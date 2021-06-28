Репрессивная машина «Диссернета» или плановая работа?

15 июня диссертационный совет при Центральном экономико-математическом институте РАН рассмотрел заявление экспертов Вольного сетевого сообщества «Диссернет» о лишении Екатерины Владимировны Харченко ученой степени доктора экономических наук.

Екатерина Харченко — бывший вице-губернатор Курской области и действующий ректор Курской сельхозакадемии [1, 2]. Она защитила диссертацию [3] в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина. Надо отметить, что «Диссернет» не раз исследовал диссертации, которые прошли защиту в ТГУ, — по мнению экспертов сообщества, в 187 работах присутствуют грубые нарушения цитирования [4].

ТрВ-Наука уже упоминал госпожу Харченко в одном из материалов [5], посвященных Юго-Западному государственному университету [6]. В статье приведены данные о том, сколько стоит защитить диссертацию в Курске и, в частности, в диссертационном совете под руководством Екатерины Владимировны Харченко [7].

Согласно аудиозаписи, защита в совете Екатерины Харченко — без написания диссертации за соискателя — стоит 350–400 тыс. рублей. Можно сэкономить примерно 100 тыс., если обратиться в совет под председательством научного консультанта госпожи Харченко, профессора Юго-Западного государственного университета Юлии Вертаковой [8].

Нынешний ректор Курской сельхозакадемии не только руководила советом, но и принимала участие в защите спорных работ, выступая в роли научного руководителя или оппонента.

23 июня по итогам рассмотрения заявления о лишении ее ученой степени Екатерина Харченко так прокомментировала ситуацию [9] курскому изданию «Край»:

«Они („Диссернет”. — Прим. Ю.Ц.) ссылаются на то, что были допущены нарушения в оформлении заимствований. Диссертационный совет ЦЭМИ РАН провел заседание и подготовил заключение, на мой взгляд, с нарушениями процедуры и без анализа аргументирующей базы, доказывающей недостоверность положений заявителей.

Я понимаю „своевременность” этого события в контексте моей избирательной кампании.

… Уверена, что справедливость будет восстановлена, т. к. я подала жалобу, где подробно описала свою позицию в части того, что само заседание Диссертационного совета ЦЭМИ РАН прошло с многочисленными нарушениями Приказа Минобрнауки от 10.11.2017 №1093 и требований Приказа Минобрнауки России от 22.06.2020 №734.

Хочу подчеркнуть, что приведенные в письме заявителей доводы о лишении меня ученой степени доктора наук в отношении качества материала диссертации необоснованные».

Чиновница утверждает, что аргументы заявителей ложны и несостоятельны и что диссертацию [10] она писала «собственноручно бессонными ночами».

Правда, при этом на заседании Екатерина Владимировна призналась, что все-таки часть материала списывала — но «не оттуда» и «не так». Но — процитируем выступление соискательницы на заседании совета — «…К сожалению, мы должны действовать по инструкции этого ВАКа любимого…»

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин отмечает, что это распространенная стратегия людей, которых уличили в плагиате: они признают, что «списали», но пытаются создать впечатление, что источник, из которого они якобы взяли информацию, сам неправомерно использовал чужую информацию. Мол, списал, был грешен — но «не настолько грешен». Часто именно благодаря таким оправданиям удается доказать факт некорректного заимствования: если диссертант указал в качестве источника текст, который вышел позже реально использованного источника (т.е. указанный якобы источник еще физически не существовал в момент написания диссертации), то сама по себе эта нестыковка дат помогает доказать факт заимствования. Некоторые диссертанты таким образом в попытках доказать отсутствие плагиата создают новый плагиат.

Интересно вот что: госпожа Харченко утверждает, что заявление «Диссернета» о плагиате — это попытка политических противников уничтожить репутацию Екатерины Владимировны перед выборами. Чиновница баллотируется в депутаты Госдумы следующего созыва от Курской области. В свете этого скандал вокруг ученой степени действительно может негативно повлиять на ее карьеру. «Репрессивная машина „Диссернета”», «”Диссернет” против кандидатов-единороссов», «выждали момент» — такие комментарии прозвучали на заседании диссовета.

Однако когда «Диссернет» готовил заявление о лишении ученой степени, заявители никак не могли знать о будущем выдвижении Харченко в Госудуму — такое вот совпадение.

Сооснователь «Диссернета», профессор Андрей Ростовцев отметил на своей странице в «Фейсбуке» [11], что на данный момент у «Диссернета» в работе находится более полутора тысяч заявлений о лишении ученых степеней по работам, которые прошли защиты в 2011–2012 годах:

«Политическую карьеру авторов никто специально не отслеживает: например, несколько дней назад на Президиуме ВАК лишили ученой степени 60 уже бывших диссертантов. Их работы были признаны поддельными. Наверняка у части этих людей лишение степени совпало с какими-либо карьерными движениями».

Андрей Заякин, комментируя заявление госпожи Харченко [12] изданию «Край», также подчеркнул: «Это не персональная история: „Диссернет” несколько лет занимается истреблением жуликов в курских диссертационных советах: в карточке ЮЗГУ мы размещали ссылки на несколько десятков фальшивых диссертаций. Я доволен, что диссовет провел такую феерическую и сногсшибательную работу: они нашли даже больше плагиата, чем первоначально обнаружил в своем исследовании „Диссернет”».

Так что губить политическую карьеру Екатерины Харченко заранее и намеренно никто не собирался. Сейчас будущий кандидат пытается отыскать процессуальные нарушения в ходе заседания диссертационного совета. Впереди рассмотрение заявления в экспертном совете и Президиуме ВАК. Мы будем наблюдать за дальнейшими событиями — фактически, впереди битва между фактами и административным ресурсом.

Юльяна Цирулева

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: