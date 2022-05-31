ТрВ № 10 (354) за 2022 г.: Черная дыра в сердце Млечного Пути

31.05.2022 / № 354 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 354 от 31 мая 2022 года в PDF

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Анонс номера

Вселенная начнет сжиматься через 100 миллионов лет?!
Борис Штерн комментирует нашумевшую статью по космологии стр. 3

Долгий путь к синтезу белков
Александр Марков рассказывает об эксперименте, реконструирующем переход к РНК-белковому миру, стр. 4–5

Ученые из Поднебесной в поисках экзопланет
Максим Борисов о проекте нового космического телескопа CHES стр. 5

Нейрофизиология и свобода выбора
Наталья Ивлиева анализирует исследования дофаминовой системы у крыс, желтобрюхих полевок и людей стр. 6–7

Давай я был бот
Лингвистические заметки Ирины Левонтиной и Ирины Фуфаевой стр. 7, 11

Кто убил принцев в Тауэре?
Историческое расследование ведет Любовь Сумм стр. 10–11

«Концлагерь Принстон»
Евгений Беркович повествует о жизни Эйнштейна в США — стр. 13

Механические драконы и говорящие статуи
Новые страницы тысячелетней истории роботов излагает Александр Речкин стр. 14–16

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