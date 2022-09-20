Знаки в коридоре

Давно известный археологам каменный коридор в фортификациях верхней части Хаттусы, столицы Хеттской империи (современная Турция, Центральная Анатолия) оказался частью древнего ритуала — на его стенах нашли надписи, которые раньше никто не замечал.

Профессор Андреас Шахнер (Andreas Schachner) из Немецкого археологического института в Стамбуле (Deutsches Archaeologisches Institut Istanbul1) рассказал журналистам на прошлой неделе о том, что его коллега по работе на раскопках в Хаттусе, археолог Бюлент Генч (Bülent Genç), заметил в знаменитом тоннеле Еркапы (Yerkapı) знаки, нанесенные с помощью натурального красителя из марены2. Символы были отсканированы с помощью 3D-технологий, использующихся для распознавания клинописных знаков на глиняных табличках. Всего археологи нашли 249 иероглифов на лувийском языке, которые, как предполагается, представляют собой имена богов. Шахнер говорит, что после того, как иероглифы были обнаружены, за их дешифровку взялся профессор Метин Алпарслан (Metin Alparslan), хеттолог из Стамбульского университета. Тоннель Еркапы был практически первым, что раскопали в Хаттусе, где археологи работают с 1907 года, и тысячи людей с тех пор прошли миллионы раз по этому пути, ничего не заметив (включая автора этой заметки). Справедливости ради нужно сказать, что внутри туннеля темно, фонари не позволяют внимательно рассмотреть камни изнутри, а яркий свет в конце тоннеля изрядно отвлекает путешественника от разглядывания окружающих стен. Турецкое слово yerkapı означает «проход в земле», и это часть южных укреплений города. Стена в этом месте представляет собой сооружение 15 м высотой, 250 м длиной и 80 м шириной в своем основании. Наверху находятся Ворота Сфинксов (проход в город, где стоят статуи сфинксов). Внутри этой стены и находится проход длиной 70 м, который был изначально сложен из больших камней, и уже потом сверху насыпали верхнюю стену. Тоннель поднимается к внешней стороне укреплений под углом 15°. Такие тоннели — обычное дело; всего в Хаттусе археологи нашли около дюжины подобных сооружений, но Еркапы из них сохранился лучше всего. Раньше уже предполагали, что он вряд ли играл исключительно защитную роль, ну а теперь, после того, как на стенах здесь нашли иероглифы, кажется вполне вероятным, что он использовался и в ритуальных целях. Построен Еркапы где-то в начале XIV века до н. э.

Профессор Андреас Шахнер показывает знаки (Kemal Ceylan / AA — aa.com.tr)

Дешифровка новонайденных надписей позволит лучше понять, для чего же служил этот тоннель. Благодаря практически постоянной температуре внутри него, темноте и отсутствию влаги, иероглифы сумели дойти до нашего времени, хотя прошло более чем три тысячелетия. Некоторые из них совсем плохо видны, но многие сохранились хорошо и прекрасно читаются. В новой находке особенно важно, что знаки были нанесены краской: обычно мы находим иероглифы вырубленными в камне или видим их на царских печатях. Краска означает, что лувийские иероглифы использовались значительно шире во II тысячелетии до н. э., чем можно понять из дошедших до нас надписей.

Лувийский язык — ближайший родственник хеттского языка, входящий в семью анатолийских языков, использовавшихся на территории Малой Азии и окончательно вымерших в I тысячелетии до н. э. Анатолийские языки — древнейшие языки индоевропейской семьи: хеттский, лувийский, ликийский, палайский, карийский, сидетский, писидийский. Для записи хеттского языка, являвшегося официальным языком Хеттской империи во II тысячелетии до н. э., использовалась клинопись. Для записи лувийского языка, зафиксированного в письменной форме примерно с 1400 года до н. э., применявшегося наряду с хеттским на той же территории и, скорее всего, окончательно вытеснившего хеттский на территории Хаттусы к 1200 году до н. э., в основном использовались иероглифы (хотя существуют и документы на лувийском, записанные в клинописи).

‌

Ученые-хеттологи, впрочем, и раньше говорили, что изрядное количество хеттских источников просто не сохранилось, потому что было записано на тех носителях, которые не выдержали испытание временем. Кроме глиняных табличек и камней, хетты, очевидно, использовали восковые таблички (такие же, как у древних греков), а теперь мы видим, что они могли писать и с помощью краски. Однако ни воск, ни деревянные таблички, ни краска на каменных поверхностях в обычных условиях не могли пережить три с половиной тысячи лет. «Поскольку они (иероглифы) написаны краской, мы должны интерпретировать их более в духе граффити, — говорит профессор Шахнер. — Мы думаем, что это было сделано в быстрой технике, так что и понять (что написано), можно довольно быстро».

Мы знаем о хеттах в основном по документам, записанным на хеттском языке клинописью, но хетты в значительной мере использовали и иероглифику, надписи которой в основном представлены на лувийском языке. Любопытно, что после того как Хеттская империя исчезла, практически в один момент перестав существовать где-то около 1200 года до н. э., хеттская клинопись также перестала использоваться. Но сохранились лувийские иероглифы, которые оставались в употреблении еще приблизительно 400 лет в южной части Анатолии у тех, кто называл себя потомками хеттов.

Мария Молина, канд. филол. наук

На фото: профессор Андреас Шахнер показывает знаки (Kemal Ceylan / AA — aa.com.tr)

youtube.com/watch?v=fQQk4G36QMI

1 tuerkei.diplo.de/tr-tr/themen/kultur/-/1797670

2 Крап, крапп, марена, Rubia tinctorum — натуральный растительный краситель красного цвета. arkeonews.net/an-exciting-discovery-in-hattusa-the-capital-of-the-hittites/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: