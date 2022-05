На путях свободы

«Иметь или быть». К проблеме иррационального поведения

Уже давно замечено: мы часто делаем то, что в принципе могли бы и не делать. Иногда это осуждается (например, трудоголизм сына), иногда одобряется (трудоголизм подчиненного). В обоих примерах предполагается, что трудоголик не знает или не хочет знать чужого мнения о своем трудоголизме. Оказывается, наша склонность делать то, что не требуется, может быть причислена к нашим устойчивым индивидуальным особенностям.

Помимо изучения естественных индивидуальных различий в популяции, исследователи создают линии животных, отобранных по какому-либо поведенческому признаку. Так, Хирст и его коллеги в 1974 году описали поведение животных, которые отбирались по двигательной реакции в ответ на новизну: одни животные в новой обстановке очень активны, а другие не проявляют выраженной двигательной реакции на новизну; эти группы животных часто очень по-разному ведут себя во многих поведенческих тестах, в частности, они интересны исследователям своими подчас противоположными реакциями на психоактивные вещества.

Таких животных исследовали Шелли Флагель с сотрудниками [1]. Процедура обучения — одинаковая для всех животных и самая простая: сначала крыс обучают получать корм из кормушки, а потом у них вырабатывают классический условный рефлекс, как у собак Павлова. В качестве условного стимула выдвигается подсвеченный рычаг, и ровно через восемь секунд одновременно с возвращением рычага в кормушке появляется маленький ароматный сладкий шарик. Таким образом, выдвинутый в камеру рычаг, над которым включается лампочка, безо всяких дополнительных условий и требований сигнализирует, что через восемь секунд в кормушке появится пища.

И здесь происходит нечто неожиданное: крысы разных линий начинают вести себя совершенно по-разному. Представители одной линии в полном согласии со схемой эксперимента реагируют на выдвинутый рычаг как на сигнал скорого появления пищи в кормушке и быстро обучаются при выдвижении рычага сразу идти к кормушке. А представители другой линии, как только рычаг выдвигается, идут к нему, как-то с ним контактируют и переходят к кормушке лишь в момент появления пищи. Но обратите внимание, что пишут Шелли Флагель с соавторами: для второй группы «условный стимул приобретает одно свойство <…> — способность привлекать; другая черта побуждающего стимула — его „желанность“». Ну, со способностью привлекать более-менее понятно: животное идет к рычагу, следовательно, рычаг его привлекает, но «желанность»? Как авторы обосновывают это утверждение?

Для этого они специально провели дополнительный опыт с этими животными. Всех крыс теперь отправили обучаться уже не классическому, а инструментальному условному рефлексу: животным необходимо было просунуть нос в специальное небольшое отверстие. Всего отверстий было два, но вознаграждение полагалось только за просовывание носа в одно определенное («активное»). Самое интересное здесь — что это было за вознаграждение: выдвижение подсвеченного рычага, того самого, и больше ничего. Оказалось, что представители обеих линий крыс существенно чаще просовывают нос именно в активное отверстие (видимо, желая увидеть рычаг), но sign-trackers (а именно так названы в статье животные, без необходимости нажимающие на рычаг: «отслеживающие стимул», в противоположность тем, что на рычаг не нажимают, названным «отслеживающими цель», goal-trackers) делают это гораздо чаще. Хотя стоит отметить, что результаты этого дополнительного опыта допускают неоднозначные интерпретации.

Теперь посмотрим, как ведет себя дофаминовая система у этих двух линий крыс. Флагель с сотрудниками измеряли концентрацию дофамина в глубине мозга — в так называемом прилежащем ядре. Они обнаружили, что различия в поведении сопровождаются и различиями дофаминового сигнала (рис. 1). У крыс, реагирующих в первую очередь на рычаг, в начале обучения дофаминовая система активировалась как в ответ на условный стимул (рычаг), так и в ответ на безусловный стимул (сладкий шарик), в конце же обучения реакция дофаминовой системы на выдвижение рычага заметно возросла, в то время как реакция на пищу полностью исчезла. У крыс, сразу приближающихся к кормушке, в самом начале обучения дофаминовая система меньше реагировала на события эксперимента, потом концентрация дофамина стала возрастать в ответ на оба стимула, и к концу обучения сохранились стабильные приблизительно равные по величине реакции дофаминовой системы как на выдвижение рычага, так и на подачу пищи.

После этого исследователи взяли нелинейных крыс, также обучили их ассоциации рычага и пищи. Животные также поделились на sign-trackers и goal-trackers. И оказалось, что активность дофаминовой системы у нелинейных и линейных крыс с одинаковым поведением практически не различалась. И значит, эти изменения связаны именно с определенным поведением, а не с принадлежностью к той или иной линии.

Затем в период обучения линейных крыс был применен блокатор дофаминовой передачи. Под действием этого вещества крысы обеих линий перестали спешить и к кормушке, и к рычагу, но, когда в последующем тестовом опыте уже без введения блокатора точно так же выдвигался рычаг и за этим следовало пищевое подкрепление, буквально все крысы оказались goal-trackers: крысы обеих линий в ответ на предъявление подсвеченного рычага направлялись прямиком к кормушке. Значит, нарушение дофаминовой передачи не помешало формированию ассоциации условного стимула с безусловным, но что-то оно изменило. Что? Возможно, крысы просто стали более рациональны: зачем бегать к рычагу, если в этом нет смысла?

А может быть, они решили, что иметь все-таки важнее, чем быть?

Соль земли. К проблеме преподавания литературы в школе

— А как же ты меня любишь, моя голубка?

— Я люблю тебя, как мясо любит соль.

Английская сказка

Часто в вопросах о содержании школьных программ по литературе учителя занимают две противоположные позиции. Одни говорят, что в школе необходимо познакомить детей с большинством знаковых классических произведений; пускай рановато, сложновато, многовато, главное — познакомить, потом, уже повзрослевшие, они сами разберутся, что из пройденного для них важно. Другие же считают, что главное — это актуальность, интерес и прочувствованность, а общее представление сложится само, ведь главное — нет безразличия.

Но эти вопросы волнуют и физиологов. Джексон Коун с коллегами изучали, тянет ли крыс на соленое [2]. В качестве безусловного стимула на протяжении всего эксперимента использовался раствор поваренной соли одной и той же концентрации (около 3%). В обычном состоянии и нам, людям, и крысам такой раствор кажется чрезмерно соленым и неприятным, но если в организме возникает недостаток натрия — в результате высоких физических нагрузок, под влиянием некоторых фармакологических препаратов или по какой-то иной причине, — этот вкус становится желанным. То есть под влиянием изменений в физиологическом состоянии в нормальном диапазоне один и тот же стимул по своей привлекательности меняет знак с минуса на плюс и наоборот. Конечно, это свойственно многим стимулам, но, во-первых, в значительно меньшей степени, во-вторых, привлекательность других стимулов зависит от большего числа физиологических переменных, да и с обратимостью всё менее однозначно. В этом исследовании повышенную потребность в натрии вызывали с помощью препарата, действующего на почки и приводящего к высокому выделению натрия из организма.

Сначала исследователи подавали только безусловный стимул — раствор соли — прямо крысам в рот через вживленную трубочку и одновременно измеряли концентрацию дофамина в глубине мозга (вентральном стриатуме). Оказалось, что концентрация дофамина существенно повышается в ответ на соленый вкус только у животных с искусственно вызванным аппетитом к соленому, у контрольных животных уровень дофамина при введении солевого раствора оставался без изменений. Дофаминовая реакция на соль была быстрой, поэтому неудивительно, что нарушение чувствительности вкусовых рецепторов на языке к соленому вкусу с помощью добавления в раствор особого вещества приводила к почти полному устранению дофаминовой реакции. А вот то, что в течение всей ночи животные так и не восполнили потребность в натрии за счет солевого раствора с этим веществом (ведь они так и не выпивали его в необходимом для организма объеме), вызывает недоумение. Почему?

Айван Де Арауджо и его сотрудники исследовали крыс, у которых преднамеренно был поврежден ген, кодирующий рецепторы к сладкому, поэтому эти животные не могли распознавать вещества, сладкие на вкус [3]. Однако они научились различать две поилки, в одной из которых была вода, а в другой — раствор сахара: они выпивали значительно больше сладкого раствора, при этом не отдавая никакого предпочтения растворам с сахарозаменителями. Авторы считают, что животные научились отличать разные поилки на основании метаболических эффектов сахарозы. И тогда интересно, почему крысы в эксперименте Коуна не «распознали» раствор соли по его метаболическим эффектам?

На следующем этапе эксперимента Коун и его коллеги искали ответ на очень интересный вопрос: если мы предварительно очень старательно познакомим животное, не испытывающее потребности в соли, с тем, что солевой раствор всегда появляется во рту вскоре после того, как загорается лампочка, то как это животное и его дофаминовая система отреагируют на включение лампочки в другом состоянии, когда потребность в соли будет высока? То есть что будет, если мы сначала на протяжении семи дней путем многократных сочетаний выработаем у крыс ассоциацию света лампочки с соленым вкусом, который в лучшем случае безразличен (но возможно, неприятен), а потом вызовем у этих крыс сильный аппетит к соли и предъявим им свет лампочки?

Оказалось — ничего! Животное никак не меняло поведения в ответ на условный стимул — свет лампочки, и изменений в активности дофаминовой системы также не было обнаружено. И это гораздо больше, чем просто отрицательный результат. На следующем этапе эксперимента Коун с сотрудниками показали, что крысы все-таки пойдут к лампочке как к путеводной звезде и их дофаминовая система отреагирует всплеском на ее свет, но только в том случае, если перед этим свет лампочки будет многократно сочетаться не с безразличным, а с очень желанным солевым раствором. Получается, что длительный опыт ассоциирования мало значащих для индивида вещей заметно не сказывается на последующих реакциях и предпочтениях.

Читатель вправе решать, насколько можно расширить диапазон ситуаций для такой интерпретации. Мы лишь отметим, что существуют и другие данные.

Например, Майк Робинсон и Кент Берридж в 2013 году показали [4], что крысы в похожих экспериментальных условиях кардинально меняют свою реакцию на рычаг, выдвижение которого служило условным стимулом подачи солевого раствора, с самого первого его предъявления в новом физиологическом состоянии. В этом исследовании крысы после сочетаний выдвижения рычага с введением в рот насыщенного солевого раствора стараются держаться от рычага подальше, но при первом же его предъявлении животному в состоянии солевого голода крыса, по их описанию, начинает вести себя так, «как будто рычаг съедобный». Но, несмотря на сходство этих двух экспериментальных ситуаций, в работе Робинсона и Берриджа присутствуют и важные отличия, которые могли бы повлиять на результаты.

То есть получается, что если ребенку в школе скормили «Капитанскую дочку», он, скорее всего, не обратится за ответами к этой книге, когда она ему действительно будет нужна. С другой стороны, согласно исследованию Робинсона и Берриджа, если ребенка на уроке литературы как следует разозлить, это повысит вероятность того, что он вернется к этой книге. Судите сами, насколько хороша аналогия, но согласитесь, что физиологов, изучающих дофаминовую систему, волнуют не совсем узкие вопросы.

«Просто» выбор

А могут ли дофаминовые нейроны предопределять наш выбор? Для ответа на этот вопрос Мэтью Рош с соавторами провели изящное исследование [5]: реагируя на световой сигнал, крыса направляется к месту предъявления обонятельных условных стимулов. Их всего три: первый запах сигнализирует о доступности вознаграждения только слева, второй — справа, а третий — о наличии подкрепления с обеих сторон. Таким образом, в третьем случае крысе предоставлен выбор. Вознаграждением во всех случаях был сахарный сироп, но его количество или время задержки было всегда разным слева и справа, и это соотношение сохранялось достаточно долго, чтобы животное запомнило, с какой стороны поступает более выгодное предложение. Как и во многих других исследованиях, реакция нейронов на условный стимул, обещающий предпочитаемое вознаграждение (конечно, большее или незамедлительное), была значительно выше, чем реакция на условный стимул, связанный с худшей возможностью. Но вот в ситуации выбора (о чем сигнализировал третий условный стимул) нейроны активируются точно так же, как в случае стимула, связанного с предпочитаемой стороной. Но что самое важное, от этого не зависит, как животное поведет себя после: выберет ли оно более выгодное подкрепление. Такие ситуации обычны в нашей повседневной жизни: например, мы часто бываем в двух кафе — в одном днем во время обеденного перерыва, и там всё неплохо, а в другом — вечером после работы (оно открывается позже), где, при прочих равных, вкусный кофе и живая музыка; как-то раз рабочий день заканчивается раньше, и мы понимаем, что и дневное кафе еще открыто, и вечернее уже открыто, так что мы можем выбирать. И что же наши дофаминовые нейроны? Они сразу напоминают нам про вкусный кофе и живую музыку в вечернем кафе, но это не предопределяет, что мы пойдем именно туда! Таким образом, дофаминовые нейроны вне подозрения — не они навязывают нам, что выбирать. Правда, участие дофамина в формировании наших привычек (далеко не всегда хороших) не снимает с него подозрений, но об этом поговорим подробней как-нибудь в другой раз.

Азарт

…Его состояние не позволяло ему <…> жертвовать необходимым

в надежде приобрести излишнее.

А. С. Пушкин. Пиковая дама

Имеет ли дофамин отношение к поведению, связанному с риском или, точнее, с выбором риска? Этот вопрос, конечно, интересен и сам по себе, но при лечении пациентов с болезнью Паркинсона агонистами дофаминовых рецепторов иногда развивается неукротимая страсть к азартным играм. Каков механизм этого явления? На этот вопрос в методически очень продвинутом и обстоятельном исследовании попытались ответить Келли Залокусски и его сотрудники [6]. Они предоставляли мышам возможность выбирать между двумя педалями. Нажатие на одну из педалей всегда гарантировало получение небольшой, но надежной порции сиропа, зато другая педаль была не такой скучной: в 75% случаев после нажатия на нее животное получало крошечную порцию сиропа, зато в остальные 25% — очень большую воодушевляющую порцию. Как и ожидалось, часть животных избегала педали, связанной с риском, но другая часть определенно предпочитала нажимать на ненадежную педаль. Животным стали вводить в область прилежащего ядра препарат, используемый для лечения болезни Паркинсона, и выяснилось, что под влиянием этого препарата вероятность выбора педали, связанной с риском, возрастает. Используя изощренный генетический прием, исследователи обнаружили, что с каждым конкретным выбором связана активность определенных клеток в прилежащем ядре. Что это за клетки? Это нейроны, на мембране которых находятся дофаминовые рецепторы. Эти клетки оказались чувствительными к результату рискованного выбора. После этого в клетки такого типа были встроены мембранные каналы, позволяющие с помощью световой стимуляции (!) управлять активностью этих клеток. И оказалось, что стимуляция этих нейронов в момент принятия решения превращает азартных мышей в мышей, не желающих «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».

Привязанность

В 1951 году был опубликован знаменитый доклад Джона Боулби о состоянии психического здоровья бездомных детей в странах Европы в послевоенные годы. Доклад был подготовлен по поручению Всемирной организации здравоохранения, и в нем оказалось нечто большее, чем тщательный анализ тяжелого текущего момента: было продемонстрировано травмирующее влияние разлуки ребенка с матерью в раннем возрасте и говорилось о важной самостоятельной роли теплых, интимных и продолжительных отношений детей и родителей. То, что правительство Великобритании, а также власти ряда других стран внесли принципиальные изменения в систему государственных учреждений для детей после этого доклада, говорит очень много хорошего о властях этих стран и о Джоне Боулби. Но многое это говорит и о привязанности.

О том, что между отдельными людьми существует особая связь, конечно, догадывались. И даже были разработаны теории привязанности. Одна из них имела сексуальную подоплеку и уходила корнями в психоанализ, а другая носила название «буфетной теории». В последней постулировалось, что мы склонны привязываться к тому, от кого зависит наше благополучие. И тогда, в общем-то, совершенно неважно, кто (или даже что) заботится о нашем благе, если мы обеспечены всем необходимым. Но оказалось, что всё не так. И одним из первых это обнаружил проводивший далеко не гуманные опыты на обезьянах Гарри Харлоу. Он показал, что детенышу в первую очередь нужна не безупречная, пускай даже безликая забота, а мягкая и теплая мать.

С тех пор мы очень многое узнали об огромной роли привязанности для нормального физического, эмоционального и интеллектуального развития ребенка (и не только ребенка). Прояснились и физиологические механизмы привязанности. Обнаружилось, что такие гормоны, как вазопрессин и окситоцин, создают благодатную почву для развития взаимопонимания и доверия, причем не только между родителями и детьми, но и между супругами, друзьями, партнерами, соединяя судьбы людей и зверей. К таким зверям относятся желтобрюхие полевки, обитатели прерий: они формируют моногамные супружеские пары и не просто вместе живут и воспитывают детей, но и стремятся к постоянному физическому контакту и большую часть времени проводят, тесно прижавшись друг к другу. В то время как гормоны создают почву для формирования привязанности, дофамин выполняет основную тяжелую работу. После короткого знакомства и спаривания самец и самка этого вида полевок практически не расстаются друг с другом и одновременно начинают проявлять недружелюбие в отношении чужаков. Оказалось, что обе эти столь разные реакции обеспечиваются одним веществом в одном ядре мозга — дофамином: сразу после бракосочетания D2-рецепторы к дофамину опосредуют развитие привязанности, а через некоторое время у самцов подключаются D1-рецепторы, чтобы давать отпор посторонним [6].

Дофамин работает не только у полевок. Но показать это, как вы догадываетесь, непросто. Шир Атцила с коллегами занялись созданием фильмов: они снимали на видео эпизоды взаимодействия мам со своими маленькими детьми прямо у них дома. По этим видеозаписям они оценивали, насколько синхронно поведение матери и ребенка: например, как часто они смотрят друг на друга, разговаривают, обмениваются разными забавными звуками, вместе поют. А потом они приглашали мам пройти обследование на фМРТ-ПЭТ аппарате. Во время обследования мамам показывали два фильма, где дети играют одни: первый — с участием их ребенка, второй — с участием незнакомого ребенка. И в это время оценивали активность дофамина в таких областях мозга, как миндалина, медиальная префронтальная кора и вездесущее прилежащее ядро, а также определяли связь этих важных для социального поведения мозговых образований между собой. В результате исследователи обнаружили, что бóльшая отзывчивость матери на сигналы, поступающие от малыша, связана с бо́льшими всплесками дофамина при просмотре фильма с участием своего ребенка. Также выяснилось, что у не скупящихся на дофамин матерей прилежащее ядро, медиальная префронтальная кора и миндалина более тесно связаны между собой, а значит, работа этих «социальных» областей мозга более согласована [8]. Наверное, это нечто большее, чем привязанность, но определенно здесь присутствует и выбор.

Наталья Ивлиева, нейрофизиолог

