Бессмысленные санкции

15 сентября Госдепартамент США объявил о санкциях, наложенных на российские академические институты1:

Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород) — за исследования, связанные с сверхмощной электроникой, микроволновой электроникой и электродинамикой плазмы. Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН (Москва) — за исследования, связанные с вооружением. Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) — за развитие полупроводниковых технологий. Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск) — за работы по военной робототехнике в интересах Министерства обороны России. Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН (Черноголовка) — за исследования в области квантовых вычислений. Физико-технологический институт имени К. А. Валиева РАН (Москва) — за развитие ионно-лучевых технологий, микро- и наносистемных технологий, а также за исследования в области высокопроизводительных вычислений. Институт спектроскопии РАН (Троицк) — за работы в области аналитической спектроскопии и ее приложений для управления технологиями, нанотехнологиями, а также за разработку новых технологий.

Этот список содержит институты с наиболее высокой репутацией и в этом плане напоминает минюстовский список иноагентов. Такова ирония судьбы. Вообще говоря, любая деятельность, вплоть до публикации учебников арифметики, может быть признана имеющей военное значение. В вышеприведенном списке наиболее абсурдный пункт — ИТФ имени Ландау, наказанный за исследования квантовых компьютеров. Это та область, где в ближайшее время не предвидится не только военных, но и вообще широких практических применений, а роль института сводилась к тому, что два человека публиковали статьи фундаментального характера по квантовым компьютерам.

В целом санкции против лучших академических институтов производят впечатление бессмысленной кампанейщины, которая свойственна далеко не только нашей бюрократии. Если цель — скорейшее прекращение войны, то эти санкции абсолютно бесполезны. Если ставить целью создание устойчивого мира в будущем, то эти санкции вредны, поскольку мир обеспечивает не слабость чьих-то вооружений, а международное сотрудничество и разрушение изоляции.

Б. Ш.

1 state.gov/targeting-russias-senior-officials-defense-industrial-base-and-human-rights-abusers/

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