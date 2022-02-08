Туча над ИТЭБ

Несколько лет назад стартовала кампания объединения исследовательских институтов в так называемые Федеральные исследовательские центры (ФИЦ). Это в последнее время модно: объединяют вузы, институты, вузы с институтами, больницы, школы с детскими садами. Это одно из проявлений всеобщей вертикализации. Так комфортней чиновникам: по их словам, легче иметь дело с десятками объединенных субъектов, чем с сотнями самостоятельных. Иногда объединение идет по тематическому признаку, иногда — по региональному. Часто объединяют институты, не имеющие ничего общего. Например, в Красноярском ФИЦ среди интегрированных организаций Институт физики соседствует с Институтом сельского хозяйства. В качестве мотивации выдвигаются доводы типа «за интеграцию и мультидисциплинарность». Реально создается лишь еще одна административная настройка, добавляются лишняя писанина, беготня и потеря времени из-за неповоротливости объединенной структуры.

Объединение институтов преподносится как сугубо добровольная инициатива. Естественно, многие институты упираются — где вяло, где интенсивно. Где-то образование территориальных ФИЦ прошло гладко, где-то не очень. Так, иркутские институты отбились всем коллективом, а в Пущино результат оказался промежуточным: несколько институтов объединились в ФИЦ, а три института отказались. Оказывалось ли на эти институты давление? Насколько нам стало известно, по крайней мере один из «отказников», Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ) испытывает это давление по сей день, причем в формах, приобретающих угрожающий характер.

Редакция ТрВ-Наука взяла интервью у и. о. директора ИТЭБ, докт. биол. наук Ивана Милентьевича Вихлянцева.

Полная версия беседы. В .pdf и в бумажной газете опубликована сокращенная.

Вам, должно быть, нелегко живётся,

если вы всё еще верите в справедливость.

Эрих Мария Ремарк

— Несколько лет назад в Пущино был образован ФИЦ, куда вошла большая часть институтов города. При этом ваш институт и Институт белка не вошли в этот центр. По каким причинам?

— Во-первых, из восьми институтов Пущинского научного центра (ПНЦ) РАН в ФИЦ не вошли три института. Как только стало ясно, что не принимается выработанный совместными усилиями устав ФИЦ и проигнорирована объединяющая интересы и направления научных работ единая программа «Холобионтика», первым покинул проект Институт математических проблем биологии РАН (участвовавший по сути во всех исследованиях, проводимых в Пущинском научном центре РАН). Не могу что-либо сказать по поводу причин отказа Института белка РАН, но можно упомянуть, что научный руководитель института академик А. С. Спирин, который долгие годы развития ПНЦ РАН был непререкаемым научным авторитетом с мировым именем, посетив заседание директоров институтов по обсуждению слияния в ФИЦ, высказался категорически против такого формального объединения.

Назову главные причины, по которым дирекция ИТЭБ РАН отказалась от слияния в ФИЦ.

Во-первых, формальность проводимого слияния. Специальная комиссия разработала программу «Холобионтика», позволяющую объединить усилия и реализовывать крупные прорывные межинститутские проекты. Но она не была поддержана ни директорами объединяющихся институтов, ни Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). Программа почила в бозе, не родившись.

Курировала объединение максимально жестко и формально представитель ФАНО Ирина Николаевна Чугуева. В ходе частых собраний директоров пущинских институтов Ирина Николаевна регулярно угрожала снижением финансирования институтов, увольнением неугодных директоров и т. д., если институты не сольются в ФИЦ. В итоге при «наборе критической массы» все последующие собрания запуганных директоров были нацелены исключительно на сохранение собственной автономности при слиянии в ФИЦ. Не было и речи о совместном синергичном развитии научных исследований.

Пять институтов формально слились в ФИЦ. Реально в их научном функционировании ничего не изменилось, но существенно осложнился документооборот и сократился уровень самостоятельности при принятии решений из-за дополнительной бюрократической надстройки, отбирающей часть бюджета, и появления дополнительного директора.

Во-вторых, отказ в равных правах нашему институту при слиянии в ФИЦ. Необходимо пояснить. В 1990 году Институт биологической физики АН СССР был разделен на Институт биофизики клетки (ИБК) АН СССР и Институт общей биофизики АН СССР, который вскоре был переименован в ИТЭБ АН СССР. Нашему институту по постановлению Академии наук СССР от 10.12.1990 №100 полагалось передать главный корпус, корпус опытного производства кровозаменителей, виварий, оранжерею. Однако это постановление Бюро Отделения РАН так и не выполнено за тридцать с лишним лет ни бывшим, ни нынешним руководством ИБК РАН, и мы до сих пор не получили в оперативное управление собственных площадей. Это мешает институту выстраивать отношения с внешними заказчиками, бизнесом, вузами, решать насущные задачи развития науки. Вливание в ФИЦ никак бы не решило эту проблему.

— Создание ФИЦ в Пущино было инициировано чиновниками ФАНО и завершено министерством. Ваш институт фактически пошел против этой инициативы. Последовало ли какое-то давление или репрессии в адрес вашего института?

— Минобрнауки РФ к нам относится нормально, нас весьма высоко оценивают по многим показателям, и за это мы получаем денежные поощрения. По крайней мере, «Комплексный балл публикационной результативности», вычисляемый министерством для ИТЭБ РАН, практически в два раза выше в расчете на сотрудника, чем этот же показатель для ФИЦ ПНЦ РАН (см. табл. 1). Это подтверждает и нашу эффективность, и доверие, которое Минобрнауки оказывает нашему институту.

Таблица 1. Комплексный балл публикационной результативности (КБПР) (вычисляется Министерством по количеству и качеству публикаций и устанавливается институтам в виде Государственного задания, пересчитывается через два года; информация из программы Парус 8НИР) КБПР, вычисляемый Министерством ИТЭБ РАН ФИЦ ПНЦБИ РАН 2021

(общая сумма публикаций, Σ) 277,54 780,15 Соотношение КБПР к общему количеству сотрудников (2020 г.) 1,15 0,75 Соотношение КБПР к количеству научных сотрудников (2020 г.) 2,45 2,13 2022 (Σ) 381,4 714,33 Соотношение КБПР к общему количеству сотрудников (2020 г.) 1,58 0,69 Соотношение КБПР к количеству научных сотрудников (2020 г.) 3,36 1,95

Однако несправедливое отношение к институту проявляется со стороны заместителя директора Департамента координации деятельности научных организаций И. Н. Чугуевой: то Ирина Николаевна настаивает на принятии в дирекцию института каких-то людей, то отказывается выполнять указания министра о внесении ИТЭБ РАН в приказ по выборам директора в октябре 2021 года. По всей видимости, таким образом она пытается поставить во главе института более сговорчивого человека. При этом ее действия явно идут вразрез с позицией самого министерства.

Давление искусственно нагнетается и внутри Пущино. Так, при распределении квартир нового дома для ученых нам было заявлено, что этот дом предназначен только для сотрудников ФИЦ (поскольку передан именно ему в оперативное управление). Научные сотрудники институтов, не вошедших в ФИЦ, были лишены права участвовать в справедливом распределении нового жилья. До создания ФИЦ ничего подобного не было за шестьдесят лет существования Пущинского научного центра. Квартиры всегда распределяла единая комиссия из представителей всех научных учреждений, а также больницы города Пущино согласно спискам претендентов на служебное жилье.

Следует отдать должное министерству, попытавшемуся восстановить справедливость, после чего ФИЦ все-таки выделил для сотрудников ИТЭБ РАН некую квоту квартир, по сугубо остаточному принципу: передали пул невостребованных сотрудниками ФИЦ квартир.

Беспрецедентное давление оказывается на ИТЭБ РАН с целью подписания опасного для нашего института договора ссуды с ФИЦ. По данному договору через пять лет ИТЭБ РАН обязан передать занимаемые площади ссудодателю (ФИЦ). То есть через пять лет ИТЭБ РАН попросту окажется на улице. Более того, в предлагаемый договор включено создание режимного объекта на территориях ИБК РАН, которые нам на протяжении последних тридцати с лишним лет не передают в оперативное управление вопреки упомянутому постановлению Академии наук. И всё это происходит на базе ранее организованного Института биологической физики АН СССР, который создавался как открытое учреждение в противовес закрытому режимному Институту биофизики Минздрава. Если мы подпишем этот договор, нас в любой момент могут выдворить с занимаемых площадей в соответствии с указом Президента РФ №61 от 24.01.1998 года. Предлагаемые нами поправки в договор ссуды категорически не принимаются.

Мы обратились в Минобрнауки с письмом, в котором изложили нашу позицию. Указали прецедент в судебной практике РФ, когда институт был выселен ссудодателем с занимаемых территорий после подписания такого договора. Через некоторое время меня вызвали на разговор к И. Н. Чугуевой, которая еще более настойчиво стала требовать подписать этот договор, несмотря на все наши доводы. Подобные действия являются не только противоправной попыткой вмешаться в хозяйственно-управленческую деятельность ИТЭБ РАН, но также нарушают требования гражданского законодательства, предъявляемые к деятельности директора, который обязан принимать к реализации решения исключительно в интересах возглавляемого им юридического лица.

— Уточняющий вопрос: выселение через пять лет — это непреложный пункт договора или одна из альтернатив при неких условиях?

— Договор ссуды — сроком пять лет. В договоре есть пункт, прописывающий, что площади, занимаемые нашим институтом, должны быть освобождены и подготовлены к сдаче по окончании срока договора. Освобождены? Это как? Всё оборудование, приборы, мебель и прочее — вынесено? Куда? На улицу? Ну хорошо, вынесли. А потом что? Пункта о том, что после «приемки/проверки» занимаемых рабочих помещений нам можно будет внести оборудование на свои прежние места и работать, в договоре нет!

— Но раз вы исполняющий обязанности директора, то выборы непременно должны состояться, когда они должны произойти? Вы будете баллотироваться на пост директора?

— Учитывая наблюдаемую тенденцию, я полагаю, что выборы директора объявлены не будут. Скорее всего, И. Н. Чугуева назначит другого, удобного и. о. директора, который и приступит к уничтожению нашего института. Однако в случае, если министерство инициирует выборы, я буду баллотироваться на пост директора.

— Не знаете, на Институт белка тоже оказывали давление по поводу вступления в ФИЦ?

— Ничего сказать по этому поводу не могу.

— Можете ли вы охарактеризовать уровень вашего института в двух системах единиц: а) по существу; б) по критериям, выдвинутым чиновниками ФАНО/Миннауки.

— По существу, ИТЭБ РАН — развивающийся и активно работающий НИИ с исконно встроенным междисциплинарным биофизическим подходом. Многосторонний подход к решению задач возможен благодаря профессиональной гетерогенности ИТЭБ РАН. Мы плотно и успешно работаем с медиками, физиками, химиками, математиками, в том числе в области проблем информатики и искусственного интеллекта. Именно такой мультинаучный уклад работы культивируется министерством. Мы созданы такими изначально, и со временем тематики углубились, а возможности института только расширились.

По формальным критериям, выдвинутым Минобрнауки России, мы являемся институтом второй категории, хотя практически по всем наукометрическим показателям превосходим ФИЦ, который отнесен к первой категории (см. табл. 2). ИТЭБ РАН, согласно принятым министерством нукометрическим показателям, превосходит ФИЦ на протяжении ряда лет (количество статей, патентов, уровень зарплат, причем не только научных сотрудников, но и ИТР). Еще раз отмечу, что в 2022 году нам почти на 40% повысили «Комплексный балл публикационной результативности», который является показателем выполнения государственного задания и рассчитывается на основании предыдущих показателей публикационной активности (учитывается качество и количество публикаций). Это явно свидетельствует о высокой эффективности ИТЭБ РАН в сфере публикационной активности. Заметим, показатель КПБР для ФИЦ был снижен на 10%. В целом же анализ ситуации, логика и сопоставление фактов не дают никаких оснований для притеснения нашего института.

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей эффективности научной деятельности ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН) и ФИЦ Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук (ФИЦ ПНЦБИ РАН) (согласно опубликованным отчетам) Сравниваемые показатели по официальным данным ИТЭБ РАН ФИЦ ПНЦБИ РАН 2019 2020 2019 2020 Среднесписочная численность сотрудников организации 291,4 242,1 1123,4 1042,1 Среднесписочная численность научных сотрудников (Н. С.) 132,3 113,4 438,8 366,7 % Н. С. в общей численности 45,4 46,8 39,1 35,2 Количество статей, индексируемых Scopus, на 1 Н. С. 1,2 1,4 1,1 1,3 Количество статей, индексируемых WoS, на 1 Н.С. 0,87 1,24 1,07 1,20 Количество статей, индексируемых РИНЦ, на 1 Н. С. 3,16 2,51 1,33 1,33 % АВТОРОВ ПАТЕНТОВ от общем сотрудников 2,75 1,24 0,45 0,77 Средняя заработная плата Н. С. 96 550 114 060 78 500 91 300 % от средней по региону 203,20 247,50 165,21 198,11 Соотношение доходов по НИР договорам и контрактам (руб.), на 1 Н. С. 524 617,91 482 751,85 178 193,46 327 806,27 Средства грантов Научных Фондов к количеству Н. С. 253 363,57 382 275,13 199 371,47 244 341,42 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 226 263 800 261 340 700 817 617 100 854 692 400 Субсидия финансового обеспечения Государственного Задания, расчет на 1 Н. С. в год 1 710 232,8 2 304 591,7 1 863 302,4 2 330 767,4

— По вашему мнению, какие наиболее сильные работы сделаны в институте за последние, скажем, десять лет?

— Возьмем даже последние пять лет.

Во-первых, за этот период, в рамках федеральной программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации» и государственного оборонного заказа (заказчик — МЗ РФ), ИТЭБ РАН создал, успешно провел государственные испытания и наладил выпуск прибора «Эфир-Био», позволяющего в автоматическом режиме обнаруживать антигены патогенных биологических агентов в воздухе в зонах контроля, где требуется сверхбыстрое и чувствительное определение различных биологических патогенов в автоматическом режиме. То есть в ИТЭБ РАН создан прибор, который стоит на страже биологической безопасности страны. Эта разработка относится к внедренным критическим технологиям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899. Сейчас вся документация на производство данного прибора передана в МЗ РФ и госкорпорацию «Ростех».

Во-вторых, стоит отметить направление работ ИТЭБ РАН по исследованию явления теплопередачи в наномасштабах живой клетки. Дело в том, что в микро- и наноструктурах действуют, по сути, другие законы физики — здесь явления теплопередачи не подчиняются стандартному уравнению теплопроводности Фурье, а определяются большей частью контактным тепловым сопротивлением Капицы. Мы показали, что градиент температуры в нанообъеме может стать мощнейшим инструментом управления динамикой клеток человека. Так, с помощью индуцированного сфокусированным лазерным излучением ультралокального градиента температуры можно управлять экспрессией генов, индуцировать мышечное сокращение или запускать гибель в отдельной выбранной клетке, не влияя на остальные. С помощью ультралокальных градиентов температуры можно регулировать рост нейронов, за короткие временные интервалы обеспечивать рост нейритов и их полноценный контакт. Это работа относится к настоящим передовым мировым научным направлениям, что, собственно, и было подтверждено получением ИТЭБ РАН престижнейшего гранта европейской программы «Наука у границ человеческих возможностей» (Human Frontier Science Program). Благодаря заложенным в данной работе основам можно будет создавать искусственные нейронные сети с заданной архитектоникой и обеспечить направленную регенерацию нервной ткани, прежде всего — травмированного спинного мозга. На данный момент эта огромная задача разбита на множество подзадач, которые упорно и последовательно решаются в ИТЭБ РАН в плотной внутрироссийской и международной коллаборации, в том числе при поддержке Научного центра EPFL (Лозанна, Швейцария).

В-третьих, хотелось бы отметить создание в ИТЭБ РАН Центра интеграции нейробиологии, биоинформатики и искусственного интеллекта, работа в котором нацелена на создание и использование инструментов сильного искусственного интеллекта. Это является прямым инструментом реализации «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490.

В ИТЭБ РАН много и других сильных и важных для страны и наукоемкого бизнеса разработок, в том числе таких, которые были созданы с большим опережением и актуальность которых выходит на первый план в мировом научном сообществе только теперь. К таковым можно отнести создание биомиметиков органов/тканей и экстракорпоральных биоискусственных органов (искусственной печени). В институте разработаны эффективные технологии получения материалов для регенеративной и восстановительной медицины, и одна из таких технологий (подготовка трансплантатов клапанов сердца), внедренная в НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, уже почти 15 лет спасает жизни людей, которые ранее были обречены. В институте созданы технологии ультрачувствительных аналитических методов детекции белков, фрагментов ДНК, вирусных частиц, которые апробированы в медицинской практике, и еще многое и многое другое.

В принципе сильных и прорывных работ в институте достаточно, и их было бы гораздо больше, если бы мы обладали большей свободой действий. При этом, понимая, что надо налаживать трансфер технологий, в начале 2021 года в ИТЭБ РАН мы создали две лаборатории, нацеленные на разработку и внедрение технологий в клиническую практику, включая разработку новых диагностических и прогностических технологий на основе метагеномных исследований биомедицинских материалов. Вместе с ИНЭОС РАН в ИТЭБ РАН создано опытное производство наноэмульсии, в двадцать раз более стабильной, чем предыдущий препарат «Перфторан», — «искусственной крови» на основе перфторорганических соединений. Еще не пройдя регистрации, препарат уже востребован и медиками, и биотехнологами.

— Если новое избранное руководство института согласится со всеми требованиями министерства, чем это может грозить институту?

— Хотел бы уточнить ваш вопрос. Это требования не министерства, а И. Н. Чугуевой и ФИЦ, видящего в нас успешного конкурента. Учитывая, что нам прямо и недвусмысленно неоднократно говорилось, что нас «додавят», «уничтожат», «дышать вам осталось немного», думаю, что, к сожалению, «разберут на отдельные лаборатории, а остальных выгонят». И это не шутки, это высказывания наших коллег — умных, образованных, интеллигентных, считающих себя благородными. Абсурдность сложившейся ситуации для меня — загадка. Почему наш институт, чутко и эффективно реагирующий на требования СНТР и успешно решающий поставленные президентом РФ и Минобрнауки России задачи, так безнравственно хотят истребить? По-видимому, перефразируя слова известного баснописца: «Мы виноваты в том, что хочется им кушать!»

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