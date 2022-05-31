«Вы, сударь, бот!», или Десемантизация — древняя и вечно юная

«Вы бот!» — говорит возмущенный словами собеседника комментатор в социальной сети, вовсе при этом не имея в виду, что перед ним кусок программного кода, а не живой человек.

Еще недавно слово бот в интернет-диалогах означало исключительно искусственно созданного собеседника или аккаунт в соцсети, «робота», из англ. bot, сокращение от чеш. robot. В «ботской сущности» можно было заподозрить одного из комментаторов, который что-то ругает или хвалит, пользуясь подозрительно безжизненным и однообразным языком, или виртуальных «друзей» и подписчиков в социальной сети. Но сейчас в русском языке слово употребляется и шире, утратив кусочек смысла «неживое». Русскоязычная «Википедия» еще этого не знает, здесь бот — это только «виртуальный робот, который функционирует на основе специальной программы, выполняющий автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей». В узком смысле мы под ботами понимаем программы для имитации деятельности человека, в частности чат-боты.

Но в современных словарях компьютерного жаргона можно прочесть и более широкое определение этого слова: «человек, по поведению похожий на бота, неодобр. человек, отвечающий в политических дискуссиях шаблонными аргументами».

Факт тот, что каждый завсегдатай социальных сетей очень хорошо знает, что люди употребляют это слово, когда, например, человек не от сердца пишет, а за деньги. Или вообще человек, который пишет то, что мне не нравится. Я не соглашаюсь с собеседником, я возмущен его словами, и я обвиняю его. «Вы бот!» — это уже характерное для соцсети ругательство. Фактически произошла, как говорят, десемантизация.

Почему возможна десемантизация или просто какое-то расширение значения слова? А как люди узнают семантику, значение нового для них слова? Как говорят лингвисты, из узуса, то есть из употребления этого слова другими людьми. Способность воспринимать нюансы неодинакова у разных людей, и если исходное значение у слова богато нюансами или просто очень специфично, мало кому известно, то эти нюансы и эта специфика имеют шанс «обкататься», «сгладиться» в процессе вовлечения в коммуникацию «профанов», как острые края у гальки.

На примере этого нового, свеженького, еще не ставшего общепонятным слова мы можем видеть, как работают механизмы вот такого рода семантических сдвигов, которые произошли со многими словами сто, пятьсот или тысячи лет назад и из-за которых, в частности, и стала нужна такая наука, как этимология: происхождение этих слов стало темным, непонятным. Например, слово мешок мы никак не связываем со словом мех. Хотя это такое же уменьшительное от слова мех, как пух — пушок, снег — снежок, но в данном случае изменилась семантика: мешок — это не тара из шкуры, меха, это тара из ткани. И вот мы уже должны лезть, если мы заинтересуемся этимологией слова «мешок», в этимологический словарь Фасмера и выяснять там, откуда это слово взялось.

Слово бот не случайно так активно движется в сторону ругательства. Пеойративы — ругательные, обвинительные, негативно-оценочные слова — нужны нам всегда и в большом количестве. И эта пейоративная функция требует всё новых способов выражения, к ней привлекаются и сами по себе нейтральные названия животных (свинья, собака), какие-то неодушевленные существительные с совершенно бытовой семантикой; например, подонки буквально — осадок, скапливающийся на дне, дрянь — отходы при работе по дереву, родственно глаголу «драть», и т. д.

Поэтому можно пофантазировать, что, когда слово бот станет просто ругательством или интернет-ругательством, как оно во многом уже и стало, у него может забыться этимология, как это часто бывает. И люди будут гадать, как оно произошло? А сегмент «бот-» — это ведь целый ряд омонимичных корней самого разного происхождения. Бот, ботик — небольшое моторное, парусное или гребное судно. Боты, ботики — обувь (ср. ботинки). Еще можно обнаружить в словарях, что бот — это «шест для ботания рыбы», диалектное «приспособление для пугания рыбы у рыбаков Чудского озера». Родственно слову бо́тало «рыбацкий шест для пугания рыбы» и «брякающая штука у коровы на шее» и глаголу бо́тать «болтать, громыхать, загонять рыбу в сети, звенеть». Есть еще новый глагол бо́тать, что значит быть ботаником, ботаном — усердным учеником. Итого, пять омонимичных корней, и есть шанс, что будет много версий происхождения ругательства бот, если забудется, что оно произошло от слова робот.

Таким образом, не обязательно забираться в глубину времен, чтобы понять, как функционирует язык, что происходит со словами, почему мы утрачиваем знание о том, как они образовались.

Ирина Фуфаева

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