Опасные связи руководства РЭУ имени Плеханова

Следственный комитет России только в этом году увидел связь между преднамеренным банкротством в Мордовии и деятельностью руководства РЭУ имени Г. В. Плеханова. «Диссернет» изучает связи деятелей из Плехановки и вузов Мордовии и Саратовской области уже несколько лет.

4 августа был задержан проректор МГУ Алексей Гришин, ранее работавший министром строительства Самарской области, сын Виктора Гришина, ректора Плехановки. Уголовное дело в отношении ректорского сына связано с девелоперской деятельностью в Мордовии. В конце августа Гришин-старший уволился.

Вряд ли найдется в России хотя бы один вуз, который можно было бы заподозрить в стольких видах академических нарушений больше, чем Плехановку. В этом университете и его филиалах работают более 350 человек, которые допускали некорректные заимствования в своих диссертациях (статьях) либо, в качестве научных руководителей или официальных оппонентов, представляли положительные заключения по диссертациям с «копипастом», — свидетельствующие об этом данные размещены на сайте «Диссернета» [1]. Согласно этим данным, Плехановку можно назвать вузом номер один в России по количеству плагиаторов и диссероделов, а по числу защищенных в университете и его подразделениях фальшивых диссертаций (их у Плешки вместе с ее саратовским филиалом, по нашему мнению, 219 штук) РЭУ им. Плеханова занимает четвертое место в общефедеральном зачете вузов.

На основе этих же данных можно предположить, что по уровню плагиата в научных статьях Плешка со 114 списанными статьями снова окажется на первом месте. Также первое место, согласно докладу Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований [2], Плехановка занимает по переводному плагиату: 37 раз сотрудники Плешки взяли чужие старые тексты, перевели их и выдали полученную дребедень за собственные оригинальные исследования.

Согласно вышеназванному докладу комиссии Академии наук, на третьем месте Плешка — по числу публикаций в так называемых хищных иностранных журналах, то есть тех, где публикуют любую ерунду за ваши деньги: у Плешки около 1300 таких публикаций. На первом и втором местах соответственно Казанский (Приволжский) федеральный и Российский государственный социальный университеты.

Теперь зададим вопрос: кто довел этот вуз до такого состояния? Его святой покровитель Георгий Валентинович Плеханов? Иностранные агенты? Обстоятельства?

Погоня за ложным престижем в «мусорных» иностранных журналах, по недосмотру включенных в международные наукометрические системы Scopus и Web of Science, началась совсем недавно — в 2013–2014 годах. И разные вузы реагировали на это веяние времени по-разному: кто-то пытался публиковать качественные статьи, а кто-то поднимал волну фейковой науки.

Как следует из процитированного доклада Комиссии РАН, ректор Гришин и еще четверо «ученых» бесхитростно перевели на английский язык [3] статью «Как трудовая миграция влияет на экономику стран — реципиентов рабочей силы?» сотрудника Высшей школы современных социальных наук МГУ Александра Гребенюка и опубликовали ее в международном журнале International Journal of Supply Chain Management, индексируемом в Scopus, тем самым заработав себе и университету публикационные баллы.

Гораздо интереснее другое — возможное существование сети взаимопомощи недобросовестных диссертантов, узлы которой могли находиться в Плехановке и ВАК. Обстоятельства конкретных дел указывают на признаки координации, которая, с нашей точки зрения, вряд ли могла быть осуществлена без ведома руководства этих организаций.

У «оружейников» и фээсбэшников много лет был популярен для защиты диссертаций ФГУП «Стандартинформ», о котором участники «Диссернета» много писали (см., например, публикации в «Новой газете» [4, 5], а также серию статей в ТрВ-Наука [6]). Закрытие стандартинформовской «фабрики» в 2017 году — одно из крупных достижений нашего проекта [7]. Мы не остановились на достигнутом и приняли решение добиваться лишения степеней всех «питомцев» Стандартинформа, не защищенных «сроком давности»: в Минобрнауки России было подано несколько десятков заявлений для окончательной санации. И чаще всего экспертный совет ВАК по экономическим наукам спускал заявления либо в филиал Плехановки — Саратовский социально-экономический институт (Л. А. Чудаков, Т. Б. Ершова, С. М. Дорофеев), либо в Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (В. Н. Щеблыкин, В. А. Коновалов, В. В. Челяби).

Часть диссоветов, в которые были направлены заявления, воспроизводила в своих заключениях фрагменты одного и того же пространного текста, написанного «специалистами» Стандартинформа для того, чтобы оправдать плагиаторов [8].

Особо отличился [9] в спасении стандартинформовцев плехановский диссовет Д 212.196.14, возрожденный из печально известного саратовского совета Д 212.241.02, в послужном списке которого 78 диссертаций: в них «Диссернет» нашел заимствования сомнительной корректности [10]. В течение 2019 года Д 212.196.14 защищал от претензий «Диссернета» тех, кто обзавелся диссертациями с такими заимствованиями во ФГУП «Стандартинформ».

Вторую скрипку в деле сохранения ученых степеней клиентам Стандартинформа сыграл диссовет Д 212.117.05 Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва. Примечательно, что в состав обоих советов (плехановского и мордовского) входит Наталья Васильевна Злобина — фигурант «Диссеропедии российских вузов» [11].

Еще раз: разных людей, чьи дела рассматривали разные люди, оправдывали одними и теми же «заключениями диссертационного совета». Не означает ли это, что кто-то извне прислал этот текст в Плехановку и другие вузы, а они выдали его за результат своей аналитической работы?

Андрей Заякин