало 25-го солнечного цикла. Всего на обращенном к Земле солнечном диске (AR12794–AR12921) появилось 127 активных областей во время этой фазы, и фото показывает, что все солнечные пятна выстраиваются в две полосы на солнечном диске примерно в 15–35° к северу и югу от экватора и постепенно начинают дрейфовать к нему — явление, известное как закон Шперера».

8. Победитель в номинации «Наша Луна». «Теневой профиль Восточного края кратера Платон», Мартин Льюис. Крупный план поверхности Луны, демонстрирующий кратер в резких тенях. Снимок сделан в британском графстве Хартфордшир.

«Раз в месяц Солнце восходит над гигантским лунным кратером Платон и отбрасывает огромные тени от восточного края на его заполненное лавой дно, — говорит Мартин. — Иногда это событие совпадает с ночью хорошей видимости, и вид через окуляр впечатляет. Ночь 20 апреля 2021 года была одной из таких редких ночей — был виден темный выступающий профиль края кратера в мельчайших деталях».

9. Победитель в номинации «Звезды и туманности» — «Око Бога», Вэйтан Лян (туманность Улитка).

«В этой фотографии присутствует настоящая глубина. Я мог бы вглядываться в этот „глаз“ вечно! Цвета действительно подчеркивают особенности, которые обычно не видны», — говорит член жюри Стив Марш.

10. Премия Энни Маундер за инновации в области цифровых изображений 2022 года.

Многие астрономы мечтают о возможности использовать дорогие обсерватории и космические телескопы вроде «Хаббла» и «Кассини», однако по понятным причинам всё это доступно не всем. Иногда подобную технику может заменить воображение и творческий подход, и тогда «астропроцессоры» придают каким-то простым изображениям свой собственный смысл.

В данном случае это удалось Полин Вулли с работой «Солнечное древо».

«Дендрохронология — научный метод подсчета дат на основе годичных колец — используется искусствоведами и реставраторами для датировки деревянных панелей, но здесь технология была использована для создания необычной и красивой композиции. Эта новаторская фотография сразу же поразила всех судей», — признается Ханна Лайонс. Исходные изображения взяты из данных Обсерватории солнечной динамики (SDO) с 1 января 2020 года по 1 февраля 2022 года.

11. «Галактики». Победитель — «Величественная галактика Сомбреро» Уткарша Мишры, Майкла Петраско и Мьюира Эвендена. Галактика Сомбреро включает примерно 100 млрд звезд. Она имеет характерную, но не такую уж и необычную форму — выглядит как плоский диск, похожий на поля шляпы сомбреро.

«Хотя многие галактики принимают похожую форму, разные галактики могут иметь совершенно отличный вид — от овалов до прямых линий. Всё зависит от того, как они повернуты к Земле. Наше положение относительно галактики Сомбреро таково, что мы видим ее почти в профиль», — объясняет Анна Гэммон-Росс, астроном Королевской обсерватории.

12. «Полярные сияния» — победитель Филип Гребенда (Исландия).

13. Фред Бейли (второе место) — его снимок сделан недалеко от Йеллоунайфа (Северо-Западные территории, Канада).

14. Один из призеров — фотография «Крылатая Аврора» Александра Степаненко из Мурманска.

«Я мечтал сделать этот снимок еще в 2021 году, но свечение было либо слабым, либо оказывалось не в той стороне, — вспоминает Александр. — А в ту ночь сбылась моя мечта: ярко, красиво и прямо надо мной вспыхнуло „крылатое северное сияние“, венчающее гору!»

15. «Планеты, кометы и астероиды» кроме абсолютного победителя включают и другие интересные работы. Вот второе место: «Семья Юпитера» Дэмиэна Пича.

Юпитер здесь дан под небольшим наклоном, окружен тремя спутниками, два по диагонали в верхнем левом углу, еще один — в правом нижнем. Снимок сделан в Обсерватории Эль-Соус (коммуна Рио-Уртадо в области Кокимбо, Чили). Дэмиэн описывает всё так: «Здесь Юпитер можно увидеть рядом с тремя крупнейшими спутниками этой планеты. Знаменитое Большое Красное Пятно хорошо видно на самом Юпитере вместе со многими другими пятнами и штормами. Подобные детали видны также на всех трех спутниках Юпитера. Так, кратер Осирис можно разглядеть на Ганимеде в левом верхнем углу».

Съемка Юпитера и его спутников — популярное упражнение среди астрофотографов, но столь успешный результат делает этот снимок действительно выдающимся.

16. Финалист в той же категории — «Космическая роза» Лайонела Майзика. Снимок сделан в Мейхилле (Нью-Мексико, США). «4 октября 2021 года создалось впечатление, что короткопериодическая комета 4P/Фая как бы „расколола“ эмиссионную (самосветящуюся) туманность Sh2-261 в созвездии Ориона. Объект, также известный как туманность Лоуэра, напоминает красную розу, но внешний вид кометы удачно дополнил эту „розу“ „стеблем“, — говорит Лайонел. — Несколько дней спустя, после того, как комета удалилась, я снова навел телескоп на туманность Лоуэра, чтобы зафиксировать более слабые детали. Изображение было получено с помощью роботизированного телескопа iTelescope T11».

Максим Борисов

1 skyatnightmagazine.com/astrophotography/astronomy-photographer-year-2022-winners/

2 rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/galleries/overall-winners-2022

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