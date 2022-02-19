Клубки единомышленников ползут в ВАК

Сплоченными рядами в экспертные советы подаются представители диссеродельных кластеров

Экспертный совет (ЭС) ВАК — своего рода апелляционная инстанция. Он проверяет решения диссертационных советов, и именно его решениям, как правило, следует Президиум ВАК, когда формулирует свою рекомендацию — лишать или не лишать плагиатора ученой степени.

«Диссернет» много лет из всех утюговi пытался донести ту мысль, что именно это звено оказалось наиболее нестойким к коррупции и именно экспертные советы отвечают более чем за 10 тысяч сплагиаченных диссертаций и за отказы лишать их «авторов» ученых степеней. Понятно, почему это происходило: из отдельного диссовета всю ситуацию в масштабах страны не проконтролируешь — слишком низко. На Президиум ВАК дело приходит уже подготовленным к решению, и тут тоже ничего не поделаешь — слишком много всего приходится рассматривать за одно заседание, хорошо, если на одно дело уходит пара-тройка минут. А вот экспертиза в ЭС — самое то. Еще до недавнего времени эксперты сами выбирали и забирали себе дела, которые они собираются рассматривать — один человек мог контролировать целый поток диссертаций, которым нужно было обеспечить протекцию. Поэтому, в отличие от коллективных механизмов экспертизы в Президиуме и в диссоветах, в ЭС ВАК как нигде важна роль каждого члена, ибо он фактически единолично будет готовить позицию ЭС, причем коллеги вряд ли смогут эту позицию перепроверить – нет соответствующей процедуры.

Только что завершился очередной набор кандидатур в экспертные советы. В ближайшее время в Минобрнауки по этим кандидатурам будут приняты решения. «Диссернет» много раз писал о том, как ЭС покрывали торговцев фальшивыми диссертациями, как те просачивались в эти советы и определяли их практику.

Сейчас, кажется, их план — не просочиться, а просто затопить собою всё. Из плагиаторов, торговцев фальшивыми диссертациями, покупателей статей «Международного издателя», членов диссоветов, оправдывавших явный плагиат, можно составить не один, а несколько составов некоторых из ЭС.

В этой статье мы существенно поднимаем планку нарушений и не рассматриваем дублирующие публикации и единичные случаи некачественного оппонирования, которые можно списать на неведение или расхлябанность. Зато мы очень тщательно смотрели, как данные граждане относятся к уже выявленному и публично предъявленному со всеми доказательствами плагиату, то есть на сознательное и намеренное сопротивление фактам. Поэтому голосование в пользу любого скандального решения диссертационного или экспертного совета, тем более подготовка такого решения учитывались со всей серьезностью. Кроме того, среди кандидатов в ЭС нашлось девять человек со списыванием в их собственных диссертациях.

В этой серии мы расскажем о кандидатах в экспертный совет ВАК по экономике. Это будет долгое и тягомотное чтение — если кому-то невмоготу следить за всеми хитросплетениями этих клубков, он может сразу перейти к последнему разделу, в котором подведены некоторые предварительные итоги.

Черноземный кластер

Безусловным лидером и героем среди них следует признать Юлию Аношинуii. У нее списаны и кандидатская, и докторская. Кандидатская была выполнена в Орле, оттуда же — руководитель кандидатской Владимир Бондарев и оппонент докторской Нина Лыгина.

Мы не знаем другого копипастера, который бы приложил такие усилия для сохранения своей фальшивой ученой степени. Чтобы обмануть ВАК и создать видимость своего приоритета перед теми, у кого она списала, она издала задним числомiii несколько монографий. Это было подтверждено письменным заявлением издательства и анахронизмами в текстах. А другие свои труды, которые реально выходили в орловском издательстве, Аношина дополнила лжессылкамиiv на свои ложные монографии и подменила список ссылок, направленный в e-library! Это подтверждается справками из соответствующего издательства, e-library и находящимися в РГБ достоверными текстами старых работ Аношиной.

Вообще, орловские диссероделы всем уже набили оскомину. Мы много раз рассказывали о сетях диссероделов из университета, который сейчас известен как «Орловский государственный имени И.С. Тургенева», а до этого как только не назывался (ГУ-УНПК, ОГТУ, Приокский госуниверситет): кто не видел — советуем посмотреть видеоролик о впечатляющей раковой опухолиv, которая укоренилась в Орле и дала много метастазов

В войне с орловскими диссероделами, которую мы объявили несколько лет назад, мы победилиvi: из 24 рассмотренных заявлений по двум наиболее грязным орловским советам Д 212.182.02vii и Д 212.182.02viii выиграно 21, проиграно три. Наверно, самый яркий орловский диссертант — бывший ректор МАМИix Андрей Николаенко, которому фабриковали несуществующие публикацииx, чтобы спасти от раздиссертачивания (в этом ему помогалаxi кандидат в члены нынешнего ЭС ВАК Ирина Богатая), но в итоге он всё же был лишен степени.

Однако некоторые тем не менее не успокаиваются и думают, что про них все забыли. Так мы напомним. В экспертный совет подалась Ирина Маслова; ее научный руководитель — Людмила Попова, на счету которой 26 фальшивых диссертаций. Попова – самый любимый соавтор Масловой: у них 70 совместных публикаций (здесь и далее — сведения о соавторстве из e-library). Попова останется в черном списке ВАК как минимум до 2024 года — ей будет запрещено входить в состав диссоветов, но зато ее достойным представителем в ВАК может стать Маслова с 96 страницами докторской диссертации, списанными непрерывными кусками по несколько десятков страниц. Будущий эксперт ВАК (а кто-то сомневается, что именно эти люди нужны диссеродельной мафии?) к тому же местами и подтасовывала результаты, заменяя Татарстан на Орловскую область.

К ней в pendant от Орловского государственного аграрного университета в ЭС по экономике выдвинулась некая Ольга Сидоренко. Она до сих пор была никому не известной, но раз вылезла — напомним, что она голосовалаxii в интересах академика Анатолия Алтухова за оправдание некоего Хасана Мазлоева, которого впоследствии всё же раздиссертачили. Напомним также, что Анатолий Ивановичxiii известен лжекнигами, в частности, ему пришлось сгенерировать задним числом публикации для оправдания своей диссертантки Натальи Зонтовой — и этой фальшивке «поверил» председатель ВАК Филипповxiv. Именно с Алтуховым следует связывать потрясающее по своей скандальности оправдание и регионального чиновника Дмитрия Донецкогоxv. Вот аргументы, которые приводил уважаемый академик в пользу оставления Донецкому ученой степени: «Посмотреть на все эти деяния этих так называемых коллег… дать оценку таким заявителям, которые дают… возможность тратить впустую время, наносить моральный и материальный ущерб тем соискателям, которых они проверяют… Надо понимать, откуда дует ветер… в эти паруса. Мы хорошо это знаем. Из-за границы!» В его же интересах было не менее скандальное оправдание грозненского Хасана Таймасхановаxvi, написавшего диссертацию методом замены Калмыкии на Чечню — у него Алтухов был оппонентом.

Кандидаты в члены ЭС ВАК Любовь Винничек из СПбГАУ и Валенитина Кундиусxvii из Алтайского государственного аграрного университета — также близкие соавторы Анатолия Ивановича — 59 и 16 совместных статей соответственно. Кого же будет представлять в ЭС эти два профессора? Кстати, за профессором Кундиус числятся еще и два руководства фальшивыми диссертациями.

Черноземье вообще славно своей диссертационной токсичностью, и оно обильно представлено среди кандидатур в ЭС. От Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова подалась профессор Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) Юлия Вертакова — да-да, та самая, которая происходит из «дешевого» курского диссовета и которая приходится консультантом раздиссертачиваемойxviii ныне доктору наук Екатерине Харченко из «дорогого» курского диссовета (прейскурант у них разный, мы об этом писалиxix); у Вертаковой 30 совместных работ с Харченко. Если Вертакова пройдет в совет, угадайте, лишат ли степени Харченко. Помимо прочего, Вертакова опубликовала две статьи с незакавыченными заимствованиями в иностранных хищных журналах. Это ей было продемонстрировано на заседании журнальной рабочей группы Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, внятного объяснения она дать не смогла.

Курск среди кандидатов в ЭС представлен также профессором Ириной Ершовой, основная заслуга которой — плясать под дудку Екатерины Харченко. Так, она проголосовала за оставление ученой степени клиентам Харченко Алексею Кононовуxx и Татьяне Божкоxxi. Основной соавтор Ершовой — всё так же профессор Вертакова (20 совместных публикаций).

Еще одна подручная профессора Харченко среди кандидатов в члены ЭС ВАК — профессор ЮЗГУ Елена Бессоноваxxii — оправдала трех ее клиентовxxiii. Одна журнальная публикация Бессоновой ретрагирована за плагиат.

Подал документы в ЭС ВАК и бывший проректор Тамбовского госуниверситета Игорь Грошевxxiv, соавтор Ксении Екимовой (14 совместных публикаций; о ней ниже). До сих пор он был мало известен любителям диссернетовских историй, а зря. В Тамбове Игорь Васильевич был крупным деятелем тамошних диссертационных мастерских – за ним восемь одиссертаченных копипастеров. Но поразительно не это, а то, что имея в своей докторской диссертации по экономике 291 страницу с заимствованиями без кавычек и ссылок и написав самостоятельно всего лишь две из четырнадцати страниц Заключения, он зачем-то высунулся из окопа. Возможно, он полагает, что его как-то поддержит его научный руководитель — титан диссероделания бывший тамбовский ректор Владислав Юрьевxxv, находящийся ныне в черном списке ВАК научных руководителей в связи с вступившими в силу решениями о раздиссертачивании его учеников. Уж не его ли интересы собирается представлять Грошев?

Покровители Черноземья в Северной столице

Санкт-Петербургский государственный экономический университет выдвинул Андрея Харламова, члена нынешнего ЭС ВАК. В качестве диссеродела профессор Харламов отметился как серийный оппонент — на его счету семь недобросовестных защит, состоявшихся в Курске, СПБГЭУ и Калининграде, где он оппонировал и «не заметил» существенной неоригинальности текстов. Харламов отметился двумя статьями с неоформленными заимствованиямиxxvi и имеет четыре совместных публикации с еще одним «любимцем» «Диссернета» — нетонущим ректором СПбГЭУ Максимцевымxxvii. Как вы думаете, насколько принципиальную позицию будет занимать профессор Харламов в отношении диссертаций из СПбГЭУ и Курска, которые не просто ворованные, а часто еще и несуществующие xxviii?

Раньше мы не особенно обращали внимания и на профессора СПбГЭУ Владимира Плотникова. Он частый соавтор профессора Харламова (как минимум 14 совместных работ) и тоже плотно связан с Черноземьем: профессор состоял в диссеродельческих советах Д 999.159.03xxix и ДМ 212.105.06xxx. Он же — постоянный соавтор уже упомянутой Юлии Вертаковой (не менее 128 совместных работ); в Курске же Плотников издавал свои книги. Как оппонент профессор Плотников причастен к присуждению пяти незаслуженных ученых степеней.

СПбГЭУ направил в ВАК для защиты своих многочисленных интересов также и профессора Игоря Аренковаxxxi, руководителя пяти фальшивых диссертаций. Среди его учеников выделяется Марина Руденкоxxxii из Пермского университета: редакцией «Вестника Пермского университета. Серия экономика» были отозваны списанные статьи Руденко, она давила на редакцию и даже подала в суд, но проигралаxxxiii.

Другой будущий лоббист СПбГЭУ — профессор этого университета Владимир Минаковxxxiv, руководивший одной работой с плагиатом.

Профессор ГУАП Александр Колесников сделал типичную карьеру серийного оппонента. Из пятнадцати фальшивых диссертаций, к которым он имел отношение, пять были защищены в СПбГЭУ или его правопредшественнике (СПбГУЭФ). По его соавторам можно сразу понять, что это за человек: больше всего у него публикаций с ректором ГУАПxxxv Юлией Антохинойxxxvi, позорное оправдание которой навсегда вошло в историюxxxvii. Срок давности по диссертации Антохиной еще не вышел, и несложно догадываться, какой простор для лоббирования нужного решения по вторичному заявлению о лишении ученой степени открывается перед профессором Колесниковым.

Центр Э (экономика)

Сергей Сильвестров из Финуниверситета был докладчиком по делу генерала Щеблыкинаxxxviii и занял позицию «работ генерала не читал, но знаю, что они его оправдывают». Именно Сильвестров сделал вид, что известный экономист Ростислав Капелюшников писал совместные труды с чекистами, а также увидел несуществующие ссылки на работу Капелюшникова в диссертации генералаxxxix. Сильвестров как докладчик несет ответственность за вранье Президиуму относительно диссертации монгольского лжекнижника Цыреноваxl. Наконец, Сильвестров отвечаетxli за оправдание Ольги Фотиной, также обманывавшей ВАК своими якобы изданными ранее лжекнигами.

И отвечает не один. Вместе с Сильвестровым по этому делу была докладчицей Инна Андронова. Она же была докладчицей по делу Натальи Вахилевич и безуспешно пыталась ее оправдать, что в итоге у нее не вышлоxlii. Она же поддержала — вместе с кандидатами в новый ЭС Сергеем Валентеем и Андреем Харламовым — оправдание генерала Белановскогоxliii, тоже на основании совместных трудов, которые никто не видел.

Хочет продолжить свое пребывание в ЭС и Ксения Екимоваxliv из Плехановской академии. Ее научная деятельность являлась предметом особого внимания Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований: всё же не так много у нас в действующих ЭС лиц, которые списывали в своих собственных диссертациях. К тому же рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификациям научных исследований установила наличие у Екимовой пять переводных публикаций с заимствованиями, о чем было доложено во время заседания 24 марта 2021 года. Профессора Екимову приглашали на это заседание дать объяснения, но она не почтила Комиссию РАН своим присутствием. Поэтому приходится рассказывать о ее плагиате без ее комментария.

Связаны с Екимовой публикационно такие кандидаты в ЭС, как профессор той же Плехановской академии Сергей Валентейxlv (девять публикаций с Екимовой, голосовал за позорное оправдание генерала Белановскогоxlvi) и Светлана Галазова (пять публикаций с Екимовой, два случая руководства фальшивыми диссертациями, одна статья с заимствованиями).

На массовом копипасте был давно отловлен еще один профессор Плехановки Александр Бородинxlvii. Его диссертация (2010 года) более чем наполовину составлена из трех диссертаций десятилетней давности. Плехановская академия, превратившаяся в последние годы в главную постирочную машинуxlviii по отмыванию фальшивых диссертаций, направляет в ЭС еще и Сергея Мхитарянаxlix, и Лидию Леонтьеву l, и Оксану Овчинниковуli — про их грешки можно посмотреть по ссылкам и в Приложении.

Высунувшиеся из окопа

Докторская диссертация кандидата в ЭС профессора СПбГАСУ Вероники Асаулlii давно раскрашена на сайте «Диссернета»: в ней имеются крупные заимствования без кавычек и ссылок из работ всяких других Асаулов. «Диссернет» вообще богат на Асаулов, связанных с СПбГАСУ: у нас есть и Асаул — замминистра транспортаliii с паленой диссертацией из СПбГАСУ, и Асаул — диссеродел из СПбГАСУliv, и Асаул-автомобилист — тоже с липовой диссертацией и тоже из СПбГАСУlv; похоже на семейную традицию.

Благодаря подаче заявления в ЭС появился повод вспомнить, что в диссертации пермского профессора Вадима Черданцеваlvi имеется более 60 страниц с заимствованиями без кавычек и ссылок.

Диссертация кандидата в ЭС профессора РАНХиГС Михаила Дудинаlvii списана по методу ирландского рагу из крупных кусков двух других диссертаций, семи статей в научных и деловых изданиях и двух учебников. Заимствования найдены и в его статье «Влияние инновационного развития на эффективность предпринимательских структур», а также в двух статьях в иностранных журналах, одна из которых отозвана. Но самое занятное – Дудин стал «бронзовым призером» среди авторов, отмеченных Комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований в докладе про переводной плагиатlviii: в рейтинге российских авторов он занял третье место с более чем 100 публикациями в иностранных хищных журналах.

Прицепами к Дудину в ЭС идут его соавторы — профессор Александр Брынцев (второй по частотности соавтор) и Сергей Банк (19 общих работ). Хорошо придумано: не возьмут одного — протащат другого.

Южные рубежи

Дальний Юг России не настолько связан со столичной диссертационной мафией и не очень умеет спасать своих клиентов. Но пытается.

Уже бывшую в употреблении диссертацию защитил в свое время профессор Шихрагим Кутаевlix из Института социально-экономических исследований Дагестанского федерального исследовательского центр РАН и Дагестанского государственного университета народного хозяйства; в частности, в ее заключении нет ни одной полностью оригинальной страницы.

Подала документы в ВАК серийный оппонент Светлана Галачиеваlx, имея к тому же за душой три журнальные публикации с неоформленными заимствованиями. Из девяти вороватых диссертантов, которым оппонировала Галачиева, уже лишены ученой степени четверо.

Еще один серийный оппонент липовых диссертаций — профессор Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Александр Мельниковlxi: диссертации с чужими буквами и цифрами защитили шестеро его подопечных.

Вольноплавающие

Ряд кандидатов в ЭС ВАК по экономике не удалось отождествить ни с какой диссертационной мафией. Они не выглядят представителями какого-то большого и сильного клана ни по соавторам, ни по местам работы. Их прегрешения на фоне остальных могут показаться не столь значительными, но не надо забывать, что все эти люди хотя бы один раз либо списали журнальную статью, либо «не заметили» плагиат в статье своего аспиранта. А некоторые купили статьи в «Международном издателе»lxii. Напомним, что эта контора вывешивала на своем сайте названия статей, готовых к опубликованию, и открыто продавала соавторство в них: подробности см. в статье научного сотрудника Свободного университета Берлина, эксперта «Диссернета» Анны Абалкинойlxiii.

Сети и рыба

Сведения обо всех кандидатах-нарушителях приведены в виде таблицы на сайте ТрВ-Наукаlxiv.

Мы видим, что структура сетей, которыми диссероделы собрались опутать Экспертный совет по экономике, примерно следующая.

Во-первых, заметен самый мощный кластер — это Черноземье. Кандидаты от этого кластера — Аношина, Маслова, Вертакова, Ершова, Грошев. Их назначение имеет целью не допустить такого же разгрома диссертационных фабрик Орла, Курска и Тамбова, какой произошел, например, с диссоветами «Стандартинформа», экономического факультета РГГУ, МПГУ, ТИСБИ.

Во-вторых, это друзья Черноземья, работающие в СПбГЭУ: Плотников, Харламов, Аренков; к ним примыкает Колесников из ГУАП. В ВАК они будут защищать как южнорусских коллег, так и свой собственный университет.

В-третьих, можно выделить более рыхлую группу покровителей и защитников Черноземья в Москве. На уровне диссоветов такую защиту организует в первую очередь Плехановская академия. От нее выдвигаются в ЭС Екимова, Мхитарян, Леонтьева, Бородин, Овчинникова — каждый с хвостом собственных нарушений. Их присутствие в ЭС обеспечит устойчивость затейливых решений плешкинских диссоветов.

Наконец, аграрное лобби в ЭС будет представлено птенцами академика Алтухова — это Сидоренко, Винничек, Кундиус.

ЮФУ не может похвалиться сильной заявкой на лоббирование, его интересы сможет отстаивать лишь профессор Виктор Овчинниковlxv.

Плотная группа из Москвы — Дудин, Брынцев, Банк — хотя и не тянет на сеть, но кому-то, видимо, нужна.

Отметим, что особую опасность могут представлять кандидаты, которые связаны с указанными выше кластерами (Плехановская академия, СПбГЭУ, Орёл, Курск, Тамбов, группа Алтухова), но не имеют личных нарушений. Они могут быть удобным инструментом — ректоры их контролируют, а прошлая личная честность позволит пройти через формальные ваковские и министерские фильтры.

Логика диссеродельческих кластеров, которые пока что не прекратили сопротивление, вполне разумна: вместо занесенных в «черный список» научных руководителей и консультантов подаются их ближайшие друзья-коллеги-соавторы; кроме того, каждая несдавшаяся диссеродельная мануфактура подает сразу несколько кандидатов, чтобы уж хоть кто-то прошел, причем, как правило, среди них есть лица, не засвеченные в базах «Диссернета» в личном качестве. Это умно, ничего не скажешь.

Одновременно с публикацией этой статьи мы направим запросы ее фигурантам. Ответы мы обязательно опубликуем. Если ответов не придет, это тоже будет поучительно.

iv Метелкин В. ВАК в темпоральном капкане // ТрВ-Наука, 24.03.2020. trv-science.ru/2020/03/vak-v-temporalnom-kapkane/ ;

Заякин А. Попали в переплет // «Новая газета» № 141, 19.12.2018. novayagazeta.ru/articles/2018/12/19/78982-popali-v-pereplet

vi Заякин А. «Да и идите в суд!» // «Новая газета» № 16, 15.02.2016. novayagazeta.ru/articles/2016/02/15/67453-da-i-idite-v-sud

ix Заякин А. Ректор МАМИ и его железный хлеб // «Новая газета» № 121, 27.10.2014. novayagazeta.ru/articles/2014/10/27/61712-rektor-mami-i-ego-zheleznyy-hleb

xv Говорун М. Защита кандидатской махинации. Как замминистра «обнулил» свою диссертацию, а академики его поддержали // «Инсайдер»*, 19 марта 2020 theins.ru/korrupciya/206397 [*Издание «Инсайдер», как и многие другие, признано иностранным агентом. Проголосовать за отмену так называемых законов об иностранных агентах можно тут: change.org/p/государственная-дума-мы-требуем-отмены-законов-об-иноагентах ].

xviii Цирулева Ю. Репрессивная машина «Диссернета» или плановая работа? // ТрВ-Наука, 28.06.2021. trv-science.ru/2021/06/repressivnaya-mashina-disserneta-ili-planovaya-rabota/

xix Заякин А. Диссертации в Курске. Сколько это стоит на самом деле // ТрВ-Наука № 305, 2.06.2020, с. 4–5. trv-science.ru/2020/06/dissertacii-v-kurske/

xxvii Ростовцев А. Из истории липовых диссертаций // ТрВ-Наука № 202, 19.04.2016, с. 6. trv-science.ru/2016/04/iz-istorii-lipovykh-dissertacij/ ;

Мелихова Л. Расстройство иммунной системы образования // ТрВ-Наука № 203, 03.05.2016, с. 6–7. trv-science.ru/2016/05/rasstrojstvo-immunnoj-sistemy-obrazovaniya/

xxviii Заякин А. Диссертации-оборотни в библиотеке с привидениями // «Новая газета», 22.04.2021. novayagazeta.ru/articles/2021/04/22/dissertatsii-oborotni-v-biblioteke-s-privideniiami

xxxii Семенова А. Наука списывать // «Новая газета», 23.03.2020. novayagazeta.ru/articles/2020/03/23/84458-nauka-spisyvat

xxxiii Семенова А. Профессор Пермского университета не доказала в суде авторство статей, отозванных из научного журнала за плагиат // «Новая газета», 07.12.2021. novayagazeta.ru/articles/2021/12/07/professor-permskogo-universiteta-ne-dokazala-v-sude-avtorstvo-statei-otozvannykh-iz-nauchnogo-zhurnala-za-plagiat-news

xxxv Мелихова Л. Лица отечественного авиапрома в ландшафте «Диссернета» // ТрВ-Наука № 279, 21.05.2019, с. 15. trv-science.ru/2019/05/lica-otechestvennogo-aviaproma-v-landshafte-disserneta/

xxxvii Муравьев А. Как (не) работает ВАК и его президиум: заметки бывшего инсайдера // ТрВ-Наука, 02.07.2019. trv-science.ru/2019/07/kak-ne-rabotaet-vak-i-ego-prezidium/

xxxviii Заякин А. ВАК в плену у ФСБ — 2, или Как генерал разучил математика считать // ТрВ-Наука № 275, 26.03.2019, с. 15. trv-science.ru/2019/03/vak-v-plenu-u-fsb-2/

xxxix Заякин А. ВАК в плену у ФСБ — 4. Как один генерал экономиста врать научил, или Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства // ТрВ-Наука, 22.12.2019. trv-science.ru/2019/12/vak-v-plenu-u-fsb-4/

xl Лоббисты монгольского лжекнижника // ТрВ-Наука, 02.12.2019. trv-science.ru/2019/12/lobbisty-mongolskogo-lzheknizhnika/

xli Заякин А. Дно пробито или всё еще впереди? // ТрВ-Наука № 298, 25.02.2020, с. 12. trv-science.ru/2020/02/dno-probito-ili-vsyo-eshhe-vperedi/

lxii Литой А. Фокус-Scopus. Как за деньги купить место среди соавторов западного научного журнала // «Инсайдер»*, 10.07.2019. theins.ru/obshestvo/165368 [Издание «Инсайдер», как и многие другие, признано иностранным агентом. Проголосовать за отмену так называемых законов об иностранных агентах можно тут: change.org/p/государственная-дума-мы-требуем-отмены-законов-об-иноагентах ]

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