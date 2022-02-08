ТрВ № 3 (347) за 2022 г.: «Этот город в огне…»

08.02.2022 / № 347 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 347 от 8 февраля 2022 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Почему хотят истребить Институт теоретической и экспериментальной биофизики?
Интервью с и. о. директора института Иваном Вихлянцевым — стр. 3, 5

Насколько динамично на Руси распространялось христианство?
Ольга Орлова выясняла у Николая Макарова, директора Института археологии РАН, — стр. 4–5

Скрытая и явная история Вселенной
Расшифровка лекции Бориса Штерна — стр. 6–7

Есть ли вода на Марсе?
Обзор новых исследований от Дмитрия Вибе — стр. 7

День сурка и день пингвина
Захар Слуковский ведет репортаж из Антарктиды — стр. 8

Битва за Луну и Венеру
Алексей Кудря беседует с историком космонавтики Павлом Шубиным стр. 10–11

Почему при ковиде пропадает обонянение?
Разбиралась Алла Салькова — стр. 11

Закладка на «Тонио Крёгере»
Очерк Евгения Берковича о новелле Томаса Манна глазами литераторов и математиков — стр. 12–13

Пятикратное эхо вулкана
Сергей Шпилькин анализирует сигналы метеостанций после извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай — стр. 14

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