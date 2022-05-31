ТрВ № 10 (354) за 2022 г.: Черная дыра в сердце Млечного Пути

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 354 от 31 мая 2022 года в PDF
Анонс номера
Вселенная начнет сжиматься через 100 миллионов лет?!
Борис Штерн комментирует нашумевшую статью по космологии — стр. 3
Долгий путь к синтезу белков
Александр Марков рассказывает об эксперименте, реконструирующем переход к РНК-белковому миру, — стр. 4–5
Ученые из Поднебесной в поисках экзопланет
Максим Борисов о проекте нового космического телескопа CHES — стр. 5
Нейрофизиология и свобода выбора
Наталья Ивлиева анализирует исследования дофаминовой системы у крыс, желтобрюхих полевок и людей — стр. 6–7
Давай я был бот
Лингвистические заметки Ирины Левонтиной и Ирины Фуфаевой — стр. 7, 11
Кто убил принцев в Тауэре?
Историческое расследование ведет Любовь Сумм — стр. 10–11
«Концлагерь Принстон»
Евгений Беркович повествует о жизни Эйнштейна в США — стр. 13
Механические драконы и говорящие статуи
Новые страницы тысячелетней истории роботов излагает Александр Речкин —стр. 14–16