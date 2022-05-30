История роботов. Древние и средневековые китайские автоматы

Со школьной скамьи мы знаем о великой древней китайской цивилизации. Там, на Востоке, изобрели компас, бумагу, порох и многое другое. А как в Китае обстояли дела с роботами и автоматами? Неужели жители Поднебесной отставали от греков и римлян, индусов и арабов в этой области?

Продолжение. Предыдущие серии опубликованы в ТрВ-Наука № 330, 332, 334, 336, 339, 353.

Один из первых примеров автомата, созданного древними китайцами, можно обнаружить в древнем даосском трактате «Ли-цзы», который традиционно приписывается философу Ли Юйкоу. Несмотря на то что изначальный текст памятника относится к периоду Сражающихся царств (V век до н. э.), скорее всего, дошедший до нас трактат был создан на основе первоисточника в VIII веке н. э. Мы целенаправленно останавливаемся на датировке, потому что события, которые нас интересуют, относятся и вовсе к X веку до н. э.

В V книге «Ли-цзы», озаглавленной «Вопросы Тана», есть небольшая история об автомате. Главный герой этого текста — My-ван, пятый император из династии Чжоу. Автор повествует, как Му-ван совершал царский выезд в западные области, миновал Куньлунь, но, не достигнув дальней гряды гор, решил вернуться назад. Не успев въехать в Срединное царство, он встретил ремесленника по имени Яньши. Му-ван хотел знать, что умеет делать Яньши, и ремесленник на следующий день привел к царю манекен, который «ходил, глядя то вниз, то вверх — точь-в-точь как человек. Когда мастер коснулся рукой его щеки, он красиво запел; стоило мастеру хлопнуть в ладоши — и он пустился в пляс. Он показал множество разных номеров — какие только желал царь».

Под конец автоматизированный манекен подмигнул окружавшим царя женщинам и поманил их к себе. Царь очень рассердился и хотел казнить Яньши за дерзость, проявленную его слугой. Мастер, испугавшись за свою жизнь, тут же разобрал манекен на части и показал их царю. Оказалось, что манекен был сделан из кожи и кусков дерева, скрепленных клеем, покрытых лаком и раскрашенных в белый, черный, красный и синий цвета. Царь внимательно всё осмотрел. Автомат был подобен человеку: печень, селезенка, сердце, легкие, почки, кишки, желудок; мускулы, кости, сочленения; кожа, зубы, волосы — всё искусственное, но совсем как настоящее. Когда мастер собрал манекен обратно, искусственный человек стал таким, как прежде. Царь попробовал вынуть из него сердце — и манекен не смог говорить. Извлекли печень — и он не смог видеть; вынули почки — и он не смог ходить. Царь остался очень доволен сим действом и решил, что мастер подобен Творцу всех вещей, то есть Богу.

Искусственного человека My-ван забрал с собой и, по-видимому, увез в столицу. О дальнейшей судьбе автомата нам, к сожалению, не рассказывают. Отрывок заканчивается тем, что об этой истории услышали ученики двух мастеров: Дунмэня Цзя, который изобрел осадную лестницу, и Цинь Гули, создавшего летающего змея. Их ученики похвалялись достижениями своих учителей, но перестали хвастаться, узнав о мастерстве Яньши. Хороший вывод вполне в дидактическом даосском стиле.

Теперь давайте разберемся с историей автомата Яньши. Во-первых, не удивительно, что героем рассказа стал легендарный Му-ван, который вообще обласкан китайской фантастикой. Этот правитель не только знаменит встречей с «роботом» Яньши, он также бывал в гостях у китайской богини Си-ван-му, кушал небесные груши и даже стал бессмертным по одной из версий легенды. Во-вторых, интересно место действия. Снова, как и во многих произведениях китайской литературы о роботах и автоматах, их создатели либо происходят из западных стран, либо научились создавать искусственных людей на Западе. Мастер Яньши тоже не местный, Му-ван встречает его, возвращаясь после объезда своих западных владений. Нас не ставят в известность, откуда родом Яньши и где он научился своему искусству, хотя тонкий намек на западные земли в упоминании Куньлуня присутствует. И наконец, в истории фигурирует именно манекен, то есть автомат, созданный по образу и подобию человека, а не механическое животное или движущаяся сама по себе повозка. Это важно, так как в дальнейшем мы встретимся именно с марионетками и механическими игрушками древних и средневековых китайских мастеров, которые могли послужить источником для легенды.

В связи с манекенами следует отметить, что создание фигурок людей восходит к древнему обычаю хоронить вместе с покойником кукол, которые часто изображают танцоров, музыкантов, шутов и призваны служить покойному в загробном мире. Поэтому в древнем и средневековом Китае куклы, манекены и автоматы были неразрывно связаны с театральными представлениями и музыкантами.

История, относящаяся к 206 году до н. э., но доступная только в источнике VI века н. э., «Си цзин цза цзи», или «Различные записи о Западной столице», рассказывает о механическом оркестре марионеток, который первый император Хань Лю Бан нашел в сокровищнице легендарного Цинь Шихуанди.

На циновке сидели двенадцать человек, отлитых из бронзы, каждый высотой в девяносто сантиметров. Музыканты держали инструменты: либо китайские гусли сэ, либо цитру цинь, либо специфичные язычковые инструменты юй и шэн, представляющие собой комбинацию воздушного резервуара и нескольких трубок различной длины. В нижней части трубок расположен специальный язычок, который и является звучащим элементом. Музыканты были одеты в цветастые шелка и выглядели как настоящие мужчины. Под циновкой находились две бронзовые трубки. Одна трубка была пуста, а в другой — протянута веревка толщиной с палец. По всей видимости, автомат приводился в движение, когда кто-то дул в пустую трубу, которая соединялась с духовыми инструментами, а второй человек тянул за веревку, которая приводила в движение гусли, и вся группа играла музыку, словно настоящий оркестр. Здесь, похоже, не было задействовано ни воздушного насоса, ни мехов. Требовалось, чтобы один человек дул и обеспечивал поток воздуха, а другой приводил в движение все марионетки с помощью кулачков, рычагов, весов, которые были спрятаны внутри.

Одно из самых обстоятельных свидетельств, дошедших до нас с тех времен, относится к работе знаменитого инженера Ма Цзюня, который жил во времена императора Мин-ди государства Вэй в период Саньго (227–239 годы н. э.). По словам китайского историка, политика и поэта Фу Сюаня (217–278 годы н. э.), Ма Цзюнь изобрел «колесницу, указывающую юг», в которой впервые была применена система дифференциалов, позволяющая компенсировать разницу в пути, совершаемом при движении ее ведущими колесами. Благодаря этому при всех поворотах колесницы установленная на ней деревянная фигура человека с вытянутой вперед рукой неизменно указывала на выбранное направление — в данном случае юг.

Ма Цзюню приписываются изобретения цепного насоса с квадратными поддонами и вращающегося арбалета, подобного тому, что был позже изобретен Леонардо да Винчи. Он также усовершенствовал ручной ткацкий станок и построил театр марионеток, приводимый в действие водой. Последнее изобретение китайского эрудита нас интересует больше всего.

Как говорит Фу Сюань, некоторые лица предлагали императору театр марионеток, приводимый в движение людьми, стоящими за ширмой. Император спросил, можно ли сделать так, чтобы куклы двигались самостоятельно, и Ма Цзюнь ответил, что можно. Мастер взял большой кусок дерева и придал ему форму колеса, которое вращалось в горизонтальном положении, приводимое в движение силой текущей воды, которую зрителю было не видно. Он изготовил фигурки, которые играли музыку и танцевали, и, когда определенная кукла появлялась на сцене, другие деревянные люди били в барабаны и дули во флейты. Ма Цзюнь также сделал гору с деревянными человечками, танцующими на шарах, бросающими мечи, висящими вниз головой на веревочных лестницах и ведущими себя уверенно и непринужденно. Сцены постоянно менялись, а фигурки двигались с сотней заданных вариаций.

Но Ма Цзюнь был далеко не единственным инженером, достигшим таких успехов в то время. Чхи Чи И из Хэнъяна был известен своим деревянным кукольным домиком с марионетками, которые открывали двери и кланялись, и «крысиным рынком», где фигурки автоматически затворяли двери, когда крысы пытались убежать.

Легенда IV века н. э. упоминает механического человека из нефрита, который мог поворачиваться и двигаться, по-видимому, сам по себе. Подобные механические куклы приводились в движение водой. Например, правители Северной Ци (550–577 годы н. э.) держали в дворцовом парке своеобразную лодку-балаган с трехъярусной сценой. На нижнем ярусе располагался кукольный оркестр из семи музыкантов, на среднем семеро монахов с курительными палочками в руках двигались по кругу, поочередно отбивая поклоны Будде, а на верхнем среди облаков летали буддийские божества, и всю композицию приводила в движение вода.

Еще более искусные кукольные спектакли устраивались при дворе суйского императора Ян-ди (604–617 годы н. э.), который велел придворному мастеру Хуан Гуну создать «Иллюстрированный канон водных постановок» — «Шуй ши ту цзин». Трактат был отредактирован и дополнен другом мастера Ду Бао. Книга описывала лодки, оснащенные механическими устройствами, с движущимися фигурами на бортах, которые плавали вдоль извилистых каналов, устроенных во дворцовых садах, чтобы по очереди появляться перед взором гостей. Император с многочисленной свитой любовались водными постановками, которые состояли из 72 отдельных сцен на мифические и исторические сюжеты. Куклы, деревянные люди (му жэнь) величиною свыше 60 см, были облачены в одежды из узорного шелка и украшены золотом и нефритом. Всякая живность — звери, рыбы и птицы — также двигались как живые. Водные постановки сменялись плавучими театрами. На 12 плоскодонках длиною более трех метров и шириною около двух метров деревянные люди играли на литофонах, колоколах, гуслях и цитре, исполняли цирковые номера: плясали с мечами, ходили колесом, поднимались по шесту и ходили по канату, а на семи лодках длиною около 2,5 метра обносили гостей вином до трех раз, протягивая полный стакан и забирая пустой. Всё приводили в действие «удивительные и невообразимые водяные механизмы».

Император Ян-ди проявлял активный интерес к механическим устройствам. Например, сохранились сведения об автоматическом открытии дверей его библиотеки. Перед императорским залом находилась библиотека, в которой было четырнадцать кабинетов; в каждом имелись окна, двери, диваны, подушки и книжные шкафы, расставленные и украшенные с необычайной элегантностью. В каждом третьем кабинете была открытая квадратная дверь, перед ней были подвешены шелковые занавески, над которыми висели две фигуры летящих сянь (бессмертных небожителей). За этими дверями в земле был спрятан своего рода спусковой механизм. Когда император направлялся в библиотеку, перед ним шли несколько служанок, державших светильники с благовониями, и, когда они наступали на спусковой механизм, летающий сянь падал, собирал занавески и снова взлетал. Тогда створки дверей растворялись, а все дверцы книжных шкафов автоматически открывались. А когда император выходил из библиотеки, двери автоматически закрывались и всё возвращалось в первоначальное состояние.

Английский синолог Джозеф Нидэм в своем монументальном труде «Наука и цивилизация в Китае» приводит историю о японце Хан Чжиле, который перебрался на постоянное место жительства в Поднебесную в начале IX века н. э. и удивил своим искусством самого императора. Хан Чжиле изготовил деревянную кошку, которая могла ловить крыс и птиц. Имеется в виду, возможно, некий аналог мышеловки. Об изобретении донесли императору, который развлекался, наблюдая за охотой искусственной кошки. Позже Хан сделал модель под названием «Выставка драконов» — красиво украшенную конструкцию высотою порядка 60 сантиметров, которой он управлял, крутя педали. Когда мастер привел модель в движение, появился дракон с когтями, бородой и клыками. Дракон метался по сцене, как будто летая сквозь облака и дождь, а император, который увидел подвижную модель, испугался и приказал убрать с глаз долой эту вещь. Чтобы сменить гнев императора на милость, Хан достал из кармана деревянную коробочку и вынул из нее несколько сотен мух красного цвета, которые, по его словам, стали красными, потому что их кормили киноварью. Затем он разделил их на пять колонн, чтобы мухи исполнили танец. Когда заиграла музыка, искусственные насекомые запрыгали и закружили в такт, издавая тихие звуки, похожие на жужжание. Когда музыка смолкла, мухи, одна за другой, удалились в свои ложа внутрь коробочки. Император, на которого представление произвело большое впечатление, одарил мастера серебром и шелками, но умелец, покинув дворец, раздал богатства простым людям. А год спустя Хан Чжиле исчез, и никто больше его не видел.

В конце XI века изобретатель и эрудит Су Сун построил башню с водными астрономическими часами и механическими фигурками. Манекены, облаченные в китайские одеяния, выходили из миниатюрных открывающихся дверей, чтобы объявлять время дня, указанное на специальных табличках. Фигурки звонили в колокола и били в гонги. Для работы сложного механизма использовались косые шестерни и спусковой механизм, внешний фасад башни выглядел как причудливая китайская пагода. Башня была высотой около 12 метров и шириной около 7 метров, принцип ее действия Су Сун описал в позднее утраченных трактатах. Миниатюрная модель часов китайского инженера была реконструирована Джоном Кембриджем и теперь выставлена в Музее науки в Лондоне. В Китайском историческом музее в Пекине башню с часами также реконструировали в 1950-е годы, но она была в пять раз меньше, чем описано в трактате Су Суна.

Таким образом, мы видим, что китайские механические игрушки, согласно легендам, не уступали тем, которые были созданы греками в Александрии или арабами в Багдаде, но в большинстве рассказов автоматы служат для развлечений монарха и его двора.

Александр Речкин

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