Памяти Михаила Сергеевича Горбачёва

Советская власть уничтожила русское крестьянство.

Но русский крестьянин уничтожил советскую власть.

Горбачёв родился и вырос на Ставрополье в крестьянской семье. В 17 лет он получил орден Трудового Красного Знамени за ударный труд помощником комбайнера. А сам комбайнер — его отец — получил звание Героя Социалистического Труда. Потом Михаил Сергеевич закончил юридический факультет МГУ и оказался в том культурном слое, до которого было далеко большинству его товарищей по Политбюро ЦК.

Одним из первых его дел по приходе к власти было освобождение из горьковской ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова. Если бы власть не изменилась, Сахаров так и умер бы в ссылке. Только смелый реформатор мог освободить непримиримого противника советской власти. Позже Горбачёв дал ему вторую квартиру, на этаж ниже первой, чтобы тот мог свободно работать. Но главное — он создал условия, при которых Сахаров вошел во власть — и стал его ярым оппонентом. Ибо истинный демократ дает свободу даже своим противникам.

Постепенно и осторожно, шаг за шагом Горбачёв дал свободу всем советским людям. Сначала появилась гласность — и стало возможно вслух говорить то, что думаешь. Потом возник Совет Народных Депутатов. Выборы в этот Совет были прямыми и честными, и множество лучших людей страны оказались вовлеченными во власть.

Горбачёв обрушил железный занавес. Он дал нам свободу передвижения по всему миру. До него большинство граждан были невыездными и не имели заграничных паспортов. Такие паспорта выдавались лишь избранным, часто после унизительных процедур.

Горбачёв дал нам свободу совести. До него верующие люди скрывались. Их увольняли и даже сажали в тюрьму за веру. О всех требах, совершаемых в церкви, — крестинах, венчаньях, отпеваньях — напрямую сообщалось в КГБ. После Горбачёва верующие перестали прятаться, а священники стали свободно проповедовать. Если бы, придя к власти, Михаил Сергеевич сказал: «Хочу дать свободу Церкви», — соратники сожрали бы его. Безбожие было краеугольным камнем советской идеологии. Но Горбачёв разрешил торжественное празднование тысячелетия Крещения Руси. Перед празднованием он сам пригласил для встречи патриарха Пимена. Это резко контрастирует с тем, что в начале 1920-х годов Ленин отказал во встрече патриарху Тихону. Одновременно с празднованием Горбачёв дал свободу Церкви — и ничего, прокатило.

Горбачёв прекратил государственный антисемитизм.

Горбачёв закончил войну в Афганистане, сказав, что военные преступления расследоваться не будут. (А как иначе его окружение позволило бы ему закончить эту войну?!) Прекратилось истребление наших пацанов и массовое истребление афганцев (по разным оценкам, погибло от 15 до 30 тысяч наших и более миллиона афганцев).

Горбачёв спас русскую культуру. В течение двадцати лет до него ведущие университеты страны практически не принимали евреев, а заодно и просто многих талантливых людей. Преподавателей заставляли ставить положительные оценки слабым студентам, принятым на место сильных. Министерство высшего образования объявило: «Нет плохих студентов, есть плохие преподаватели». Те, кто ставил студентам двойки, подвергались давлению. Появилась массовая категория круглых троечников — студентов, которые не знали практически ничего. Еще несколько десятилетий такого обучения — и наука в стране выродилась бы. Но при Горбачёве «геноцид» на приемных экзаменах прекратился, и талантливые студенты хлынули в университеты. Преемственность была восстановлена.

Горбачёв говорил правду.

Пятьдесят лет советская власть лгала, утверждая, что секретные протоколы Молотова — Риббентропа — подделка. Горбачёв признал их подлинность. Пятьдесят лет советская власть лгала, говоря, что расстрел тысяч поляков в Катынском лесу — чудовищное фашистское преступление. Горбачёв признал, что это — преступление НКВД.

Правда жжется. Когда подлинность протоколов Молотова — Риббентропа была подтверждена, республики Прибалтики начали борьбу за отделение от СССР. Здесь полезно напомнить, что до 1939 года СССР прекрасно обходился без республик Прибалтики.

Демократический подъем в обществе, подогреваемый всплесками антисемитизма снизу, породил массовые митинги в начале 1990 года. Говорили, что в одной Москве на улицы вышло до 200 тысяч человек. На митинге в Москве выступал Гавриил Попов, говорил и пел Окуджава. Окуджава сказал примерно так: «Я задыхался и умирал. Теперь я снова живу». Митинг требовал отмены шестой статьи конституции, которая устанавливала руководящую роль партии (партия у нас была только одна). В рамках этой статьи на местах царило всевластие КПСС. Без визы парткома нельзя было взять человека ни на работу, ни в аспирантуру. Нельзя было устроить конференцию в честь юбилея или вечер памяти. Нельзя было принять ни одного содержательного решения во всех областях жизни.

И после митингов февраля 1990 года созданный Горбачёвым Совет Народных Депутатов отменил шестую статью конституции! Вся власть КПСС на местах мгновенно стала нелегитимной. В эти месяцы Горбачёв говорил, что у нас происходит революция. Да, это была настоящая революция, революция сверху, в корне меняющая всю жизнь, проводимая умело и постепенно, без жестокости и кровопролития. Радикальный контраст с революцией снизу, пролившей море крови в 1917–1922 годах (и позже).

И опять: если бы с самого начала соратники Горбачёва по партии знали, к чему приведут его реформы, они сожрали бы его. Горбачёв был трагической фигурой. Проводя свои реформы, он вынужден был опираться на партию, которой эти реформы были враждебны. Нужно было огромное политическое искусство, чтобы в этих условиях зайти в своих реформах так далеко.

Но терпение советской власти наконец иссякло. 19 августа 1991 года Горбачёв был арестован в Фаросе генералом Варенниковым (мемориальная доска ему висит сейчас в одном из арбатских переулков). Танки вошли в Москву и многие другие города Союза. Естественным главой путча стал вице-президент Янаев. Отсутствие у него политического таланта бросалось в глаза. На пресс-конференции 19 августа пальцы у него дрожали. Случайно или нет Горбачёв сделал такого человека своим заместителем?

Но народ, которому Горбачёв дал свободу, этой свободы не отдал. Он сплотился вокруг Белого дома, центра сопротивления, возглавляемого Ельциным, и не дрогнул, безоружный, перед угрозой штурма. 21 августа руководители путча бежали. КПСС за три дня путча не сказала ни слова в защиту своего руководителя. Вернувшись из Фароса, Горбачёв сложил с себя обязанности Генерального секретаря. Властью президента России Ельцин запретил функционирование КПСС на территории России. Советская власть рухнула.

В первые дни после путча Горбачёв подписал указ об отделении республик Прибалтики от СССР. Он всеми силами пытался организовать подписание Союзного договора хотя бы девятью республиками, но Ельцин не поддержал его.

Почти все жители России сейчас уверены, что Горбачёв развалил Советский Союз. Почти все жители Западной Европы и Америки сейчас уверены, что Вторую мировую войну выиграли Соединенные Штаты. И то, и другое — неправда.

Если долго голодавшему человеку дать хлеб без ограничения, он объестся и умрет. Советский Союз, изголодавшийся без свободы за семьдесят лет рабства, получил свободу и превратился в клокочущий котел. Горбачёв сделал всё что мог для того, чтобы сохранить СССР. Смертельный удар Советскому Союзу нанес Ельцин Беловежскими соглашениями. Россия в одночасье потеряла почти все территории в Европе, Закавказье и Средней Азии, которые войной и миром приобретала в течение четырехсот лет. Ельцин получил верховную власть, а Горбачёв ее потерял и не смог довести до конца то, что задумал.

Он пытался превратить весь мир в единый дружный дом для всего человечества и много преуспел. Он свернул Россию с пути коммунистической диктатуры и открыл перед нею широкие возможности.

У правления Горбачёва были темные стороны. Но я пишу не об этом. Я пишу о его вкладе в Историю. Низкий Вам поклон, Михаил Сергеевич, за всё, что Вы сделали для нашей страны и всего мира.

Юлий Ильяшенко, математик

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