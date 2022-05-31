ТрВ № 10 (354) за 2022 г.: Черная дыра в сердце Млечного Пути

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 354 от 31 мая 2022 года в PDF

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Анонс номера

Вселенная начнет сжиматься через 100 миллионов лет?!

Борис Штерн комментирует нашумевшую статью по космологии — стр. 3

Долгий путь к синтезу белков

Александр Марков рассказывает об эксперименте, реконструирующем переход к РНК-белковому миру, — стр. 4–5

Ученые из Поднебесной в поисках экзопланет

Максим Борисов о проекте нового космического телескопа CHES — стр. 5

Нейрофизиология и свобода выбора

Наталья Ивлиева анализирует исследования дофаминовой системы у крыс, желтобрюхих полевок и людей — стр. 6–7

Давай я был бот

Лингвистические заметки Ирины Левонтиной и Ирины Фуфаевой — стр. 7, 11

Кто убил принцев в Тауэре?

Историческое расследование ведет Любовь Сумм — стр. 10–11

«Концлагерь Принстон»

Евгений Беркович повествует о жизни Эйнштейна в США — стр. 13

Механические драконы и говорящие статуи

Новые страницы тысячелетней истории роботов излагает Александр Речкин —стр. 14–16

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