Большой взрыв, JWST и «паника»

Где-то с июля начали раздаваться возгласы, что, дескать, результаты телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) опровергают теорию Большого взрыва. Эти возгласы исходили от околонаучных фриков, т. е. людей, которые имеют некий научный бэкграунд вперемешку с тараканами в голове. Один из них — Эрик Лернер, называющий себя «независимым исследователем», который уже давно воюет с теорией Большого взрыва и при этом очень плодовит по части популярных статей.

На самом деле результаты JWST подтверждают теорию Большого взрыва, поскольку они, как и данные «Хаббла», демонстрируют активную эволюцию галактик. Но всяческие сенсационные отрицания имеют богатую питательную среду.

Что на самом деле говорят данные JWST о ранней Вселенной? В сообщении, опубликованном в ТрВ-Наука1, шла речь о двух галактиках с красным смещением больше 10, обе они довольно яркие. Их нашли в поле зрения с телесным углом 50 квадратных минут. В соответствии с некоторыми моделями образования галактик, откалиброванными на галактиках с меньшим красным смещением, две яркие галактики — перебор (должно быть 0,2). Есть и такие модели галактического населения в ранней Вселенной, где никакого противоречия нет. Вот и вся цена «паники».

Что нового выяснилось за последний месяц:

1. Другая группа нашла в данных JWST еще четыре галактики с красным смещением больше 92. Оценка красных смещений делалась фотометрическим, т. е. не очень надежным методом. Спектроскопические измерения запланированы, но пока не проведены.

2. С помощью наблюдений на миллиметровом интерферометре ALMA вроде бы подтвердили большое красное смещение одной из двух далеких галактик, обнаруженных JWST3. Найдена возможная эмиссионная линия ионизованного кислорода 88 мкм. Если интерпретация правильна, то красное смещение галактики z = 12,1. Однако авторы преподносят результат с большой осторожностью — требуется более точное подтверждение. Тем не менее, воодушевляющий факт: JWST и ALMA начинают работать в тандеме.

3. Реально интересные результаты касаются формы далеких галактик, хотя и не относящихся к самой ранней Вселенной4. Авторы не без иронии назвали статью «Паника! По поводу дисков! Первые оптические наблюдения структуры галактик в их собственной системе отсчета…» («Panic! At the Disks: First Rest-frame Optical Observations of Galaxy Structure at z > 3 with JWST in the SMACS0723 Field»). Раньше форму далеких галактик оценивали по снимкам «Хаббла», который видит только их ультрафиолет из-за большого красного смещения. JWST снимает в инфракрасном диапазоне, что соответствует максимуму светимости звезд в системе отсчета галактики. Оказалось, что большинство тех галактик, которые по снимкам «Хаббла» принимали за сфероиды, оказались дисками. В работе по наблюдениям на ALMA проанализировано поле зрения, снимок которого дан на фото ниже. Доля галактик разных морфологических типов дана на графике. Сферических галактик по данным JWST оказалось в два раза меньше (при z ~2–3, там, где можно сравнивать), доля дисков — намного выше, доля неправильных галактик сравнима.

На самом деле никаких оснований для паники нет: естественно, что оценка формы едва различимых галактик зависит от инструментов наблюдения.

Откуда же возникли призывы расправиться с теорией Большого взрыва? Да просто в информационном пространстве есть масса желающих расправиться с чем угодно. Кто-то сказал, что новые данные, возможно, заставят пересмотреть некоторые модели формирования галактик. Тут же это трансформировалось в лозунг «Новые данные JWST опровергают теорию Большого взрыва». Это сладкое занятие, приносящее славу — опровергать основы.

Борис Штерн

1 Штерн Б. Телескоп «Джеймс Уэбб»: продвижение вглубь времен // ТрВ-Наука № 359 от 09.08.2022.

2 arxiv.org/pdf/2207.11217.pdf

3 arxiv.org/pdf/2208.13642.pdf

4 arxiv.org/pdf/2207.09428.pdf

